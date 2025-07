La dura advertencia de Bill Gates sobre el futuro: “en 10 años la IA podrá hacer la mayoría de tareas humanas”

El empresario desde su juventud ha sido optimista con las innovaciones en la industria tecnológica. (Foto: REUTERS/Denis Balibouse)

Bill Gates tiene una visión clara sobre el futuro. “Dentro de diez años, la mayoría de las tareas humanas podrán ser realizadas por inteligencia artificial”, expresó en el programa de Jimmy Fallon, donde subrayó que no se trata de un avance incremental, sino de una nueva era que redefine el trabajo, la educación y la medicina.

Para el cofundador de Microsoft, la inteligencia artificial (IA) representa el siguiente gran salto de la revolución digital, un proceso que él mismo impulsó desde los años 80 al promover la presencia de un ordenador en cada escritorio.

Cómo debe impactar la inteligencia artificial en el mercado laboral

Bill Gates dice que el impacto de la inteligencia artificial en el mercado laboral: “no es de eficacia, sino de equidad. En lugar de reemplazar al doctor lo multiplicará llevándolo a zonas remotas u hospitales colapsados. La escasez de médicos podría convertirse en un problema del pasado”.

La investigación científica se potenciará con estas herramientas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con esta afirmación, Gates anticipa un futuro en el que la inteligencia artificial transformará radicalmente el acceso a la salud, extendiendo la atención médica a lugares donde hoy no llega.

Este señalamiento, lanzado durante una charla en la Universidad de Harvard, sintetiza la visión del cofundador de Microsoft sobre el impacto inminente de la IA en la vida cotidiana y en sectores clave en la sociedad.

Qué cambios hay entre las anteriores revoluciones tecnológicas y la IA

Durante su intervención en Harvard, Gates profundizó en la diferencia entre la computación tradicional y la inteligencia artificial. Explicó que, mientras antes la tecnología buscaba hacer más eficientes las tareas existentes, la IA “podrá fundamentalmente redefinir las tareas y delegarlas en personas o máquinas”.

Los sistemas inteligentes tendrán capacidades comparables a la de las personas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En su visión, la inteligencia será completamente libre, lo que implica que sistemas automatizados podrán dar diagnósticos médicos y tutorías educativas personalizadas, accesibles para todos.

Cuáles problemas podría solucionar la inteligencia artificial

El horizonte que describe Bill Gates es un mundo donde la escasez de expertos dejará de ser un problema. Los “médicos brillantes o los maestros extraordinarios” ya no serán imprescindibles, pues la IA asumirá funciones que antes requerían habilidades humanas excepcionales.

En el ámbito de la salud, Gates sostiene que “con el tiempo, las máquinas probablemente sean superiores a los humanos porque la amplitud de conocimiento para tomar estas decisiones va más allá de la capacidad cognitiva humana”. Este avance, según él, ya está sucediendo en áreas como la medicina y la educación.

Su acción filantrópica se ha enfocado en mejorar la salud global. (Foto: REUTERS/Stephanie Lecocq)

Asimismo, la equidad en el acceso a los servicios de salud constituye uno de los ejes principales de la actividad filantrópica de Gates. Para él la inteligencia artificial podría multiplicar el alcance de los profesionales de la salud, llevando atención médica a zonas remotas y hospitales saturados.

En el terreno educativo, el empresario imagina tutores digitales capaces de enseñar, motivar, detectar debilidades y personalizar el aprendizaje en tiempo real. La pedagogía algorítmica que describe podría transformar la figura del profesor, desplazando el modelo tradicional por sistemas que adaptan la enseñanza a cada estudiante.

Qué piensan otros analistas sobre el impacto de la inteligencia artificial

Una posibilidad es que más máquinas empiecen a desplazar la mano de obra. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La visión de Gates no es compartida por todos. Mustafa Suleyman, CEO de IA en Microsoft y autor de The Coming Wave, advierte que estos desarrollos no serán simples herramientas para mejorar el trabajo humano, sino sustitutos directos.

Suleyman considera que la ola tecnológica tendrá un efecto “enormemente desestabilizador” en la fuerza laboral, rediseñando profesiones enteras y provocando una disrupción sin precedentes en casi todas las industrias. Para él, la transición hacia un modelo deshumanizado reducirá la necesidad de mano de obra y generará una inestabilidad sin precedentes.

Gates, quien dedicó décadas a cerrar la brecha digital, reconoce que el verdadero reto actual no reside en el acceso a la tecnología, sino en su uso ético. “A veces, cuando empoderas a los humanos, no siempre se dirige en la dirección correcta”, reflexionó. El desafío ya no es disponer de tecnología, sino decidir cómo utilizarla.