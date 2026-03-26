Adiós a los cargadores manuales: Walker S2, el robot humanoide que supervisa su propia batería

El auge de las máquinas está impulsando un nuevo mercado que antes se pensaba que solo era parte de la ciencia ficción. (Tomado de UBTECH Robotics)

El robot humanoide Walker S2, desarrollado por UBTECH Robotics, incorpora una función que lo distingue tanto de otros dispositivos similares como de los trabajadores humanos: es capaz de recargar su propia batería, lo que le permite operar de forma continua en entornos industriales, como líneas de producción automotriz.

El sistema de gestión energética de Walker S2 supervisa en tiempo real el estado de la batería y permite la reposición inteligente de energía. Gracias a su diseño de doble batería, el robot puede alternar entre el funcionamiento con una o dos baterías.

Al integrarse con estaciones de intercambio, Walker S2 selecciona de manera autónoma entre intercambiar o recargar la batería según las prioridades de la tarea en tres minutos, optimizando así su gestión energética.

El sistema de energía de Walker S2 monitoriza la batería en tiempo real y gestiona la recarga de manera autónoma. (UBTECH Robotics)

En su página web, la compañía no especifica la capacidad de la batería de este robot humanoide.

Qué otras características tiene este robot humanoide

El robot humanoide Walker S2, desarrollado por UBTECH Robotics, destaca por su tamaño real: mide 176 cm de alto, pesa 70 kg y cuenta con una marcha humanoide capaz de desplazarse a 2 m/s.

Incorpora una cintura flexible con un ángulo de inclinación de +90° a -35° y rotación de ±162°, lo que le proporciona una movilidad avanzada.

En términos de percepción, Walker S2 integra visión estereoscópica binocular RGB, con algoritmos de aprendizaje profundo para estimación de profundidad en tiempo real, logrando capacidades de percepción similares al ojo humano.

Para la interacción, dispone de una pantalla facial circular de 4 pulgadas, cuatro micrófonos en array y dos altavoces, además de soporte para interacción por voz basada en modelos de lenguaje.

Cuenta con una cintura flexible, capaz de inclinarse de +90° a -35° y girar ±162°, lo que mejora su movilidad. (UBTECH Robotics)

Sus manos industriales de cuarta generación ofrecen 11 grados de libertad, seis sensores táctiles por mano y una capacidad de agarre de hasta 7,5 kg con una mano y 1 kg por dedo, lo que permite manipulación precisa de objetos.

A nivel estructural, utiliza materiales innovadores como aleación de aluminio de calidad aeroespacial, un armazón primario impreso en 3D y fibras elásticas de alta resistencia tejidas en 3D.

Además, Walker S2 está equipado con algoritmos de balance dinámico que le permiten realizar sentadillas profundas y levantar cargas de hasta 15 kg en un rango de trabajo de hasta 1,8 metros, ampliando así sus aplicaciones industriales y logísticas.

Sus algoritmos de balance dinámico le permiten hacer sentadillas profundas y levantar hasta 15 kg en un área de 1,8 metros. (UBTECH Robotics)

Para qué puede ser útil este robot humanoide

El robot humanoide Walker S2 puede ser útil en entornos industriales y logísticos, especialmente en líneas de producción donde la repetición y la precisión son esenciales. Gracias a su movilidad humanoide, manos industriales con sensores táctiles y capacidad para levantar hasta 15 kg, puede encargarse de tareas como el ensamblaje, manipulación y transporte de materiales.

Su percepción estereoscópica y algoritmos de balance avanzado le permiten adaptarse a espacios dinámicos y entornos complejos.

Cuáles pueden ser las desventajas de este robot

Entre las posibles desventajas del robot humanoide Walker S2 se encuentran su alto costo de desarrollo, adquisición y mantenimiento, lo que limita su acceso a empresas pequeñas o medianas. Por ejemplo, un modelo de 1X NEO ronda los 20.000 USD.

Walker S2 es útil en industrias y logística, especialmente en líneas de producción que requieren tareas repetitivas y precisas. REUTERS/Florence Lo/File Photo

Asimismo, la complejidad de su tecnología puede requerir personal especializado para su operación y reparación.

Además, su integración en entornos laborales podría desplazar empleos tradicionales y generar resistencia por parte de los trabajadores.

En ciertas tareas delicadas o que impliquen interacción directa con personas, la precisión y la seguridad aún pueden representar desafíos. Finalmente, la dependencia de componentes electrónicos avanzados lo hace vulnerable a fallos técnicos o ciberataques.

(Tesla / X: _ricburton)

Qué otros robots similares existen

Existen varios robots humanoides avanzados desarrollados por empresas líderes en robótica. Entre los más destacados se encuentran Atlas de Boston Dynamics, conocido por su agilidad y capacidad para realizar tareas complejas como saltos, carreras y manipulación de objetos en entornos industriales.

Otro competidor relevante es Optimus de Tesla, diseñado para automatizar tareas peligrosas, repetitivas o monótonas en fábricas y entornos domésticos.