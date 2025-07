Misterio resuelto: para qué sirven las teclas del F1 al F12

Conoce para qué sirven los teclados del F1 al F12. (Foto: Wikimedia Commons)

Seguramente las has visto decenas de veces, justo encima de las teclas numéricas. Son las teclas de función rápida, más conocidas como las “F” (de F1 a F12). Están presentes en casi todos los teclados, tanto de Windows como de Mac, pero lo más común es que muchos usuarios no sepan para qué sirven o directamente no las utilicen.

Sin embargo, aprender a usarlas puede representar una mejora real en la manera en que usamos nuestras computadoras, especialmente en programas como Word, navegadores web o Excel. Además, algunos atajos son especialmente útiles para personas con discapacidades visuales o de movilidad, según explica Microsoft.

“Muchos usuarios encuentran que usar un teclado externo con atajos de teclado para Word les ayuda a trabajar de manera más eficiente”, dice la compañía en su sitio oficial. Y añade: “Para quienes tienen dificultades con la vista o el movimiento, los atajos pueden ser una alternativa esencial al uso del mouse”.

Apple también detalla en su web qué tareas están vinculadas por defecto a estas teclas: desde subir el volumen hasta ajustar el brillo. Pero hay mucho más que se puede hacer si se las combina con la tecla Fn o el globo terráqueo.

¿Qué hace cada tecla?

A continuación, un resumen de lo que permite hacer cada una:

F1: abre el menú de ayuda en Windows, muestra u oculta menús en Office, y sirve para deshacer acciones en Word en Mac.

F2: permite cambiar el nombre de un archivo en Windows y editar celdas en Excel; en Word, muestra la vista previa de impresión.

F3: activa la búsqueda en navegadores y cambia mayúsculas/minúsculas en Word. En Mac, muestra todas las ventanas abiertas.

F4: mueve el cursor a la barra de direcciones y sirve para cerrar ventanas con Alt + F4. En Mac, abre el Launchpad.

F5: actualiza páginas web, abre el cuadro “Buscar y reemplazar” y permite iniciar presentaciones en PowerPoint.

F6: cambia entre paneles o ventanas abiertas en Word. En Mac, ajusta la luz del teclado.

F7: revisa ortografía y gramática en Word. En Mac, permite retroceder en iTunes.

F8: activa el modo seguro en Windows. En Word (Mac), amplía una selección de texto.

F9: en Word, inserta o actualiza campos. También se usa para sincronizar emails.

F10: abre menús contextuales con Shift + F10. En Word, maximiza la ventana activa.

F11: activa o desactiva el modo pantalla completa en Windows.

F12: abre el diálogo “Guardar como”, permite imprimir y acceder a documentos en Word.

En las computadoras de Apple, estas teclas están destinadas por defecto a tareas como controlar el volumen o el brillo. Pero si se usa la tecla Fn (o el globo terráqueo en modelos más nuevos), se pueden activar las funciones rápidas compatibles con programas como Word.

Por qué deberías usar las teclas del F1 al F12

Más allá de la comodidad, el uso de atajos de teclado permite realizar acciones repetitivas más rápido, navegar sin necesidad de mouse y, en algunos casos, acceder a funciones que están escondidas en los menús. Además, aprender a dominarlas es especialmente útil si trabajas mucho con documentos, hojas de cálculo o navegadores web.

En un mundo donde el tiempo frente a la pantalla sigue creciendo, estos pequeños atajos pueden marcar una gran diferencia. Así que la próxima vez que mires tu teclado, no subestimes a esas teclas olvidadas de la fila superior: están ahí para ayudarte a trabajar mejor.

