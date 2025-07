Muerte de Ozzy Osbourne: el día en que el vocalista Black Sabbath fue víctima de las noticias falsas o ‘fake news’

En sus últimos años, Ozzy enfrentó diversos problemas que deterioraron significativamente su salud REUTERS/Ueslei Marcelino/File Photo

La muerte del reconocido Príncipe de las Tinieblas Ozzy Osbourne, hizo recordar una de las anécdotas más increíbles sobre las noticias falsas o ‘fake news’ en internet y que se dio a conocer en segundos en el año 2023.

En esa época, había circulado un video en algunas páginas y por varias redes sociales, que anunciaba erróneamente el fallecimiento del cantante británico, un hecho que generó dudas y llevó al mismo vocalista y fundador de Black Sabbath a aclarar todo ante el mundo.

El falso anuncio sobre la muerte de Ozzy Osbourne que fue desmentido por el propio cantante

En diciembre de 2023, circularon noticias falsas en las redes sociales que aseguraban la muerte de Ozzy Osbourne, generando preocupación entre sus seguidores, quienes reaccionaron rápidamente ante el rumor de su supuesta partida. Para tranquilizar a su audiencia, el icónico cantante decidió abordar el tema públicamente en el podcast “The Osbournes”.

Foto de archivo de Ozzy Osbourne en la edicion 62 de los Grammy Awards en Los Angeles, California January 26, 2020 – . REUTERS/Mike Blake/

Durante el episodio, Ozzy aclaró la situación con un mensaje directo: “No estoy muerto”. El músico, que justamente ese mes celebró su cumpleaños número 75, añadió: “No voy a ir a ningún lado. Y de todos modos, voy a hacer algunos conciertos más antes de terminar”.

El artista relató que un video en internet lo sorprendió al sugerir que él había fallecido. “Lo que hay en YouTube tiene ‘Celebridades que han muerto hoy’ y hay una foto mía”, explicó el propio Osbourne. “Y yo digo: ‘No estoy muerto’. En realidad no estoy muerto. Sólo una pequeña herida superficial’”, expresó, refiriéndose en tono de broma a Monty Python. “Es un poco demasiado, ¿no?”.

Además, Ozzy señaló que el video estaba editado de forma cuidadosa para evitar posibles acciones legales. “Lo que hacen es decir que estás muerto”, comentó. “Es un poco extraño la forma en que lo expresan”. Sharon Osbourne, su esposa, sumó su opinión sobre quienes generan este tipo de noticias: “Hay tantos cabrones enfermos por ahí”.

Jack, el hijo de Ozzy, también participó de la charla e ironizó con una ocurrencia: “Haremos el entierro vikingo”, bromeó. “Dispararé una flecha de fuego a tu balsa”.

FILE PHOTO: Ozzy Osbourne attends a news conference to announce the "Ozzfest Meets Knotfest" music festival at the Hollywood Palladium in Los Angeles, U.S., May 12, 2016. REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo

Historia de Ozzy Osbourne

John Michael Osbourne, conocido mundialmente como Ozzy Osbourne, nació en 1948 en Birmingham, Inglaterra. Antes de convertirse en una leyenda del heavy metal, tuvo una juventud difícil: abandonó la escuela a los 15 años y se desempeñó en oficios como obrero, fontanero y trabajador de matadero. Durante esa etapa también tuvo problemas con la ley, llegando a pasar dos meses en prisión por robo. Sin embargo, su rumbo cambió drásticamente en 1963, cuando quedó impactado por la canción “She Loves You” de The Beatles, que lo inspiró a dedicarse a la música.

Su primera incursión musical significativa llegó en 1967, cuando formó el grupo Rare Breed junto a Geezer Butler. Aunque la banda no prosperó, ambos volverían a encontrarse poco después en una nueva formación junto a Tony Iommi y Bill Ward. Así nació lo que más tarde sería conocido como Black Sabbath, grupo que daría forma al sonido oscuro y pesado del metal, caracterizado por guitarras distorsionadas, temáticas ocultistas y la voz única de Ozzy.

El debut discográfico de la banda, Black Sabbath (1970), marcó un antes y un después, llevando a la agrupación al estrellato tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos. Con canciones como “Paranoid”, lograron un seguimiento masivo, aunque los conflictos internos y las adicciones afectaron su continuidad. En 1978, Osbourne dejó la banda y su vida personal también sufrió: se separó de su primera esposa, Thelma Mayfair, madre de dos de sus hijos.

FILE PHOTO: Musicians Tony Iommi, Ozzy Osbourne and Geezer Butler of Black Sabbath (L-R) pose with their award for Best Metal Performance for "God is Dead?" at the 56th annual Grammy Awards in Los Angeles, California January 26, 2014. REUTERS/Lucy Nicholson /File Photo

En esa etapa conoció a Sharon Arden, quien al principio fue subestimada por él mismo, creyendo que lo vería como un “loco”. Sin embargo, ella se convirtió no solo en su pareja sino también en su mayor apoyo personal y profesional. Se casaron en Hawái en 1982 y tuvieron tres hijos: Aimee, Kelly y Jack. Con la guía de Sharon y el respaldo de su suegro, el famoso mánager musical Don Arden, Ozzy dio inicio a una exitosa carrera como solista.

Su álbum debut como solista, Blizzard of Ozz (1980), consolidó su renacer artístico. Canciones como “Crazy Train” y su carisma oscuro lo impulsaron a lo más alto de las listas, logrando múltiples discos de platino. Durante esa etapa, también protagonizó episodios excéntricos, como el infame momento en que mordió la cabeza de un murciélago en el escenario, lo que reforzó su imagen como el “Príncipe de las Tinieblas”.

Aunque en 1992 anunció su retiro, Ozzy volvió a la escena en 1996 con el Ozzfest, un festival ideado por Sharon que recorrió Estados Unidos y Europa, promoviendo a bandas emergentes del metal. En 1999, se reunió con Black Sabbath, y juntos ganaron un Grammy por “Iron Man”. Años más tarde, repitieron el logro con “God Is Dead?”, del álbum 13 (2013).

Visitors walk beneath a giant mural as they visit the Ozzy Osbourne exhibition at Birmingham Museum and Art Gallery ahead of Black Sabbath's upcoming concert in Birmingham, Britain, July 2, 2025. REUTERS/Phil Noble

En el año 2001, Ozzy amplió su alcance al público general gracias al reality show The Osbournes, emitido por MTV. El programa, que mostraba su vida familiar junto a Sharon, Kelly y Jack, se convirtió en un fenómeno de audiencia, especialmente durante su primera temporada. El éxito del show también catapultó la carrera de sus hijos, en especial la de Kelly, quien incursionó en la música.

A lo largo de su trayectoria, Ozzy Osbourne atravesó profundas crisis personales, vivió momentos de gloria musical y dejó una marca inconfundible en la cultura popular. Su figura sigue siendo un referente de transformación, irreverencia y conexión con generaciones enteras de seguidores del rock y el metal.