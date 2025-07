CEO de Google DeepMind cree que la forma de Meta de contratar a la competencia “no está actualmente a la vanguardia”

Meta y la batalla por el talento en inteligencia artificial: así responde el CEO de Google DeepMind - REUTERS/Francis Mascarenhas

El panorama de la inteligencia artificial vive una de sus etapas más competitivas y dinámicas, donde el talento se ha convertido en un recurso más codiciado que nunca. En medio de la intensa ola de contrataciones protagonizada por Meta para reforzar sus equipos de IA, el CEO de Google DeepMind, Demis Hassabis, ofreció su visión sobre el verdadero trasfondo de este movimiento.

De acuerdo con el ejecutivo, el objetivo de Meta es intentar recuperar una posición de liderazgo que, en los últimos años, ha ido perdiendo frente a otros actores.

Por qué Meta está contratando a la competencia

Mientras Meta multiplica la inversión para atraer talento, voces como Hassabis aseguran que la motivación y el impacto social son factores clave para avanzar en inteligencia artificial - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Durante su participación en el pódcast de Lex Fridman, Hassabis analizó la apuesta de Meta por incorporar expertos provenientes de laboratorios rivales como OpenAI, Apple, GitHub y Google, entre otros.

En sus palabras, “Meta no está actualmente a la vanguardia, quizá logren volver a estar ahí”, y agregó que este tipo de estrategias, aunque agresivas, resultan comprensibles en compañías que necesitan acelerar su avance tecnológico. “Desde su perspectiva, probablemente tiene sentido lo que están haciendo porque están rezagados y necesitan tomar medidas”, explicó al pódcast.

El contexto detrás de la decisión de Meta tiene relación directa con los desafíos recientes que enfrentó en cuanto al desarrollo de modelos de lenguaje. El laboratorio Superintelligence Labs, creado este año y liderado por Alexandr Wang y Nat Friedman, nació tras la recepción tibia que tuvieron los modelos Llama en abril.

De acuerdo con reportes internos, Mark Zuckerberg supervisa en persona la consolidación de equipos de alto nivel. Entre los fichajes recientes figuran científicos y desarrolladores con experiencia en OpenAI y otras compañías clave del sector.

Demis Hassabis señala que quienes trabajan en IA avanzada aspiran a influir en el desarrollo ético y responsable, más allá de competir por los mayores pagos del sector tecnológico

La estrategia de Meta para reclutar talentos en IA

La magnitud de la inversión sorprende incluso a expertos del sector. Meta ha ofrecido a algunos de sus nuevos integrantes paquetes salariales que superan los 200 millones de dólares anuales, en un intento claro por atraer a los perfiles más prestigiosos.

Sin embargo, según Hassabis, el atractivo del dinero tiene un alcance limitado. “Hay cosas más importantes que el dinero”, expresó. A su juicio, quienes trabajan en IA avanzada buscan principalmente influir en el desarrollo responsable de la tecnología y no solo mejoras económicas.

“La misión de gestionar la inteligencia artificial con seguridad, anticipando tanto sus beneficios como sus riesgos, guía la motivación de muchos científicos”, comentó el ejecutivo de Google.

La explosión de la demanda de talento en inteligencia artificial cambió de forma radical la compensación en el sector. Según registros federales de visa de Estados Unidos, los puestos técnicos en OpenAI promedian hoy 292.115 dólares anuales, con casos donde el salario llega hasta los 530.000 dólares. Anthropic ofrece un promedio de 387.500 dólares, mientras que Thinking Machines Lab, el nuevo emprendimiento de Mira Murati, alcanza ofertas que rondan los 500.000 dólares.

Mientras Meta reestructura equipos y ofrece paquetes históricos a científicos top, en Google DeepMind apuestan al propósito como motor de avance en inteligencia artificial - (Imagen ilustrativa de Infobae)

Hassabis contrastó esta situación con los inicios de DeepMind. “Recuerdo que cuando comenzamos en 2010, ni siquiera me pagué a mí mismo durante un par de años porque no había suficiente dinero. No podíamos recaudar fondos. Hoy los becarios reciben lo que nosotros reunimos en toda nuestra primera ronda semilla”. El camino recorrido evidencia el enorme cambio en la valoración y la apuesta por el desarrollo de IA.

Mientras Meta apuesta por el fichaje masivo y por elevar los incentivos económicos, en la élite de la inteligencia artificial persiste la convicción de que el futuro de la tecnología depende tanto de la visión como del compromiso ético de quienes la desarrollan.

Aunque la batalla por el talento se libra en cifras récord, persiste la duda sobre si el dinero basta para liderar el desarrollo de la inteligencia artificial o si la verdadera vanguardia reside en la motivación y el propósito de quienes impulsan estos avances.