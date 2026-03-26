Jugar videojuegos impulsa habilidades y bienestar en mujeres, según la Asociación de Mujeres en la Industria

El gaming femenino impulsa habilidades, bienestar e innovación en América Latina - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La participación femenina en el universo gamer ha crecido de manera sostenida y, con ella, también la investigación sobre los beneficios que aportan los videojuegos a la vida de las mujeres.

Qué beneficios hay por jugar videojuegos

Un reciente estudio de la Asociación de Mujeres en VG ha confirmado que jugar videojuegos va mucho más allá del ocio: potencia habilidades, fomenta la creatividad, abre oportunidades profesionales y contribuye al bienestar emocional y social.

La investigación, que recopiló respuestas de más de 3.700 participantes en 12 países, ofrece una radiografía regional sobre cómo el gaming está transformando la vida de las mujeres en América Latina.

Videojuegos y liderazgo femenino: el auge del gaming impulsa la diversidad y la innovación - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El auge de la industria y la consolidación de comunidades femeninas no solo desafían los estereotipos, también subrayan que el gaming femenino es una práctica sostenida a lo largo de distintas etapas vitales y trayectorias profesionales.

La diversidad de experiencias y perfiles muestra que el impacto positivo de los videojuegos no es anecdótico, sino un fenómeno colectivo con implicancias para la innovación y el desarrollo personal.

Habilidades que desarrollan las mujeres a través de los videojuegos

La práctica regular de videojuegos promueve una variedad de habilidades cognitivas, técnicas y sociales. Según el informe, muchas mujeres identifican el gaming como un espacio de aprendizaje, donde mejoran capacidades como la resolución de problemas, la coordinación visomotora, el trabajo en equipo y la comunicación.

Además, los videojuegos incentivan el desarrollo de competencias tecnológicas: desde el uso avanzado de plataformas digitales, hasta el interés por el diseño, la programación y la creación de contenido.

Las mujeres consolidan su papel en la industria, liderando equipos y comunidades, mientras el gaming se convierte en una plataforma para el desarrollo de habilidades técnicas y sociales de alto impacto - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio destaca que el 52,5% de las mujeres adquiere videojuegos en formato digital, lo que refuerza su familiaridad con entornos online y nuevas tecnologías. Este contacto temprano y constante con lo digital facilita la transición hacia roles profesionales dentro de la industria, como desarrolladoras, artistas digitales, comunicadoras y líderes de comunidad.

Cuál es el impacto emocional y social del gaming

El impacto positivo de los videojuegos en la vida de las mujeres no se limita al desarrollo de habilidades técnicas. El gaming también es valorado como una fuente de bienestar emocional. Muchas participantes describen el juego como un espacio seguro para explorar identidades, construir amistades y desarrollar redes de apoyo.

Los videojuegos han servido para aprender idiomas, superar retos complejos, mejorar el pensamiento estratégico y fortalecer la autoestima.

Qué dificultades encuentran las mujeres en la industria de los videojuegos

Sin embargo, el informe no omite los desafíos: la presencia de acoso, discriminación y malos tratos sigue siendo una realidad en muchos entornos de juego. Según el estudio, el 73% de las mujeres ha presenciado situaciones de discriminación o acoso en espacios vinculados a videojuegos, lo que condiciona su participación y visibilidad.

Estas dinámicas producen efectos indirectos como autocensura, menor presencia en chats de voz y abandono de espacios sociales.

Más allá del entretenimiento, los videojuegos ofrecen espacios seguros, fortalecen la autoestima y fomentan el trabajo en equipo, aunque la inclusión y la seguridad siguen siendo retos clave- (Imagen Ilustrativa Infobae)

El crecimiento de la participación femenina está redefiniendo la industria. Hoy, casi la mitad de quienes juegan videojuegos en el mundo son mujeres, pero su influencia va más allá del consumo.

Cada vez hay más mujeres liderando equipos de desarrollo, diseño, marketing, esports y tecnología. Su presencia en roles estratégicos permite una mayor diversidad de miradas y productos más inclusivos y representativos de la sociedad actual.

El informe resalta el valor de las redes y comunidades de mujeres, fundamentales para acompañar el crecimiento profesional y visibilizar el trabajo femenino. La diversidad se entiende no solo como un imperativo ético, sino como una ventaja competitiva para la innovación.

La Asociación de Mujeres en la Industria subrayó en su informe que la transformación del gaming no puede limitarse a atraer a más jugadoras. Es indispensable garantizar entornos seguros e inclusivos, con políticas activas contra la violencia y acoso, y oportunidades reales de desarrollo profesional.

Crear espacios donde las mujeres puedan explorar libremente su creatividad y habilidades es clave para el futuro sostenible e innovador del sector.

El desafío ahora es consolidar este proceso, transformando el gaming en un espacio donde las habilidades, el bienestar y la innovación sean accesibles y reconocidos para todas.