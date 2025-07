Qué significa que una app tenga acceso a tu ubicación en segundo plano

El significado de que una app tengo tu ubicación todo el tiempo. (Foto: Captura de Google Maps)

Aunque muchas aplicaciones solicitan acceso a la localización del usuario, no todas lo hacen del mismo modo ni con las mismas implicancias. Saber cómo funciona este permiso puede ayudarte a proteger mejor tu privacidad y ahorrar batería.

Cuando descargamos una app en el celular, es común que nos pida permisos para acceder a distintas funciones del dispositivo: la cámara, el micrófono, los contactos y también la ubicación. Este último es uno de los más delicados, ya que muchas veces no queda claro cuánto tiempo ni en qué circunstancias esa app podrá seguir rastreando nuestros movimientos.

Uno de los permisos más intrusivos es el llamado “acceso a la ubicación en segundo plano”, que le permite a una aplicación conocer tu posición incluso cuando no la estás usando activamente. Es decir, aunque no esté abierta o no estés interactuando con ella, seguirá sabiendo dónde estás.

Siempre debes tener en cuenta qué apps se encuentran conectadas a tu ubicación. (Maps)

¿Para qué sirve este permiso?

No todo uso de la ubicación en segundo plano es negativo. Hay aplicaciones que realmente necesitan esta función para operar correctamente. Es el caso de apps deportivas que registran tus rutas de entrenamiento, servicios de entrega que monitorean el trayecto del repartidor o plataformas meteorológicas que te alertan de cambios climáticos en tu zona sin necesidad de que abras la aplicación.

Sin embargo, también puede abrir la puerta a usos más cuestionables, como la recopilación de datos para publicidad, el análisis de tu comportamiento o incluso el seguimiento innecesario sin que el usuario lo sepa del todo.

Tener tu ubicación en segundo plano no solo gasta la batería de tu celular, también invade tu privacidad. (Foto: Google)

Cómo saber qué apps tienen acceso a tu ubicación

Tanto Android como iOS permiten revisar qué aplicaciones tienen permisos de localización y en qué niveles:

En Android, puedes ir a: Ajustes > Ubicación > Permisos de ubicación de aplicaciones. Allí verás un listado clasificado en tres niveles: “Siempre permitido”, “Solo mientras se usa” y “No permitido”.

Android y iPhone te permiten ver qué aplicativos tienen acceso a tu ubicación. (Foto: Android)

En iPhone, el camino es: Ajustes > Privacidad y seguridad > Localización. Cada aplicación mostrará si tiene acceso “Nunca”, “Al usar la app” o “Siempre”.

El sistema operativo de Apple te permite ver que apps tienen tu ubicación. (Foto: iPhone)

La recomendación general es clara: si una app no necesita conocer tu ubicación todo el tiempo, limita su acceso solo cuando esté en uso. Es una forma sencilla de cuidar tanto tu privacidad como el rendimiento de tu teléfono.

Qué pasa si no controlas este permiso

Permitir que múltiples apps accedan a tu ubicación en segundo plano puede afectar más de lo que piensas. Por un lado, está la cuestión de privacidad, ya que tu historial de movimiento podría ser compartido o vendido sin que lo sepas.

Por otro lado, se incrementa el consumo de batería y de datos, ya que esas aplicaciones siguen funcionando aunque estén cerradas. Además, si alguna de ellas está mal optimizada, puede ralentizar el sistema.

Ya ha habido casos de grandes plataformas sancionadas por hacer un mal uso de los datos de geolocalización. Por eso, controlar estos permisos no solo es un consejo de seguridad, sino una forma de ejercer tu derecho a la privacidad.

Debes de revisar periódicamente que apps tienen acceso a tu ubicación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos prácticos para protegerte

Si quieres tomar el control de este aspecto en tu teléfono, puedes seguir estas recomendaciones:

Revisa periódicamente los permisos de ubicación desde los ajustes del sistema.

Pregúntate si una app necesita realmente tu ubicación en segundo plano. Si no, cambia la configuración a “Solo mientras se usa”.

Desactiva temporalmente la localización global si quieres comprobar si alguna app se ve afectada.

No instales apps desconocidas o poco confiables, y evita conceder permisos innecesarios al instalar.