Economía

El significado de la imagen que publicó Milei para volver a poner en el centro de la escena sus críticas a la industria nacional

La sátira visual elegida por el presidente argentino reaviva el debate sobre las políticas de protección económica y el rol de los principales actores industriales

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Caricatura: Sol sonriente derrite velas en puesto. Fabricante se lamenta. Detrás, figuras políticas cierran cortinas de "Fábrica Nacional de Velas"
Caricatura compartida por Javier Milei que satiriza la protección a la industria nacional, mostrando a figuras Kirchneristas defendiendo una fábrica de velas de la competencia del sol.

El presidente Javier Milei intensificó su disputa con la industria nacional argentina este jueves a través de la publicación de una imagen en sus redes sociales, inspirada en la sátira del escritor y economista liberal francés Frédéric Bastiat, centralizó el conflicto entre el modelo de libre comercio y el proteccionismo defendido por sectores industriales tradicionales.

La pieza difundida presenta una caricatura en la que el sol simboliza la competencia perfecta y el libre comercio, mientras que una fábrica de velas identificada como “Kirchnerismo” representa el modelo de Sustitución de Importaciones. En la escena aparecen Cristina Kirchner y un no muy bien logrado Alberto Fernández cerrando cortinas, en alusión directa a medidas como los aranceles, cuotas y restricciones, utilizadas para “bloquear la competencia” y proteger a sectores industriales considerados poco competitivos. De fondo, el Congreso de la Nación resalta el carácter legislativo y político de las decisiones que afectan el rumbo económico.

La acompañó, apenas, con la palabra “Bastiat” acompañada de su habitual VLLC.

Frédéric Bastiat

La imagen publicada por el presidente no surge de la nada. Retoma y adapta el argumento expuesto por Frédéric Bastiat en 1845, en el capítulo VII de Sofismas Económicos, titulado “Petición de los fabricantes de velas”. En ese texto, el economista francés utilizó la ironía para cuestionar el proteccionismo de su época, proponiendo que el Estado debería ordenar el cierre de todas las ventanas para que los fabricantes de velas pudieran prosperar, protegiéndolos de la competencia de la luz solar. Bastiat escribió: “Estamos sufriendo la ruinosa competencia de un rival extranjero que inunda nuestro mercado a un precio fabulosamente reducido” y “Pedimos que dicten una ley que ordene el cierre de todas las ventanas... por las que la luz del sol tiene la costumbre de penetrar”. Para Milei, la referencia funciona como denuncia de lo que considera un “sofisma” que solo beneficia a un grupo pequeño a costa de los consumidores, quienes pagan por productos que podrían obtener a menor costo o gratuitamente.

Frédéric Bastiat (1801-1850)
Frédéric Bastiat (1801-1850)

El contexto en el que se difundió la caricatura evidencia una escalada en el conflicto entre el Gobierno y los representantes de la industria nacional. Durante los primeros días de marzo, el presidente utilizó la apertura de sesiones ordinarias del Congreso para afirmar que “no habrá piedad” para los sectores que no logran competir en el mercado. Diez días después, en el marco del evento “Argentina Week”, Milei dirigió críticas directas a figuras emblemáticas del empresariado local, como Paolo Rocca —a quien apodó “Don Chatarrín”— y Javier Madanes Quintanilla —“Don Gomita Alumínica”—, asociándolos a prácticas vinculadas al proteccionismo y la intermediación estatal.

La reacción de la Unión Industrial Argentina (UIA) no tardó. El 11 de marzo, la central fabril emitió un comunicado donde calificó los dichos del presidente como “agravios injustos e infundados”. La tensión se incrementó a mitad de mes cuando la fábrica de neumáticos Fate anunció despidos, lo que derivó en acusaciones cruzadas: desde el Gobierno señalaron que se trataba de un intento de “extorsión política” por parte de la empresa, mientras que los industriales sostuvieron que las medidas oficiales ponían en riesgo la continuidad de miles de puestos de trabajo.

La decisión de situar el Congreso de la Nación en el fondo de la escena apunta a destacar el rol del Poder Legislativo en la imposición de barreras comerciales. Desde el punto de vista del oficialismo, la protección de la industria nacional responde a intereses corporativos que se valen del Estado para mantener privilegios, en detrimento del bienestar general. La sátira visual busca instalar la idea de que el verdadero perjudicado por el proteccionismo es el consumidor, obligado a aceptar productos más caros o de peor calidad.

El uso de la figura de Frédéric Bastiat no solo aporta un andamiaje teórico a la postura del Gobierno, sino que también funciona como herramienta de comunicación política. La elección de una referencia del siglo XIX permite a Milei conectar la discusión local con debates históricos sobre el libre comercio, el rol del Estado y los límites de la intervención pública en la economía. Al citar a Bastiat, el presidente busca legitimar su ofensiva contra lo que denomina “curros” o privilegios empresariales, presentando las medidas de apertura como una corrección a distorsiones históricas.

La confrontación con los principales actores de la industria nacional, entre ellos Rocca y Madanes Quintanilla, marca un quiebre respecto a la relación tradicional entre el empresariado y el poder político en la Argentina. El mensaje oficial busca reposicionar al Gobierno como garante del interés del consumidor, enfrentado a lo que describe como “empresarios prebendarios”.

Las medidas adoptadas recientemente, como la baja de aranceles y la facilitación de las compras en el exterior, encuentran justificación en la narrativa visual y teórica propuesta por el presidente. Desde la perspectiva oficial, la apertura de importaciones representa una herramienta para disciplinar a los sectores que, según Milei, sobreviven gracias al proteccionismo. El Gobierno sostiene que la liberalización permitirá acceder a productos de mejor calidad y menor precio, beneficiando al conjunto de la sociedad.

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