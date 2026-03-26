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Estados Unidos ofreció 3 millones de dólares por información sobre el financiamiento de las bandas en Haití

Washington acusa a estas organizaciones de “recurrir a la violencia y al terror para mantener sus filas y financiar sus brutales operaciones”

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EEUU ofreció 3 millones de dólares por información sobre el financiamiento de las bandas en Haití (Europa Press)
EEUU ofreció 3 millones de dólares por información sobre el financiamiento de las bandas en Haití (Europa Press)

Estados Unidos anunció una recompensa de hasta tres millones de dólares y la posibilidad de reubicación para quienes proporcionen información sobre las actividades financieras de las bandas criminales haitianas Viv Ansanm y Gran Grif.

El gobierno estadounidense acusa a estas organizaciones de “recurrir a la violencia y al terror para mantener sus filas y financiar sus brutales operaciones”.

Viv Ansanm y Gran Grif obtienen ingresos a través de delitos como extorsión, secuestros con fines de rescate, tráfico de armas y drogas, robo de vehículos, así como de cosechas y ganado, según la oficina de Rewards for Justice (Departamento de Estado de EEUU) en una publicación en X.

“Ayúdanos a cortar su fuente de financiación. Si tienes información sobre estas actividades y redes financieras terroristas, envíanos tu pista de forma confidencial. Podrías tener derecho a reubicación y a una recompensa”, señala el comunicado.

En agosto pasado, Estados Unidos había ofrecido una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que permitiera localizar o detener a Jimmy Cherizier, alias "Barbecue“, líder de la coalición armada Viv Ansanm.

Barbecue y su aliado Bazile Richardson, alias "Fredo“, haitiano naturalizado estadounidense, enfrentaron cargos por conspiración para transferir fondos ilegalmente desde EEUU y financiar a Viv Ansanm, “en violación de las sanciones impuestas por Estados Unidos”, informó la fiscal Jeanine Ferris, del Distrito de Columbia.

Policías patrullan una intersección en Puerto Príncipe, Haití (AP Foto/Odelyn Joseph/Archivo)
Policías patrullan una intersección en Puerto Príncipe, Haití (AP Foto/Odelyn Joseph/Archivo)

En febrero, Estados Unidos anunció una recompensa de un millón de dólares por información que facilitara la captura de Johnson André, alias "Izo“, líder de la banda 5 Segond.

Actualmente, gran parte de Puerto Príncipe está bajo control de bandas armadas que, según Naciones Unidas, han expandido su dominio a otras regiones como Centro y Artibonito.

La violencia entre pandillas, fuerzas de seguridad, empresas privadas y grupos de “autodefensa” ha dejado 5.519 muertos y 2.608 heridos entre el 1 de marzo de 2025 y el 15 de enero de este año, según un informe reciente de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos.

El reporte indica que las bandas han consolidado su control sobre corredores estratégicos y mantienen el dominio de rutas marítimas y terrestres clave que sustentan y financian sus actividades.

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