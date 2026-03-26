Ecuador dejó sin efecto más de dos mil títulos universitarios otorgados desde Nicaragua

La Universidad Unival en Nicaragua

La anulación de más de 2.700 títulos universitarios otorgados por una institución nicaragüense cerrada reactivó en Ecuador el debate sobre la validez de programas académicos internacionales, los controles estatales sobre la educación superior y la situación de miles de egresados que ahora enfrentan incertidumbre jurídica y laboral.

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de Ecuador resolvió dejar sin efecto 2.708 títulos emitidos por la Universidad Internacional de la Integración de América Latina (Unival), una institución con sede en Managua que fue clausurada en Nicaragua en 2022 por irregularidades en su funcionamiento.

La medida se sustenta en una sentencia del 10 de febrero de 2026 de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, que dio la razón a la entonces Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Senescyt) —hoy Viceministerio de Educación Superior— y a la Procuraduría General del Estado, según dio a conocer Ecuavisa.

Los títulos deben ser reconocidos en Ecuador. (Senescyt)

La decisión afecta principalmente a estudiantes ecuatorianos que cursaron programas de pregrado y posgrado en modalidad virtual. Durante años, estos títulos fueron objeto de controversia. Según la resolución judicial, hasta 2021 no existían impedimentos formales para su reconocimiento, pero a partir de ese año el Estado ecuatoriano introdujo nuevos requisitos que restringieron la validación de títulos extranjeros, particularmente aquellos emitidos bajo esquemas de educación en línea sin autorización expresa en el país.

El fallo marca un punto de inflexión en un litigio que había atravesado distintas instancias judiciales. En primera instancia, se había ordenado a la Senescyt registrar los títulos, pero las entidades estatales apelaron la decisión, argumentando que la universidad no cumplía con estándares de calidad ni con los requisitos de autorización para operar en Ecuador. La Corte Provincial acogió estos argumentos y validó la posición estatal.

El Consejo de Educación Superior (CES) ya había advertido en marzo de 2025 que Unival no estaba autorizada para ofertar carreras o programas académicos en Ecuador, lo que reforzó las dudas sobre la legalidad de los títulos otorgados a estudiantes locales. Esta advertencia se produjo en un contexto en el que crecían las ofertas de educación internacional virtual, muchas veces sin mecanismos claros de supervisión o acreditación cruzada entre países.

El caso adquiere mayor complejidad al considerar el origen de la institución. Unival fue fundada en 1997 y estuvo acreditada desde 2014 para ofrecer programas en línea. Sin embargo, en diciembre de 2022 el régimen de Nicaragua ordenó su cierre tras detectar irregularidades en su funcionamiento. Entre las observaciones se incluyeron la falta de autorización para su oferta académica internacional, inconsistencias en los registros de estudiantes y titulados, y deficiencias en la documentación del personal docente.

Imagen referencial. Las autoridades ecuatorianas recomiendan verificar las credenciales de las instituciones superiores de estudio.

La decisión también plantea interrogantes sobre la protección de los derechos de los estudiantes. Miles de egresados que invirtieron tiempo y recursos en estos programas enfrentan ahora la invalidez de sus títulos, lo que podría afectar su inserción laboral, su desarrollo profesional y, en algunos casos, su estabilidad económica.

El caso de los títulos anulados también podría sentar un precedente para futuras decisiones en materia de reconocimiento académico. En un contexto en el que la educación virtual continúa expandiéndose, los Estados enfrentan el reto de equilibrar la apertura al conocimiento global con la garantía de estándares de calidad y legalidad.

Las autoridades ecuatorianas han instado a quienes deseen obtener titulaciones de tercer y cuarto nivel que se aseguren que la institución educativa cuente con acreditaciones dentro del Ecuador o en su lugar de origen para evitar que, tras años de estudios y gastos, los títulos emitidos no sean reconocidos.

En Ecuador, los títulos de cualquier nivel deben estar inscritos en la institución de educación superior para certificar su validez, un requisito indispensable para solicitar trabajo en la función pública o en el sector privado.