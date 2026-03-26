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River Plate difundió nuevas imágenes de la reforma del Monumental: los detalles de la obra de ampliación y el techado

El club presentó un recorrido virtual en redes sociales mostrando cómo quedará el estadio

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Render 3D de un estadio de fútbol en vista de corte. Muestra el campo de juego verde, asientos rojos y grises, y la estructura interna
River Plate mostró los detalles que tendrá la ampliación y el techado del estadio Monumental

La transformación del estadio Monumental avanza con definiciones concretas y un despliegue visual inédito. River Plate presentó en redes sociales los detalles de la obra de ampliación y techado de su estadio, que elevará la capacidad a 101.000 espectadores y renovará por completo su infraestructura. El posteo, difundido a través de un carrusel de 20 filminas en Instagram, invita a recorrer sector por sector la nueva fisonomía de la cancha, bajo la consigna: “Sector por sector: deslizá y conocé en detalle cómo será la nueva evolución de nuestra casa”.

La primera imagen del carrusel muestra un render a escala del estadio terminado, con la leyenda: “101.000 espectadores (reales) 77.000 plateas + 24.000 populares”. La nueva cifra lo convertirá en el recinto deportivo más grande de Sudamérica y uno de los de mayor capacidad en el planeta. En las siguientes filminas se observa el diseño de los pilares subterráneos que sostendrán la estructura del techo, un dato central para la ingeniería del proyecto.

Uno de los puntos destacados es la incorporación de 16.000 nuevos lugares sin costo adicional para socios en la quinta bandeja. De este modo, la cifra de ubicaciones gratuitas para miembros alcanzará los 40.000 lugares. Las imágenes de la cuarta filmina exhiben la quinta bandeja, que sumará 13 filas y se integrará al anillo superior del estadio.

La renovación también contempla la instalación de nuevas torres de escaleras con ascensores y 100 columnas metálicas en forma de V, elementos clave para la sustentación del techo. La fachada externa adoptará un diseño curtain wall combinado con aluminio, dándole al Monumental una estética moderna y funcional. En la parte superior, la fachada será envolvente, completando el perímetro de la obra.

Uno de los aspectos técnicos más relevantes está en la cubierta metálica, que será acústica. Según detalló Infobae, esta innovación permitirá reducir el impacto sonoro y ambiental en jornadas de recitales y eventos masivos. Parte del techado estará compuesta por una membrana traslúcida, lo que garantizará el ingreso de luz natural al campo de juego. Además, una banda roja recorrerá el techo, creando una bandera gigante con los colores de River Plate, un emblema reconocido internacionalmente.

El proyecto suma un mirador monumental en el techo, similar a lo que sucede en el estadio del Tottenham Hotspur en Inglaterra. Esta atracción permitirá a los visitantes acceder a vistas panorámicas únicas de la ciudad de Buenos Aires. También se incorporarán nuevos palcos sobre la estructura del techo, ampliando la oferta de hospitalidad premium. Las cabeceras contarán con pantalla wide de última generación, mejorando la experiencia visual de los espectadores.

En la nueva bandeja se instalarán núcleos de servicios dotados de baños para damas, caballeros y universales, bares y postas médicas, lo que optimizará la atención y el confort para el público. Un elemento distintivo será la formación de una bandera 360 en las actuales tribunas altas, reforzando la identidad del club en cada sector del estadio.

El recorrido virtual compartido por River Plate también revela la creación de una nueva circulación bajo la grada del Nivel 5 y un patio gastronómico en la San Martín Baja, ampliando espacios para la convivencia y el esparcimiento de los asistentes. El campo de juego será híbrido y contará con un sistema de drenaje de napa automática, una mejora tecnológica que apunta a mantener la calidad del césped en toda circunstancia.

Las imágenes finales del carrusel incluyen el diseño del túnel único, por donde ingresarán los equipos y los protagonistas de cada evento. El club también informó que las obras avanzan de acuerdo a los plazos previstos y que la financiación se apoya en un préstamo internacional, así como en acuerdos comerciales, incluyendo la venta del naming del estadio y la organización de recitales, tal como informó este sitio.

El club prevé que las obras se realizarán por etapas para reducir al mínimo la cantidad de partidos disputados fuera del estadio y mantener la actividad deportiva y cultural durante todo el proceso.

Las autoridades de River Plate remarcaron que la prioridad es mantener el sentido de pertenencia y la conexión con los socios, al mismo tiempo que se posiciona al Monumental como un ícono arquitectónico y deportivo de alcance global.

La transformación del Monumental avanza y River Plate exhibe cada paso del proceso, con la mirada puesta en el futuro y en la proyección internacional de su casa.

