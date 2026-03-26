Lewis Hamilton sorprendió con una Ferrari de más de 4 millones de dólares en un icónico sitio de Tokio antes del Gran Premio de Japón

Lewis Hamilton apareció con un Ferrari F40 por las calles de Japón

Lewis Hamilton sorprendió a los asistentes de una de las concentraciones de autos deportivos más reconocidas de Japón al presentarse en el emblemático Daikoku Parking Area de Yokohama a bordo de un Ferrari F40 valorado en alrededor de 4 millones de libras esterlinas (5.3 millones de dólares), según detalló el periódico The Sun. El siete veces campeón del mundo de Fórmula 1 eligió este destino justo antes del Gran Premio de Japón, causando agitación entre los aficionados que se congregaron en ese espacio, conocido por ser punto de encuentro de entusiastas y coleccionistas de autos de alto rendimiento.

La llegada de Hamilton no pasó desapercibida. El piloto británico estacionó el Ferrari F40, un modelo del que existen unas 1.300 unidades a nivel global, entre un Subaru Impreza personalizado y un Honda NSX de carrocería ensanchada. Tal como se pudo ver en los distintos videos que circulan del momento en las redes, el ambiente cambió de inmediato cuando los presentes advirtieron que el conductor no era otro que Lewis Hamilton.

Cabe destacar que el propio Hamilton ha declarado en varias oportunidades su admiración por el Ferrari F40, describiéndolo públicamente como “una obra de arte”. Durante su primera visita a la sede de Ferrari en Maranello, a finales de enero, fue fotografiado posando junto a uno de estos vehículos frente a la casa de Enzo Ferrari. Aunque el piloto nunca ha poseído una unidad de este modelo, ha asegurado: “Si tuviera que comprarme un coche, sería el F40. Es una verdadera obra de arte”.

Hamilton se fotografió con el mismo automóvil durante su presentación en Ferrari

El británico compartió que su relación con los automóviles ha cambiado en los últimos años. Reveló que vendió la totalidad de su colección privada, que incluía 15 coches de lujo entre Ferraris, Mercedes y McLarens de edición limitada. Esta colección alcanzaba un valor estimado de 13 millones de libras esterlinas y se almacenaba en garajes privados de Mónaco y Los Ángeles. “Ya no tengo coches, así que me deshice de todos ellos. Ahora me dedico más al arte”, confesó Hamilton, quien también explicó que su interés por el arte desplazó su pasión por los automóviles de lujo.

Cabe recordar que en diciembre de 2021, el de Stevenage vendió una de las piezas más emblemáticas de su colección: el Pagani Zonda 760 LH, equipado con un motor Mercedes-AMG V12 de 760 caballos de potencia y caja de cambios manual. Este modelo fue diseñado por Horacio Pagani, el reconocido constructor argentino radicado en Módena, Italia, fundador de Pagani Automobili, el argentino Horacio Pagani.

Lewis Hamilton afrontará la tercera carrera del campeonato (Reuters)

La presencia de Hamilton en Japón se ha extendido más allá de sus compromisos deportivos. El piloto británico ha aprovechado su estancia para sumergirse en la cultura local, participando en actividades como el aprendizaje del manejo de la katana samurái. Además, fue visto paseando por las calles de Tokio acompañado de Kim Kardashian.

La concentración automovilística en Daikoku está considerada como uno de los escenarios más emblemáticos para los aficionados a los autos deportivos y las carreras de drift. En este entorno, la aparición del Ferrari F40, modelo producido a finales de los años ochenta y capaz de alcanzar los 324 km/h gracias a su motor V8 de 478 caballos de fuerza, acaparó la atención incluso sobre los populares deportivos japoneses como el Nissan Skyline GT-R, el Toyota Supra o el Mazda RX-7.

En cuanto a lo estrictamente deportivo, Hamilton participará en los entrenamientos previos del Gran Premio de Japón en el Circuito de Suzuka, en la antesala de la tercera fecha de la temporada 2026. El piloto de Ferrari ha iniciado este año con mejores resultados que la temporada anterior, cuando no logró subir al podio. En las primeras dos competencias del campeonato, terminó cuarto en Australia y ascendió al tercer puesto en China.