Expertos desmienten que usar IA en el trabajo disminuye la competitividad, estas son las razones

La disrupción de la inteligencia artificial (IA) en el sector empresarial ha despertado dudas sobre su impacto real en la productividad. Mientras algunas empresas se plantean si la adopción de estas tecnologías puede afectar negativamente su competitividad, otros sectores advierten que el temor surge más de la incertidumbre que de la evidencia.

La preocupación por posibles efectos adversos se vincula a los riesgos de automatización sin control o a eventuales pérdidas de puestos de trabajo, lo que eleva la discusión sobre la forma en que la IA debe integrarse en el día a día organizacional.

Frente a este escenario, voces expertas y diversos informes coinciden en que el valor de la IA para las organizaciones es incuestionable, y aumenta cuando se implementa bajo principios de ética y responsabilidad.

Qué riesgos se reducen al usar de forma responsable la IA en las compañías

La implementación responsable de la inteligencia artificial ayuda a atenuar riesgos relevantes, como la aparición de sesgos de género o sociales, la vulneración de la privacidad o las denominadas “alucinaciones” algorítmicas, que se refieren a resultados generados por IA difíciles de explicar.

La transparencia se coloca como principio fundamental dentro de este contexto. Según César Tello, CEO de la Asociación Española de Economía Digital, “la inteligencia artificial tiene que ser responsable por diseño y esto es muy fácil de entender cuando ves otros ámbitos que ya han madurado en ese sentido, como el de la privacidad”.

Anticipar y abordar estos riesgos de manera preventiva, no solo protege la reputación de las empresas, sino que fortalece la fidelización de los clientes y facilita el cumplimiento de regulaciones cada vez más estrictas.

Tal como advierte Tello, “si un sistema de IA no es transparente, no se puede explicar cómo funciona. No puedes avanzar en un principio tan importante como el de equidad”.

De qué manera la IA responsable impacta positivamente en la competitividad

Contrario a las preocupaciones de que la regulación y los principios éticos puedan frenar la innovación, expertos y organismos internacionales remarcan que una IA responsable impulsa la competitividad empresarial.

El Fondo Monetario Internacional estima que el 60% de los empleos en economías desarrolladas podría verse afectado por la IA, aunque en cerca de la mitad de los casos la tecnología complementará las tareas humanas, optimizando la productividad.

“Estamos en un momento en el que los beneficios de la inteligencia artificial, por mucho, van a superar a los potenciales riesgos que tenemos ahora. Para empezar, porque tenemos un recorrido de mejora en productividad y en eficiencia”, señala Tello.

Sectores como la salud, las fintech o las herramientas de productividad ya muestran avances notables, permitiendo que pequeñas empresas accedan a servicios antes restringidos a grandes compañías.

Por qué la transparencia es un principio que debe seguir toda empresa al usar IA

La transparencia no solo constituye una obligación legal, fomenta la confianza entre empleados, clientes y socios. Normativas internacionales, como el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, o los principios de la OCDE, reconocen la importancia de que los sistemas sean explicables y documentados.

Tello insiste: “Primero tienes que saber que ese sistema es transparente, explicable, que esté documentado”, lo cual minimiza errores y la posibilidad de sesgos. A su vez, la ética aplicada exige que la IA se desarrolle bajo parámetros de equidad, inclusión y responsabilidad sobre las decisiones tecnológicas.

Cómo la innovación tecnológica va de la mano con la responsabilidad

La innovación responsable en IA va más allá del desarrollo de nuevos productos o servicios; promueve una transformación cultural en las empresas.

El experto afirma que, “la innovación ya no es solo un producto, la innovación es innovación cultural dentro de las organizaciones”. Esta visión prepara a las empresas para encarar con solvencia tecnologías emergentes como la computación cuántica o la neurociencia.

Aquellas compañías que adopten una perspectiva proactiva, regulada y preventiva respecto a la IA podrán adaptarse más rápido y con mayor éxito al mundo global.

Qué iniciativas hay para impulsar la IA responsable en empresas de Latinoamérica

En la región, iniciativas como IAméricas trabajan para fortalecer la competitividad de las empresas, sobre todo mipymes, pymes y startups, mediante la promoción de la IA responsable.

Este programa se enfoca en la concientización, capacitación en mitigación de riesgos y acceso a herramientas concretas para cada necesidad. Este tipo de enfoques les permite avanzar hacia la digitalización con menor margen de error y mayor potencial de escalabilidad en mercados emergentes.