Google Maps puede ayudarte a cuidar tu hogar mientras estás de vacaciones: estos son los pasos

Expertos alertan que ladrones podrían usar imágenes de Google para planear robos mientras estás fuera

Pedro Noriega

Por Pedro Noriega

Cuando una familia sale de vacaciones, es común que su vivienda quede deshabitada por varios días. Este periodo de ausencia puede ser aprovechado por delincuentes, quienes están siempre atentos a casas vacías para ingresar y llevarse objetos de valor como electrodomésticos, dinero o joyas.

Según explica María Aperador, experta en ciberseguridad, los ladrones de hoy no solo se valen de métodos tradicionales para elegir sus objetivos, sino que también utilizan herramientas tecnológicas. Una de ellas es Google Maps, y en particular la función Street View, que permite ver imágenes detalladas de calles y fachadas.

Frente a esta situación, Google ha implementado una opción que puede resultar útil para los usuarios: la posibilidad de difuminar la imagen de tu casa en Street View, impidiendo que cualquier persona vea con claridad detalles de puertas, ventanas o accesos. Este proceso puede realizarse desde cualquier dispositivo, y es gratuito.

¿Por qué difuminar tu casa en Street View?

Street View es una función de Google Maps que muestra imágenes en 360 grados de calles y avenidas, permitiendo visualizar con claridad las fachadas de las viviendas. Aunque esta herramienta puede resultar útil para ubicarse, también puede ser utilizada con fines delictivos.

De acuerdo con la especialista, algunos ladrones emplean esta función para examinar zonas residenciales, identificar entradas vulnerables e incluso planear rutas de escape. Por esta razón, Google permite que los propietarios de las viviendas soliciten que su fachada aparezca borrosa en la plataforma.

Una vez se haya aplicado este filtro, la casa ya no será visible con claridad en Street View. En su lugar, aparecerá una mancha difusa que impide observar detalles arquitectónicos. Es importante tener en cuenta que esta decisión es permanente: una vez aplicada, no se puede revertir.

Cómo solicitar el difuminado de tu casa

La solicitud para ocultar tu casa de Street View es gratuita y sencilla. No es necesario descargar aplicaciones adicionales ni pagar por este servicio. Basta con acceder desde tu teléfono, tablet o computadora a través del navegador. El proceso toma solo unos minutos.

Para hacerlo, sigue estos pasos:

  • Ingresa a Google Maps y busca tu casa.
  • Activa la vista Street View arrastrando el ícono amarillo del muñeco a tu calle.
  • Haz clic en el menú de opciones (tres puntos verticales) y selecciona “Notificar un problema”.
  • Se abrirá un formulario con una vista previa de la imagen y un recuadro rojo. Ajusta ese recuadro sobre la fachada de tu casa.
  • Completa el formulario con una explicación clara del motivo de tu solicitud.
  • Ingresa tu correo electrónico y haz clic en “Enviar”.

Google revisará la solicitud y, si es aprobada, te enviará una confirmación por correo. En algunos casos, puede demorar algunos días hasta que la imagen sea actualizada y la fachada quede difuminada.