LOS DETALLES DE LA AMPLIACIÓN Y EL TECHADO DEL MONUMENTAL:

Renderizado arquitectónico en 3D de un estadio de fútbol blanco y rojo con un campo verde, mostrando las gradas y la estructura externa. Incluye texto sobre capacidad para 2029
"101.000 espectadores reales", informó River Plate. El nuevo aforo contará con 77 mil plateas y 24 mil populares
Renderización arquitectónica 3D de un estadio de fútbol. Muestra una vista aérea de corte del interior con campo verde, asientos, techo y estructuras de soporte blancas y rojas
River Plate montará pilares subterráneos que soportarán la nueva estructura del estadio Monumental
Diagrama 3D del Estadio Monumental de River Plate con sus gradas y campo de juego, mostrando la capacidad de 101.000 espectadores proyectada para 2029 y detalles de ampliación
River Plate tendrá 16 mil lugares nuevos sin costo adicional para socios en la 5ta bandeja
Render 3D del estadio Monumental de River Plate, mostrando su capacidad ampliada, gradas en rojo y blanco, y el campo de juego. Un recuadro detalla la quinta bandeja de 13 filas
La 5ta bandeja del Monumental contará con 13 filas
Diagrama arquitectónico detallado del Estadio River Plate, mostrando su estructura ampliada, campo de juego verde y gradas, con números de capacidad y texto descriptivo
El nuevo estadio Monumental contará con nuevas torres de escaleras con ascensores y 100 columnas metálicas en V
Vista aérea en corte de un estadio de fútbol moderno con césped verde y asientos, mostrando una capacidad para 101.000 personas y detalles de su fachada
River Plate mostró cómo será la nueva fachada del estadio Monumental
Diagrama arquitectónico de un estadio de fútbol moderno con campo verde, gradas en rojo y blanco, y una fachada exterior. Se muestran detalles de capacidad y año 2029
La parte alta de la nueva fachada del estadio Monumental será envolvente
Infografía de un estadio de fútbol en corte transversal, mostrando el campo, gradas y una cubierta metálica acústica. Se indica capacidad de 101.000 para 2029
El techo del Monumental será una cubierta metálica acústica, lo que reducirá el impacto ambiental
Diagrama arquitectónico del Estadio Monumental River Plate mostrando un corte transversal del campo, gradas y estructura. Detalle de una membrana traslúcida
Una parte del techado del Monumental tendrá una membrana traslúcida
Diagrama 3D del Estadio Monumental de River Plate, vista aérea con corte. Muestra campo verde, gradas, estructura externa y una banda roja sobre el techo
El nuevo techo del Monumental tendrá una banda roja
Diagrama en perspectiva de un estadio de fútbol moderno con techo blanco y gradas rojas y azules, mostrando la capacidad de 101.000 espectadores
Tras las obras, el estadio Monumental contará con un mirador en su techo
Infografía del Estadio Monumental de River Plate mostrando un diseño ampliado con gradas rojas y grises, campo verde y nuevos palcos sobre la estructura del techo
River Plate anunció la creación de nuevos palcos sobre la estructura del techo del estadio Monumental
Diagrama arquitectónico del Estadio Monumental de River Plate, mostrando gradas rojas y grises, un campo de fútbol verde, y una pantalla gigante con el logo del club
Las cabeceras del Monumental tendrán pantalla wide
Ilustración 3D de un estadio de fútbol blanco y rojo con el campo verde y una vista en corte. Detalla la capacidad para 101.000 espectadores y nuevos servicios
La 5ta bandeja del Monumental contará con nuevos núcleos de servicios: baños (damas, caballeros y universales), bares y postas médicas
Infografía 3D de un estadio de fútbol moderno con secciones cutaway mostrando sus interiores, asientos grises y rojos, y un campo de césped. Detalle de tribunas
Se formará una bandera 360 en las actuales tribunas altas del Monumental
Infografía arquitectónica de un estadio de fútbol en corte transversal, mostrando el campo, gradas y estructura, con texto sobre capacidad y detalles
Habrá una nueva circulación bajo la grada Nivel 5
Diagrama 3D de un estadio de fútbol con campo verde y gradas grises y rojas. Una vista de detalle inferior muestra una fachada exterior blanca con un balcón
Imágenes del patio gastronómico en la San Martín Baja
Diagrama arquitectónico detallado del estadio de River Plate, mostrando su capacidad ampliada, un campo de juego híbrido y sistema de drenaje
El campo de juego del Monumental será con sistema de drenaje de napa automático
Infografía del Estadio Monumental River Plate con un corte transversal que muestra gradas, campo de juego, el logo del club y datos de capacidad
El túnel único del estadio Monumental
Diagrama arquitectónico en 3D del Estadio Monumental River Plate, mostrando su estructura, asientos, campo de juego y fundaciones, con datos de capacidad
Las fundaciones que harán para llevar adelante la nueva obra del estadio Monumental

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