Juan C. Vallejo, Director General de Google Argentina, posa para un retrato corporativo con el logo de Google al fondo, reflejando su liderazgo en tecnología.

Juan C. Vallejo fue designado como nuevo Director General de Google Argentina a partir del 1 de abril, tras seis años liderando las áreas de Retail y Tecnología en Google México. “Me llena de orgullo e ilusión”, manifestó Vallejo, quien llega a la filial argentina en un contexto en el que Gemini, la herramienta de inteligencia artificial de Google, es el Main Sponsor de la Selección Nacional de fútbol.

Vallejo relató que su trayectoria comenzó cuando, a los 19 años, se mudó a Estados Unidos con el objetivo de convertirse en jugador de fútbol profesional, experiencia que definió como clave para su desarrollo profesional. “En la cancha —como en los negocios— el éxito es resiliencia, estrategia, ejecución y equipo”, afirmó.

Su meta como líder de Google Argentina será “potenciar el talento y energía únicos de los argentinos”, con el objetivo de que la tecnología se convierta en una herramienta de oportunidades para personas y empresas.

“Me sumo a un equipo humano que admiro para que juguemos con la mística de los campeones: con humildad, excelencia técnica y la convicción de que juntos, no hay meta que nos quede grande”, agregó.

La trayectoria profesional del nuevo director de Google en Argentina

El nombramiento de Juan C. Vallejo como nuevo director de Google Argentina refleja una apuesta por un perfil ejecutivo con fuerte experiencia en liderazgo comercial y desarrollo de negocios a gran escala. Con más de seis años en la compañía, Vallejo ha ocupado roles estratégicos en Estados Unidos, incluyendo la conducción de sectores clave como retail, tecnología, telecomunicaciones y medios, lo que le ha permitido consolidar una visión integral del ecosistema digital.

Captura de pantalla del perfil de LinkedIn de Juan C. Vallejo, donde se detalla su extensa trayectoria profesional antes de asumir su nuevo cargo como director de Google Argentina.

Antes de su llegada a este cargo, Vallejo lideró iniciativas de generación de ingresos en uno de los mercados más competitivos de Google, gestionando equipos multidisciplinarios y estrategias de alto impacto. Su trayectoria previa, según su perfil en Linkedin, también incluye posiciones ejecutivas en Fox Networks Group, donde supervisó operaciones comerciales en América Latina, y su paso como Managing Director en Global Media Partners, fortaleciendo su expertise en marketing, partnerships y expansión regional.

Su desembarco en Argentina se da en un contexto de transformación digital acelerada, donde el rol de Google es cada vez más central para empresas, anunciantes y usuarios. La experiencia internacional de Vallejo y su capacidad para liderar equipos complejos anticipan una gestión enfocada en innovación, crecimiento sostenible y consolidación del posicionamiento de la compañía en el país.

Google es una de las Bich Tech más grandes del mundo (REUTERS)

Adriana Noreña, vicepresidenta de Google en Latinoamérica, publicó en Linkedin un mensaje de bienvenida para el nuevo director de la filial argentina: “¡Bienvenido Juan C. Vallejo, a este nuevo capítulo! Llegas en un momento perfecto: Argentina está lista para acelerar, y tener a alguien con tu visión y recorrido al frente es exactamente lo que se necesita para aprovecharlo. Estoy convencida de que tu liderazgo va a marcar una nueva etapa para Google Argentina y para la Argentina que tanto quiero".

En tanto, desde la cuenta oficial de Google Argentina en X, señalaron: “Un nuevo capítulo para Google Argentina: Juan Vallejo asume como Director General de nuestras operaciones. Su foco estará puesto en fortalecer el ecosistema digital local y democratizar el acceso a la IA como igualadora de oportunidades y motor de crecimiento para el país”.

Google LLC es una compañía tecnológica multinacional estadounidense que constituye la principal subsidiaria del holding Alphabet Inc. Fundada en 1998 por Larry Page y Sergey Brin, su misión global es “organizar la información del mundo y hacer que sea útil y accesible para todos”.

En la actualidad, Google es considerada una de las cinco grandes empresas tecnológicas del mundo.