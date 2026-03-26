Crimen y Justicia

Pidieron prisión perpetua para la cuchillera de González Catán que mató a su novio porque una mujer lo saludó

Se trata de Natacha Araceli Palavecino (34), acusada de homicidio agravado por el vínculo de Mariano Grinspun. La imputada se defendió con el argumento de que fue “víctima de violencia de género”

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Una imagen dividida muestra un video de seguridad granulado de una persona agachada sobre otra en el suelo, y un retrato de Natacha Palavecino
Natacha Palavecino es juzgada por asesinar a su novio tras un ataque de celos

El fiscal de juicio de la UFI Nº15 de La Matanza, Sergio Antin, pidió prisión perpetua para Natacha Araceli Palavecino (34), acusada de asesinar a puñaladas a su novio, Mariano Grinspun, porque una mujer lo saludó en la calle.

Palavecino, imputada por homicidio agravado por el vínculo, es juzgada por el Tribunal Oral Criminal N° 4 por el hecho ocurrido el 21 de octubre de 2024 en la localidad matancera de González Catán. El debate se desarrolló en una única audiencia este miércoles, en la que las partes expusieron sus alegatos y la imputada respondió preguntas.

Según la acusación, Palavecino apuñaló a su pareja tras un ataque de celos que incluyó también una agresión previa a Ludmila Corvalán, excompañera de escuela de Mariano. Testimonios en el juicio indicaron que minutos antes del crimen, la imputada increpó a la otra mujer por saludar a Grinspun y la hirió con tres puntazos.

El ataque a Grinspun ocurrió en la calle Balboa al 3100, en esa localidad del oeste del conurbano. La secuencia, según se observa en un video registrado por las cámaras de seguridad, muestra una discusión previa y el instante en que Palavecino apuñala a la víctima. Luego, la mujer pidió ayuda.

De acuerdo con el diario Primer Plano, la madre de Grinspun, Mónica Ester, declaró que su hijo vivía en un círculo de violencia y recordó que dos meses antes del crimen, Grinspun había sido atendido en un hospital público por heridas de arma blanca provocadas también por Palavecino.

Natacha Palavecino, detenida por la Policía Bonaerense
Natacha Palavecino, detenida por la Policía Bonaerense

También declararon testigos presenciales, como las vecinas que llamaron al 911 al ver el ataque y escucharon cómo la acusada exigía al joven que le “pidiera perdón por estar con esa puta” mientras le propinaba patadas en la cabeza.

Entre los elementos expuestos, se mencionó que Palavecino tenía antecedentes penales: fue condenada el 18 de agosto de 2021 a un año de prisión en suspenso por lesiones leves contra otro expareja, a quien también atacó con un cuchillo.

Durante la audiencia, la defensa de Palavecino, encabezada por la defensora oficial Pilar Sagastume, argumentó que la mujer era víctima de violencia de género y que actuó en defensa ante un presunto ataque de Grinspun.

Según se expuso en el juicio, no existen denuncias previas de la acusada contra la víctima ni pruebas que respalden esa versión. Los testimonios de familiares y vecinos tampoco confirmaron situaciones de violencia previa ejercida por Grinspun.

Ante la pregunta del fiscal sobre si recordaba haber apuñalado a Grinspun, Palavecino guardó silencio. La defensa solicitó que se consideren circunstancias atenuantes y que, en caso de condena, se aplique una pena similar a la del homicidio simple por emoción violenta. Es decir, no desconoce la autoría del asesinato.

La Fiscalía y la querella, representada por el abogado Matías Melian, sostuvieron que las pruebas y testimonios acreditan el homicidio calificado por el vínculo.

La decisión final del tribunal se dará a conocer la próxima semana.

Según el relato de Corvalán ante el fiscal de Homicidios Carlos Arribas, a cargo de la investigación, Palavecino increpó a la mujer con la frase: “¿Qué saludás a mi marido?”. Y se dirigió a su pareja: “¿Y vos qué saludás a esta p...?”. Y en ese contexto, atacó a ambos con el mismo cuchillo.

La relación entre Palavecino y Grinspun estaba marcada por episodios previos de agresión. Apenas un mes antes, lo había herido con un arma blanca en la espalda, situación que derivó en una denuncia y en la imposición de una restricción de acercamiento de 300 metros, dictada el 28 de agosto de 2024.

A pesar de la medida, retomaron la convivencia poco tiempo después.

Al ser trasladada luego del crimen de Grinspun, Palavecino mostró signos de alteración emocional. Durante el viaje en el patrullero, comenzó a golpearse las rodillas contra la puerta trasera del vehículo, según consta en el expediente judicial.

La autopsia confirmó que el joven, por entonces de 22 años, falleció producto de una única puntada en el tórax.

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