Steam regala un juego con 98% de reseñas positivas: caminatas, aventuras y un perro como compañero

Steam ofrece juego gratuito. (Foto: Valve)

Steam, la popular plataforma de videojuegos para PC, vuelve a sorprender a su comunidad con un título gratuito que ha conquistado a los jugadores por su sencillez, calidez y espíritu relajante.

Se trata de Dogwalk, un juego breve pero entrañable en el que el protagonista principal es tu perro, con quien podrás salir a pasear por un paisaje nevado mientras te sumerges en una experiencia que prioriza el vínculo humano-animal por encima de la acción o la competencia.

El juego, desarrollado con la herramienta 3D Blender, ha logrado posicionarse rápidamente entre los títulos mejor valorados de la tienda de Valve, con un impresionante 98% de reseñas positivas. Y lo mejor: se puede descargar gratis y para siempre.

Dogwalk está gratis en Steam. (Foto: Blender)

Un paseo virtual para bajar las revoluciones

En tiempos donde los videojuegos suelen estar cargados de estímulos, misiones, combates y gráficos hiperrealistas, Dogwalk se presenta como una propuesta completamente distinta. Su premisa es simple pero efectiva: pasear con tu perro en un entorno nevado, lleno de calma y belleza visual.

El juego no busca retarte ni ponerte a prueba. No hay enemigos, no hay objetivos complejos. Solo hay nieve, un diseño de arte minimalista y una atmósfera acogedora que invita a relajarse, disfrutar del paisaje y dejarse llevar.

El perro, por supuesto, es el centro de atención, reacciona a tus movimientos, te acompaña en cada paso y refuerza esa sensación de vínculo emocional que tantas personas encuentran en sus mascotas.

Dogwalk está gratis en Steam. (Foto: Blender)

Cómo conseguir Dogwalk gratis

El proceso para obtener el juego es sencillo. Basta con tener una cuenta gratuita de Steam —si aún no la tienes, crear una lleva solo unos minutos— y dirigirte a la ficha oficial de Dogwalk dentro de la tienda. Una vez allí, con la sesión iniciada, solo hay que hacer clic en el botón “Añadir a la biblioteca”.

Con esa simple acción, el juego quedará vinculado permanentemente a tu cuenta de Steam, lo que significa que podrás descargarlo y jugarlo cuando quieras, sin fecha de vencimiento. A diferencia de otras promociones temporales, en este caso se trata de un juego gratuito en forma permanente, no una demo ni una prueba.

Animado con Blender: un plus técnico

Un detalle que no pasa desapercibido es que Dogwalk fue creado usando Blender, el conocido software libre de modelado 3D. Esto lo convierte no solo en una experiencia emotiva, sino también en un ejemplo de lo que se puede lograr con herramientas de código abierto.

Steam ofrece juegos gratis por tiempo ilimitado. (Valve)

La animación es suave y estilizada, con un diseño que, aunque modesto, transmite una fuerte identidad visual. Este dato no solo interesará a jugadores, sino también a desarrolladores y artistas digitales que usan Blender como su plataforma principal de trabajo.

Steam y su compromiso con lo gratuito

El caso de Dogwalk no es único. Steam lleva años posicionándose como una plataforma que, además de albergar los grandes lanzamientos AAA, también ofrece espacio para juegos independientes, experimentales o simplemente gratuitos.

Algunos de ellos adoptan un modelo “free to play” con micropagos, mientras que otros, como Dogwalk, son desarrollos más pequeños sin fines comerciales, creados con la intención de ofrecer experiencias distintas y significativas.

Este tipo de juegos también sirven como carta de presentación para sus creadores, quienes encuentran en Steam una vitrina global para mostrar sus trabajos, recibir feedback y construir una comunidad.

Logo de Steam. (Valve)

Una joya pequeña, pero significativa

Aunque Dogwalk no durará horas ni promete gráficos de última generación, su impacto emocional es notable. Es uno de esos títulos que demuestran que los videojuegos no necesitan grandes presupuestos ni mecánicas complicadas para dejar huella.

Ideal para quienes aman a los perros, para los que buscan relajarse tras un día agitado o simplemente para quienes quieren probar algo diferente, Dogwalk es una joya silenciosa que vale la pena descubrir. Y con su disponibilidad gratuita, no hay excusa para no hacerlo.