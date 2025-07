Prime Video estrena COPES, el documental que revela la élite policial de Colombia

Prime Video presenta COPES: Comandos de Élite, la historia no contada de la Policía de Colombia

Prime Video hizo el lanzamiento de COPES: Comandos de Élite, el nuevo documental que la plataforma estrenará en exclusiva el 11 de julio de 2025. Por primera vez, las cámaras acceden al proceso de selección de COPES (Comando de Operaciones Especiales), la unidad policial más especializada de Colombia.

El documental revela el entrenamiento de más de 100 oficiales de todo el país, quienes durante cuatro meses y medio enfrentan uno de los programas de formación más exigentes del mundo, con el objetivo de obtener la boina negra y el honor de servir en esta fuerza de élite.

“COPES es un retrato vivo de la resiliencia, la lucha y los sueños de los jóvenes colombianos que lo dejan todo para formar parte de esta fuerza élite”, afirmó Javiera Balmaceda, directora de Originals para Latinoamérica, Canadá y Australia.

Prime Video estrena 'COPES: Comandos de Élite', un documental sobre la unidad policial más especializada de Colombia. (Prime video)

La producción, realizada por Buendía Estudios y con la colaboración de TIS Studios, ofrece una visión inédita de la preparación táctica y las operaciones de alto riesgo de COPES, pero también, profundiza en el aspecto humano de los aspirantes. A través de testimonios, entrevistas y acceso a misiones reales, la obra expone los sacrificios, temores, motivaciones y el sentido del deber de quienes se entrenan para proteger a millones de colombianos.

Jorge Pérez Vega, director de Contenido no guionado de Buendía Estudios y productor ejecutivo de la serie, destacó: “capturar este exigente y arriesgado proceso no solo fue un privilegio, sino también, uno de los mayores desafíos de producción que hemos asumido como compañía. El resultado es un documental que refleja el compromiso característico de Buendía Estudios con el rigor, la autenticidad y la emoción que definen todas nuestras producciones”.

COPES: Comandos de Élite suma al catálogo de Prime Video

COPES: Comandos de Élite se suma al catálogo de Prime Video, que incluye títulos internacionales y producciones originales colombianas como Betty la Fea: la Historia Continúa, Pimpinero: Sangre y Gasolina, Los Billis, Los Iniciados, LOL: Last One Laughing Colombia, Manes, Noticia de un Secuestro, Cochina Envidia, A Grito Herido, Perder es Ganar un Poco, Gospel, La Vida Después del Reality, El Niño de Medellín, Primate, Mi Selección Colombia, así como series globales como The Idea of You, Fallout, Upgraded, The Boys, Citadel, The Lord of The Rings: The Rings of Power y AIR.

La membresía de Amazon Prime en Colombia incluye beneficios como entregas gratuitas y acceso a Prime Video. REUTERS/Danish Siddiqui/Illustration/File Photo

Cuánto vale la membresía de Amazon Prime en Colombia

La membresía de Amazon Prime en Colombia tiene un costo de COP 24.900 mensuales o COP 165.600 anuales.

Los suscriptores acceden a beneficios como entrega internacional gratuita desde amazon.com a Colombia sin compra mínima, acceso a contenido local y global en Prime Video, una suscripción gratuita a un canal de Twitch y videojuegos gratuitos mediante Prime Gaming. Los nuevos usuarios pueden informarse en amazon.com/amazonprime y quienes califiquen disponen de una prueba gratuita de 30 días.

Los miembros pueden ver contenido en cualquier momento y lugar, incluso sin conexión, a través de la app de Prime Video para Smart TVs, dispositivos móviles y en línea en hasta tres dispositivos móviles mediante Claro, Tigo o Movistar, o con una suscripción de internet fija.

Además, la plataforma permite comprar o alquilar estrenos recientes y acceder a contenido de otros servicios de streaming en una sola aplicación. La mayoría de estas suscripciones ofrecen una prueba gratuita de 7 días.

Prime Video amplía sus opciones de pago en Colombia con la integración de Nequi como billetera digital.

Pagar Prime Video con Nequi

Desde noviembre del año pasado, los clientes colombianos pueden pagar la suscripción mensual a Prime Video con Nequi, la billetera digital líder del país, sin necesidad de tarjeta de crédito o débito. Esta integración convierte a Nequi en la primera opción de pago con billetera electrónica para el servicio de streaming en Colombia, facilitando el acceso digital a quienes no están bancarizados y ofreciendo una alternativa segura y conveniente. La alianza busca impulsar la presencia de Prime Video en el país y mejorar la experiencia de pago digital para los usuarios locales.

Los clientes pueden disfrutar de películas, series, documentales y deportes en vivo, incluyendo producciones de Amazon MGM Studios como Saltburn, El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder, Reacher, The Boys y AIR; contenido con licencia como Primate, Los Iniciados y Los Billis; y programación de socios como Apple TV+, MAX, Paramount+, ViX Premium, MGM, Kanal D Drama, Looke, Adrenalina Pura y Mubi mediante suscripciones adicionales a Prime Video Channels.

Además, la función X-Ray permite acceder a material exclusivo detrás de cámaras.