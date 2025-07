Google convierte celulares Android en sensores sísmicos: cómo avisa de terremotos en segundos

Google desarrolló un sistema para detectar terremotos. (Foto: Google)

En un mundo donde los desastres naturales son impredecibles, la tecnología móvil se ha convertido en una aliada silenciosa pero poderosa. Desde 2020, Google ha venido desplegando una herramienta llamada Android Earthquake Alerts (AEA), que convierte a millones de teléfonos Android en sensores sísmicos capaces de detectar terremotos en tiempo real y emitir alertas tempranas entre 5 y 60 segundos antes de que comience el movimiento.

Este sistema, que no requiere instalar ninguna aplicación adicional, se ha transformado en una red de alerta sísmica distribuida a nivel global. Según un reciente estudio publicado en la revista Science, entre 2021 y 2024 el AEA activó 1.279 alertas sísmicas, incluyendo eventos de gran magnitud como el terremoto de 7,8 grados en Turquía y Siria en febrero de 2023.

En ese caso, más de 500.000 personas recibieron una advertencia en sus dispositivos, aunque luego se descubrió que el sistema había subestimado la magnitud del sismo.

Los celulares Android pueden emitir alertas de terremotos segundos antes de un sismo, ayudando a prevenir daños y proteger vidas. (Infobae)

Cómo detecta un terremoto tu celular con Android

La clave de este sistema está en el acelerómetro, un sensor que todos los teléfonos Android llevan integrado. Aunque su función habitual es detectar la orientación del equipo o contar los pasos, también es capaz de registrar las ondas sísmicas tipo P, que son las primeras en propagarse durante un terremoto. Estas ondas, aunque menos destructivas, llegan antes que las ondas S, que son las que producen los movimientos fuertes.

Cuando miles de teléfonos en una misma zona detectan simultáneamente ese tipo de vibraciones, los datos se envían automáticamente a los servidores de Google. Si el sistema cruza la información y determina que hay indicios de un evento sísmico real, emite una notificación push a los dispositivos cercanos para alertar sobre el temblor que se aproxima.

Esa ventana de 5 a 60 segundos puede parecer corta, pero en muchos casos es suficiente para ponerse a salvo: salir de una construcción, alejarse de objetos que puedan caer o simplemente prepararse mentalmente para el impacto.

Sistema de detección y alerta de terremotos. (Google)

Una red sísmica global y gratuita

Google ha sido cauteloso con los detalles específicos sobre los países donde funciona este sistema. Sin embargo, diversos comunicados y reportes permiten estimar que Android Earthquake Alerts ya está activo en al menos 98 países, con un enfoque especial en regiones con alto riesgo sísmico, como América Latina, África, Asia y el Pacífico.

En promedio, el sistema emite unas 60 alertas mensuales a alrededor de 18 millones de usuarios. Su utilidad es aún mayor en naciones que no cuentan con sistemas de alerta temprana nacionales o donde los sensores tradicionales son escasos.

Uno de los aspectos más destacados del AEA es que no requiere ninguna configuración por parte del usuario: viene integrado de fábrica en los teléfonos Android que tienen activada la ubicación y las actualizaciones del sistema. Al no depender de apps externas ni conexiones a internet en tiempo real, las alertas pueden llegar incluso cuando no hay cobertura móvil convencional.

Google cuenta con un sistema de deteción de sismos. (EFE/Ulises Rodríguez/Archivo)

Aprendiendo de los errores

Como toda tecnología emergente, el sistema ha tenido fallos. El más crítico ocurrió durante el terremoto Turquía-Siria, cuando se subestimó la magnitud del evento. Esto provocó que el alcance inicial de la alerta fuera limitado. Sin embargo, tras ajustar el algoritmo y repetir la simulación con los mismos datos, el sistema mejorado habría podido enviar advertencias a más de 10 millones de personas de forma inmediata.

Pese a estos tropiezos, los resultados generales son alentadores: de los 1.279 eventos sísmicos detectados, solo se registraron tres falsas alarmas, dos de ellas provocadas por tormentas eléctricas que confundieron los sensores del teléfono. Esa baja tasa de error refuerza la confianza en la herramienta.

Google ya ha puesto a prueba su sistema antisísmico en 98 países. (Freepik)

¿Reemplaza a los sistemas tradicionales?

No. Google deja claro que su herramienta no busca sustituir a los sistemas nacionales de alerta, sino complementarlos. Su mayor valor está en su capacidad de cubrir zonas rurales o remotas, donde no existen sensores sísmicos tradicionales. También representa una ventaja en términos de velocidad y escala, ya que aprovecha la infraestructura existente —los teléfonos que ya usamos a diario— para salvar vidas.

En una época donde cada segundo cuenta, saber que tu celular puede advertirte sobre un terremoto antes de que ocurra es más que una curiosidad tecnológica: es una herramienta de prevención masiva y silenciosa que podría marcar la diferencia cuando llegue el próximo gran sismo.