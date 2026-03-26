River Plate difundió nuevas imágenes de la reforma del Monumental: los detalles de la obra de ampliación y el techado

River Plate mostró los detalles que tendrá la ampliación y el techado del estadio Monumental

La transformación del estadio Monumental avanza con definiciones concretas y un despliegue visual inédito. River Plate presentó en redes sociales los detalles de la obra de ampliación y techado de su estadio, que elevará la capacidad a 101.000 espectadores y renovará por completo su infraestructura. El posteo, difundido a través de un carrusel de 20 filminas en Instagram, invita a recorrer sector por sector la nueva fisonomía de la cancha, bajo la consigna: “Sector por sector: deslizá y conocé en detalle cómo será la nueva evolución de nuestra casa”.

La primera imagen del carrusel muestra un render a escala del estadio terminado, con la leyenda: “101.000 espectadores (reales) 77.000 plateas + 24.000 populares”. La nueva cifra lo convertirá en el recinto deportivo más grande de Sudamérica y uno de los de mayor capacidad en el planeta. En las siguientes filminas se observa el diseño de los pilares subterráneos que sostendrán la estructura del techo, un dato central para la ingeniería del proyecto.

Uno de los puntos destacados es la incorporación de 16.000 nuevos lugares sin costo adicional para socios en la quinta bandeja. De este modo, la cifra de ubicaciones gratuitas para miembros alcanzará los 40.000 lugares. Las imágenes de la cuarta filmina exhiben la quinta bandeja, que sumará 13 filas y se integrará al anillo superior del estadio.

La renovación también contempla la instalación de nuevas torres de escaleras con ascensores y 100 columnas metálicas en forma de V, elementos clave para la sustentación del techo. La fachada externa adoptará un diseño curtain wall combinado con aluminio, dándole al Monumental una estética moderna y funcional. En la parte superior, la fachada será envolvente, completando el perímetro de la obra.

Uno de los aspectos técnicos más relevantes está en la cubierta metálica, que será acústica. Según detalló Infobae, esta innovación permitirá reducir el impacto sonoro y ambiental en jornadas de recitales y eventos masivos. Parte del techado estará compuesta por una membrana traslúcida, lo que garantizará el ingreso de luz natural al campo de juego. Además, una banda roja recorrerá el techo, creando una bandera gigante con los colores de River Plate, un emblema reconocido internacionalmente.

El proyecto suma un mirador monumental en el techo, similar a lo que sucede en el estadio del Tottenham Hotspur en Inglaterra. Esta atracción permitirá a los visitantes acceder a vistas panorámicas únicas de la ciudad de Buenos Aires. También se incorporarán nuevos palcos sobre la estructura del techo, ampliando la oferta de hospitalidad premium. Las cabeceras contarán con pantalla wide de última generación, mejorando la experiencia visual de los espectadores.

En la nueva bandeja se instalarán núcleos de servicios dotados de baños para damas, caballeros y universales, bares y postas médicas, lo que optimizará la atención y el confort para el público. Un elemento distintivo será la formación de una bandera 360 en las actuales tribunas altas, reforzando la identidad del club en cada sector del estadio.

El recorrido virtual compartido por River Plate también revela la creación de una nueva circulación bajo la grada del Nivel 5 y un patio gastronómico en la San Martín Baja, ampliando espacios para la convivencia y el esparcimiento de los asistentes. El campo de juego será híbrido y contará con un sistema de drenaje de napa automática, una mejora tecnológica que apunta a mantener la calidad del césped en toda circunstancia.

Las imágenes finales del carrusel incluyen el diseño del túnel único, por donde ingresarán los equipos y los protagonistas de cada evento. El club también informó que las obras avanzan de acuerdo a los plazos previstos y que la financiación se apoya en un préstamo internacional, así como en acuerdos comerciales, incluyendo la venta del naming del estadio y la organización de recitales, tal como informó este sitio.

El club prevé que las obras se realizarán por etapas para reducir al mínimo la cantidad de partidos disputados fuera del estadio y mantener la actividad deportiva y cultural durante todo el proceso.

Las autoridades de River Plate remarcaron que la prioridad es mantener el sentido de pertenencia y la conexión con los socios, al mismo tiempo que se posiciona al Monumental como un ícono arquitectónico y deportivo de alcance global.

La transformación del Monumental avanza y River Plate exhibe cada paso del proceso, con la mirada puesta en el futuro y en la proyección internacional de su casa.

LOS DETALLES DE LA AMPLIACIÓN Y EL TECHADO DEL MONUMENTAL:

"101.000 espectadores reales", informó River Plate. El nuevo aforo contará con 77 mil plateas y 24 mil populares

River Plate montará pilares subterráneos que soportarán la nueva estructura del estadio Monumental

River Plate tendrá 16 mil lugares nuevos sin costo adicional para socios en la 5ta bandeja

La 5ta bandeja del Monumental contará con 13 filas

El nuevo estadio Monumental contará con nuevas torres de escaleras con ascensores y 100 columnas metálicas en V

River Plate mostró cómo será la nueva fachada del estadio Monumental

La parte alta de la nueva fachada del estadio Monumental será envolvente

El techo del Monumental será una cubierta metálica acústica, lo que reducirá el impacto ambiental

Una parte del techado del Monumental tendrá una membrana traslúcida

El nuevo techo del Monumental tendrá una banda roja

Tras las obras, el estadio Monumental contará con un mirador en su techo

River Plate anunció la creación de nuevos palcos sobre la estructura del techo del estadio Monumental

Las cabeceras del Monumental tendrán pantalla wide

La 5ta bandeja del Monumental contará con nuevos núcleos de servicios: baños (damas, caballeros y universales), bares y postas médicas

Se formará una bandera 360 en las actuales tribunas altas del Monumental

Habrá una nueva circulación bajo la grada Nivel 5

Imágenes del patio gastronómico en la San Martín Baja

El campo de juego del Monumental será con sistema de drenaje de napa automático

El túnel único del estadio Monumental

Las fundaciones que harán para llevar adelante la nueva obra del estadio Monumental