Evita el sobrecalentamiento de tu smartphone: guía práctica para enfriarlo de forma segura

Qué hacer si tu smartphone se sobrecalienta. (Imagen ilustrativa)

El celular se ha convertido en un elemento esencial en la vida diaria. Desde organizar compromisos laborales y mantener la comunicación con familiares y amigos, hasta disfrutar de juegos, películas o redes sociales, el smartphone está presente en casi todas las actividades cotidianas.

Sin embargo, este constante uso trae consigo ciertos riesgos, entre ellos, el sobrecalentamiento, una situación que afecta con frecuencia a los usuarios. Actividades que demandan un alto rendimiento, incluso el uso prolongado de redes sociales, podrían generar un aumento notable del calor interno, al punto de que el equipo se torne incómodo de sostener y su rendimiento se vea comprometido.

Este fenómeno no solo reduce la vida útil del teléfono, sino que también puede provocar fallas graves en el sistema. Por eso, es importante actuar rápidamente cuando el equipo comienza a calentarse más de lo normal. A continuación, los pasos clave para enfriar tu celular de forma segura y eficiente.

El sobrecalentamiento de un celular puede llevar a malograrlo. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cierra aplicaciones en segundo plano

Cuando un teléfono comienza a calentarse, lo primero que se debe hacer es verificar si hay aplicaciones de alto consumo activas o varias herramientas funcionando al mismo tiempo. El sobrecalentamiento suele producirse porque el procesador y otros componentes internos trabajan al límite al ejecutar múltiples tareas.

Para resolverlo, se recomienda acceder al gestor de tareas del dispositivo y cerrar todas las apps abiertas. Dejar el teléfono en reposo durante unos minutos también ayuda a reducir la carga interna y permite que la temperatura vuelva a niveles normales.

Evita el sobrecalentamiento de tu celular poniéndolo en superficies que disipan el calor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Usa superficies frías para apoyar el teléfono

La superficie sobre la que se coloca el celular puede influir significativamente en la velocidad con la que se enfría. Materiales como granito, mármol o cerámica tienen la capacidad de absorber y dispersar el calor con mayor rapidez que una mesa de madera o una cama, por ejemplo.

Apoyar el equipo sobre estas superficies puede ayudar a disipar el calor de forma más efectiva. Incluso se puede utilizar la parte superior de un electrodoméstico frío, como un humidificador o un ventilador apagado, siempre que no haya riesgo de humedad.

Poner en modo avión el celular puede ayudar a enfríar el celular. (Imagen ilustrativa Infobae)

Activa el modo avión

En zonas con baja cobertura, la antena del teléfono trabaja de manera constante para mantener la señal, lo que implica un mayor esfuerzo energético y un aumento de temperatura.

Una solución rápida es activar el modo avión. Esta función desconecta todas las conexiones inalámbricas, incluyendo redes móviles, Wi-Fi y Bluetooth, lo que reduce significativamente la actividad del procesador. Mantener el celular en modo avión por unos minutos ayuda a enfriarlo más rápidamente sin necesidad de apagarlo por completo.

Reiniciar el dispositivo puede ayudar a enfriar el celular. (Imagen ilustrativa Infobae)

Reiniciar o apagar el dispositivo

Si después de tomar las medidas anteriores el celular sigue caliente, lo más recomendable es apagarlo por completo. Esto detiene todos los procesos del sistema, incluidos aquellos que se ejecutan en segundo plano y no siempre son visibles para el usuario.

Apagar el dispositivo permite que todos los componentes entren en reposo total, lo que favorece una reducción de temperatura más rápida y segura. En caso de no querer apagarlo del todo, reiniciarlo también puede ayudar a cerrar tareas ocultas que consumen recursos innecesariamente.

Apagar el celular es lo más efectivo en un sobrecalentamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo evitar que vuelva a ocurrir

Para prevenir el sobrecalentamiento en el futuro, se recomienda no exponer el celular directamente al sol, evitar el uso prolongado de apps pesadas como videojuegos o editores de video, y mantener el sistema operativo actualizado. Además, es conveniente utilizar cargadores originales y no cubrir el equipo mientras se carga.

Tomar en cuenta estas precauciones no solo evita que el teléfono se caliente, sino que también contribuye a un mejor rendimiento general y a una mayor durabilidad del dispositivo.