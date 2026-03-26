La UE aseguró que Rusia facilita información a Irán para “matar a estadounidenses”

La Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, interviene durante la firma oficial del Acuerdo de Asociación UE-Ghana en materia de Seguridad y Defensa en Accra, Ghana, el 24 de marzo de 2026. REUTERS/Francis Kokoroko

La jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, acusó este jueves a Rusia de estar facilitando información de inteligencia a Irán para “matar a estadounidenses” en Oriente Medio.

“Constatamos que Rusia está ayudando a Irán a nivel de inteligencia para atacar a estadounidenses, para matar a estadounidenses, y Rusia facilita igualmente drones a Irán para que [este país] ataque a los países vecinos, así como las bases militares estadounidenses” en la zona, declaró Kallas a la prensa.

“Si Estados Unidos quiere que termine la guerra en Oriente Medio (...), debe presionar también a Rusia, para que no ayude [a Irán] en ese sentido”, estimó la alta representante de política exterior del bloque.

En declaraciones a la prensa desde la abadía de Vaux de Cernay, en la localidad de Cernay la Ville (a una cincuentena de kilómetros de París), donde están reunidos los ministros de Exteriores del G7, la también vicepresidenta en la Comisión Europea subrayó, en referencia a la guerra en Oriente Medio: “Necesitamos salir de esta guerra, no escalarla más”.

Residentes observan y toman fotos mientras las llamas y el humo se elevan tras un ataque a una instalación de almacenamiento de petróleo en la ciudad durante la campaña militar de Estados Unidos e Israel en Teherán, Irán, el sábado 7 de marzo de 2026. (Alireza Sotakbar/ISNA vía AP)

La alta representante de la UE lamentó que el alza de los precios del petróleo está dando de nuevo posibilidades a Moscú de continuar financiando la invasión de Ucrania, por lo que no hay que olvidar a ese país y reclamar una negociación sincera.

En especial porque Rusia reclama a cambio de la paz territorios que “nunca fueron de ellos” y que “no han logrado conquistar militarmente en doce años”. No se puede caer en esa trampa, argumentó, y pidió concesiones claras del lado ruso.

Kallas deseó que de la reunión en Cernay la Ville salga un mensaje “unificado” en favor de una desescalada, porque todos los países del mundo se ven afectados y “solo puede haber una solución diplomática”.

Del lado europeo explicó que hay conversaciones para expandir las misiones en Oriente Medio, en concreto aumentar la presencia naval y el territorio de la operación Aspides, que actualmente se encuentra centrada en el Mar Rojo. Es una ruta que no ha sido atacada, pero que podría serlo, dijo, así que puntualizó que tampoco conviene descuidarlo.

El ministro francés de Asuntos Europeos y Exteriores, Jean-Noël Barrot, y la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, posan el día de la reunión de ministros de Asuntos Exteriores del G7 en la abadía de Vaux-de-Cernay, en Cernay-la-Ville, cerca de París, Francia, el 26 de marzo de 2026. REUTERS/Stephanie Lecocq

También tuvo palabras sobre el Líbano, donde hay más de un millón de personas desplazadas por el conflicto entre Israel y Hezbollah, a los que pidió sentarse a la mesa y negociar.

Asimismo reafirmó que hay que apoyar al gobierno libanés en sus esfuerzos de desarmar a Hezbollah.

(con información de AFP y EFE)