América Latina

Bolivia: crecen los pedidos de renuncia al ministro de Hidrocarburos y al presidente de YPFB por la crisis del combustible

La principal bancada de oposición y dirigentes del transporte pidieron la dimisión de las principales autoridades del área de hidrocarburos. El Senado anunció también una investigación

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Medinaceli y Alky
El ministro de Hidrocarburos de Bolivia, Mauricio Medinaceli (c), con el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Yussef Alky y la exdirectora de la ANH, Margot Ayala. Imagen de archivo.

La crisis por la calidad del combustible en Bolivia pasó de ser un reclamo sectorial a tener implicaciones políticas. En los últimos días hubo reiterados pedidos de renuncia contra el ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Yussef Alky y el director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Freddy Zenteno.

Transportistas y actores políticos coincidieron en responsabilizar a ambas autoridades por la distribución de gasolina “desestabilizada” y la supuesta demora en el resarcimiento a los afectados. La dirigencia de choferes de La Paz fue una de las primeras en exigir su salida, argumentando incumplimientos y una “burla” al sector.

Queremos la renuncia del ministro y del presidente de YPFB por la burla que han hecho con el sector”, manifestó el dirigente de los transportistas Santos Escalante a tiempo de anunciar un paro con bloqueos el miércoles, que luego fue ampliado como una medida de presión “indefinida”. Los transportistas también cuestionaron el rol de la ANH por la supuesta falta de rigurosidad en los controles del combustible.

bloqueos y huelga de choferes en La Paz, Bolivia
Conductores del transporte público protestan por la mala calidad de la gasolina; uno de ellos sostiene un cartel en el que se lee en español "Basta ya de gasolina basura. Corrupción", en La Paz, Bolivia, el miércoles 25 de marzo de 2026. (Foto AP/Juan Karita)

El problema surgió hace unos dos meses con las primeras denuncias por daños mecánicos atribuidos a la mala calidad de la gasolina. En medio de la tensión por la aparición de casos, el presidente de YPFB admitió que se había distribuido combustible contaminado con goma y manganeso que quedaban en tanques heredados de la anterior gestión.

Para corregir la gasolina “desestabilizada”, la estatal petrolera determinó incluir aditivos especiales y detergentes, con lo que se suponía que la gasolina tendría mejor calidad y cumpliría con estándares mínimos. Sin embargo, continúan surgiendo denuncias de usuarios afectados y las protestas están yendo en aumento.

En paralelo a las acciones para corregir el combustible, el Gobierno implementó un seguro para los afectados, quienes deben certificar el daño para recibir el desembolso. Aunque los choferes denuncian que hay retrasos en este proceso, YPFB informó que ya pagó a cerca de mil usuarios y que continuarán realizando desembolsos el mes de abril.

Yussef Alky
El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Yussef Alky, en el acto de su posesión.

A los reclamos sectoriales se sumaron en las últimas horas legisladores de diferentes fuerzas políticas que exigen al Gobierno una solución definitiva y respaldan la protesta de los choferes.

La senadora Marcela Guerrero calificó como “gasolina basura” el combustible distribuido y lamentó que aún no se hubiera identificado a los responsables. “Hay una situación de indefensión de la población, y le damos toda la razón al autotransporte”, afirmó citada por Brújula Digital. En tanto, el senador Nilton Condori consideró como “justa” la manifestación de los choferes.

La principal fuerza opositora, Libre, fue más radical en su reclamo y se unió a la dirigencia de los choferes al exigir la renuncia de las principales autoridades del sector de hidrocarburos: el ministro, el presidente de la estatal petrolera y el director de la ANH.

“La bancada Libre, con firmeza y con total responsabilidad, exige inmediatamente la renuncia del ministro de Hidrocarburos, porque no está con la capacidad de poder darle soluciones al pueblo boliviano, sino más al contrario, está agravando la crisis”, afirmó en conferencia de prensa el diputado Rafael López. Los legisladores también advirtieron que iniciarán demandas penales por este caso.

Mientras el conflicto escala, el Gobierno hizo un llamado al diálogo a los choferes y cuestionó el paro indefinido porque, según el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, se habrían llegado a acuerdos previos. “En medio de un proceso de diálogo y acuerdos ya firmados, la convocatoria a un paro y bloqueos que perjudican a los bolivianos que quieren ir a trabajar o a estudiar es un error”, escribió en su cuenta de X y agregó que “el diálogo es el mejor camino para solucionar los problemas”.

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