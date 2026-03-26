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AirPods como traductor en tiempo real: guía paso a paso para activarlo

La función permite mantener diálogos fluidos entre personas que hablan distintos idiomas sin usar apps externas

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Usando los AirPods de Apple, puedes acceder a la traducción en tiempo real. (Apple)
Usando los AirPods de Apple, puedes acceder a la traducción en tiempo real. (Apple)

Los auriculares de Apple han incorporado una nueva función que permite traducir conversaciones en tiempo real, convirtiéndose en una herramienta clave para la comunicación en distintos idiomas.

Gracias a la integración de inteligencia artificial en su ecosistema, los AirPods ahora pueden actuar como intérpretes instantáneos, facilitando el diálogo entre personas que no comparten la misma lengua sin necesidad de aplicaciones externas.

Esta nueva capacidad se apoya en el procesamiento de audio en tiempo real. El sistema capta la voz del interlocutor, la analiza mediante algoritmos de IA y reproduce la traducción directamente en los auriculares del usuario. De esta forma, se logra una conversación más fluida, reduciendo la dependencia de intermediarios o traductores tradicionales.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los más recientes AirPods de Apple usan algoritmos de IA para realizar traducciones en tiempo real. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para acceder a esta función, es necesario cumplir con ciertos requisitos técnicos. En primer lugar, se requiere contar con modelos recientes de AirPods, especialmente aquellos que incluyen tecnologías avanzadas como cancelación de ruido.

Asimismo, el iPhone debe ser compatible con las últimas versiones del sistema operativo, ya que la herramienta forma parte de las funciones más actuales del ecosistema de Apple.

El proceso de activación comienza en el menú de configuración del dispositivo. Allí, el usuario debe asegurarse de que las funciones de inteligencia artificial estén habilitadas. Este paso es fundamental, ya que sin esta activación la opción de traducción no estará disponible. Una vez confirmada esta configuración, se procede a ajustar los parámetros de los auriculares.

Traducción en tiempo real para los AirPods llega a la Unión Europea.
Antes de usar la traducción en tiempo real de los AirPods, debes fijarte si está activa la función de IA.

En esta etapa, el usuario selecciona los idiomas que desea utilizar durante la traducción. Es recomendable descargar previamente los paquetes de idioma correspondientes, lo que permite mejorar la velocidad y precisión del sistema. En algunos casos, esto también facilita el uso de la herramienta sin conexión constante a internet, una ventaja importante para viajes o entornos con conectividad limitada.

Una vez configurado el sistema, la función puede activarse de diferentes maneras. La opción más directa es a través de la aplicación de traducción del iPhone, donde se puede iniciar una conversación en vivo.

También es posible utilizar comandos de voz o gestos desde los propios auriculares, lo que agiliza la interacción y hace que la experiencia sea más intuitiva.

AirPods Traducción
Para activar la traducción en vivo de los AirPods, debes descargar una aplicación en tu iPhone.

Durante el uso, la traducción se realiza de forma bidireccional. Esto significa que el usuario escucha en sus AirPods lo que la otra persona dice, pero traducido a su idioma en tiempo real.

Al mismo tiempo, el teléfono reproduce la respuesta traducida para que el interlocutor pueda entenderla en su propio idioma. Este intercambio permite mantener conversaciones naturales sin interrupciones prolongadas.

La incorporación de esta tecnología tiene aplicaciones prácticas en diversos contextos. En el ámbito de los viajes, facilita la comunicación con personas locales sin necesidad de dominar el idioma. En entornos laborales, puede mejorar la interacción en reuniones internacionales o negociaciones. Incluso en situaciones cotidianas, permite superar barreras lingüísticas de manera rápida y sencilla.

Conoce cómo usar la traducción en tiempo real con iPhone y AirPods.
Debes usar los últimos modelos de AirPods para acceder a esta función de Apple. (Apple)

No obstante, existen ciertas limitaciones que deben considerarse. Las traducciones automáticas pueden presentar errores, especialmente en frases complejas, modismos o contextos culturales específicos. Por ello, se recomienda utilizar esta herramienta con precaución en situaciones formales o donde la precisión del lenguaje sea crítica.

A pesar de estas restricciones, la traducción en tiempo real representa un avance significativo en la evolución de los dispositivos personales. La posibilidad de integrar esta función directamente en los auriculares refuerza la tendencia hacia experiencias más autónomas y personalizadas dentro del ecosistema tecnológico.

Con esta innovación, Apple amplía las capacidades de sus dispositivos más allá del entretenimiento o la comunicación básica, posicionando a los AirPods como una herramienta versátil en un mundo cada vez más interconectado.

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