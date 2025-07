Empleados critican los forma en la que se hicieron los despidos en Microsoft: “es inhumana”

Microsoft despide a 15.000 empleados y genera malestar en Xbox y ZeniMax Media. (REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo)

Los despidos masivos anunciados durante los últimos meses por parte de Microsoft, que han afectado a 15.000 personas, generaron una fuerte reacción parte de empleados de Xbox, quien han visto como varios de sus compañeros salen rápidamente y se cancelan desarrollos de juegos.

En entrevista como Game Developer, Autumn Mitchell, tester senior de ZeniMax Media, demostró su inconformidad con la manera en que se han gestionado estas salidas y el ambiente que se vive en la compañía de videojuegos.

Cómo han sido los despidos masivos en Microsoft y Xbox

Microsoft ha despedido en lo que va del año a aproximadamente 15.000 empleados, superando los máximos registrados en ejercicios anteriores. Esta cifra se suma a los 10.000 despidos anunciados en 2023 y a los 3.500 de 2024, en un contexto donde la cotización bursátil de la compañía ha superado los 500 dólares por acción y sus márgenes de ganancias se mantienen en niveles récord.

Los recortes se distribuyeron entre varias divisiones, pero han golpeado con especial fuerza a su área de videojuegos. Están incluidos estudios emblemáticos como ZeniMax Media, Rare, Raven Software, The Initiative y Turn 10.

Cancelación de juegos y cierre de estudios tras recortes masivos en la división de videojuegos de Microsoft. (Patrick T. Fallon/Bloomberg)

Las consecuencias inmediatas de la decisión se expresaron en la cancelación de proyectos muy esperados por la comunidad gamer, entre ellos Perfect Dark (The Initiative) y Everwild (Rare), además de la clausura de estudios y el cambio de rol de algunos equipos, como Turn 10, que tras los despidos se enfocará en tareas de apoyo para la franquicia Forza.

El efecto multiplicador alcanzó también a empleados con trayectorias extensas. Ingenieros, gerentes y jefes de producto con más de 20 años en la compañía también recibieron la notificación de cesantía.

Dentro del entorno Xbox, los despidos impactaron a equipos completos de investigación de usuario, responsables de la calidad en los juegos y herramientas para desarrolladores, así como a community managers, diseñadores y expertos en gestión de marca.

La magnitud y brutalidad del proceso, según palabras de empleados y reportes publicados, superó la esfera de la tecnología de consumo y llegó al ámbito internacional. Casos como el de una gerente de operaciones de IA en Portugal que fue apartada en esta ronda, empleados que perdieron su trabajo estando de vacaciones y otros que vivieron dos despidos en apenas seis meses ilustran la extensión y la frecuencia de la crisis interna.

Empleados critican la gestión y comunicación de los despidos en Xbox y ZeniMax Media.(Imagen ilustrativa Infobae)

Cuáles son las críticas de los empleados a Microsoft

Los relatos de quienes sufrieron o presenciaron los despidos revelan un clima de incertidumbre y malestar generalizado. Autumn Mitchell, tester senior de ZeniMax Media, describió el proceso como “inhumano” y lejos de cualquier dignidad posible, pese a los esfuerzos de la empresa por presentarlo como tal.

“No estuvo bien, no fue normal. No importa cuántas veces (Microsoft despida a gente) para intentar que parezca normal, no lo es. La forma en que lo hacen es inhumana. No me importa cuánto digan que es digno o que quieren hacerlo de forma respetuosa, no lo es”, aseguró.

Para Mitchell, los directivos de Xbox viven una realidad desconectada de la empresa, y lamentó la frialdad de la comunicación, que en muchos casos llegó a través de correos masivos y con escasa empatía hacia los afectados.

Page Branson, empleada de ZeniMax y miembro del sindicato ZWU-CWA, coincidió en el diagnóstico y definió el día de los despidos como uno de los peores de su carrera. Los trabajadores quedaron en un limbo, sin acceso a canales de comunicación internos, lo que acentuó la confusión y el desconcierto.

La pérdida de conocimiento institucional y experiencia afecta la continuidad de proyectos en Microsoft. (Imagen ilustrativa Infobae)

Branson remarcó el fuerte impacto emocional en los equipos, la angustia de no saber si al final del día conservarían sus puestos y la sensación de traición por parte de la empresa.

Ambas trabajadoras subrayaron en entrevistas que la falta de claridad sobre el alcance y el destino de los despidos profundizó la inseguridad entre quienes conservaron sus empleos, forzando a muchos a apresurarse a despedirse de colegas de años mediante mensajes de Slack, mientras se bloqueaban sus accesos digitales antes incluso de recibir explicaciones formales por parte de Recursos Humanos.

Uno de los aspectos más destacados por los propios empleados es la pérdida de conocimiento institucional. Según Mitchell y Branson, la reducción abrupta de personal equivale a borrar de un plumazo décadas de experiencia y prácticas clave, lo que afecta directamente la continuidad y calidad de los proyectos en marcha.

“Muchos conocimientos prácticos desaparecieron de la noche a la mañana”, indicó Branson, mientras que la moral y la confusión se extendían por toda la plantilla. Mitchell alertó que, en algunos equipos, la empresa ha perdido hasta un tercio del saber esencial que sostenía las operaciones diarias.

La percepción de desamparo y falta de liderazgo se volvió un hilo conductor entre testimonios. Mitchell reclamó que Xbox, bajo la dirección de figuras como Phil Spencer, Matt Booty y Sarah Bond, actúa con una desconexión total respecto a la realidad de quienes trabajan en el desarrollo de juegos y servicios.

El envío de comunicados internos celebrando nuevas marcas de usuarios y horas de juego, en paralelo al anuncio de los despidos, fue interpretado como una señal de insensibilidad corporativa.