Todas las formas de darle una segunda vida a dispositivos viejos en casa antes de echarlos a la basura

Suele ser común que haya un espacio del hogar exclusivo para guardar aparatos obsoletos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Teléfonos de teclas, tablets que ya no reciben actualizaciones, reproductores MP3 y cámaras digitales de generaciones pasadas forman parte del inventario de tecnología desfasada que aún conserva un valor oculto y suele estar presente en algunas casas.

La reutilización y el reciclaje responsable de estos dispositivos es una opción concreta para la gestión doméstica de la tecnología. Darles una segunda vida a estos aparatos puede evitar su destino como residuo contaminante y contribuir a la reducción del impacto ambiental asociado a los desechos electrónicos.

Por esta razón, antes de desechar cualquier aparato, conviene explorar sus posibles usos alternativos, recuperar archivos personales almacenados en ellos y considerar el reciclaje adecuado para evitar la dispersión de compuestos nocivos como plomo, mercurio o cadmio.

Cómo transformar un dispositivo antiguo en una herramienta funcional

Hay aplicaciones o configuraciones para convertir un celular viejo en una cámara de seguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Existen múltiples formas de transformar un dispositivo viejo en un objeto útil. Un teléfono inteligente o una tablet que ya no se utiliza puede convertirse en una cámara de seguridad o monitor de bebés. Aplicaciones específicas permiten dotar a estos aparatos de funciones como la detección de movimiento y visión nocturna.

Además, un uso alternativo consiste en convertir una tablet en un marco de fotos digital: solo hay que instalar una base, conectar el dispositivo a la corriente y reproducir una presentación de diapositivas con servicios como Google Photos o iCloud.

También, las cámaras digitales y los reproductores de música pueden recibir un nuevo propósito. Muchos reproductores almacenan música digitalizada desde CD originales, mientras que las cámaras conservan fotografías familiares de alto valor sentimental.

La extracción de estos archivos puede realizarse mediante programas especializados como iExplorer, iMazing o TouchCopy, que facilitan la transferencia de datos a una computadora y su posterior resguardo en la nube, a través de plataformas como Google Drive o OneDrive.

Cuáles ventajas ofrecen los teléfonos básicos frente a los celulares modernos

Los teléfonos básicos pueden ser útiles para alejarse de las plataformas digitales y redes sociales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los teléfonos de teclas, conocidos por su resistencia y autonomía, presentan ventajas frente a los modelos actuales. Un Nokia antiguo puede servir como kit de emergencia en el auto.

Mantenerlo cargado y almacenado junto a un cargador compatible en la guantera garantiza la posibilidad de comunicación ante un accidente o imprevisto, porque estos modelos suelen captar señal en zonas donde los smartphones fallan.

Otra forma es el uso de teléfonos básicos para implementar periodos de desintoxicación digital. Insertar la tarjeta SIM en un dispositivo sin acceso a redes sociales ni aplicaciones permite mantenerse localizable sin distracciones, reduciendo la exposición a notificaciones y contenidos de plataformas como TikTok o Instagram.

Qué opciones hay para reacondicionar o vender dispositivos antiguos

En diferentes plataformas en línea están en auge los dispositivos antiguos o vintage. (Imagen ilustrativa Infobae)

La reparación y restauración de aparatos puede extender su vida útil y evitar su descarte prematuro. Tutoriales en línea y manuales digitales disponibles en sitios como Manuals Online o ManualsLib ayudan a identificar fallas y ejecutar tareas básicas de mantenimiento.

Asimismo, el mercado de dispositivos retro ha crecido en los últimos años. Existe una demanda creciente de aparatos en buen estado tanto por su funcionalidad como por su valor nostálgico.

Por esta razón, la venta de estos dispositivos representa una alternativa viable, siempre que el aparato conserve condiciones operativas y no presente daños.

Por qué es clave reciclar adecuadamente los dispositivos que no pueden reutilizarse

El reciclaje permite reducir el impacto ambiental de este sector. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando la degradación del dispositivo impide cualquier tipo de reutilización, el reciclaje en centros autorizados se presenta como la vía más segura y responsable.

Los residuos electrónicos contienen metales como oro, plata y cobre, cuya recuperación reduce la extracción de recursos naturales y minimiza la huella de carbono de esta industria.

Al aplicar el reciclaje y el tratamiento adecuado de estos aparatos se previene la liberación de sustancias tóxicas al ambiente y disminuye los riesgos para la salud humana.