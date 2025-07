Cómo quitar la contraseña en Windows 11 y agilizar el inicio de tu PC

Paso a paso para quitar la contraseña de inicio en Windows 11.

Para muchos usuarios, ingresar la contraseña cada vez que encienden su computadora puede resultar una molestia innecesaria. Windows 11 ofrece varias maneras de desactivar esta función sin comprometer la experiencia de uso, aunque no siempre es recomendable.

La seguridad es una prioridad para Microsoft, especialmente en un contexto en el que las amenazas digitales aumentan a diario. Sin embargo, no todos los usuarios necesitan el mismo nivel de protección.

En casos donde el equipo no es compartido, no contiene información sensible o nunca sale del entorno doméstico, desactivar la contraseña puede ser una decisión válida para simplificar el acceso.

Windows 11 traerá grandes novedades en su nueva actualización. (Foto: Microsoft)

¿Por qué podrías querer eliminar la contraseña?

Existen varias situaciones en las que un usuario podría considerar prescindir de la contraseña al iniciar Windows 11:

Uso exclusivo del equipo por una sola persona.

Dispositivo utilizado únicamente para juegos o navegación.

Computadora de escritorio que nunca se traslada fuera del hogar.

Preferencia por priorizar la comodidad por sobre la seguridad.

Aunque técnicamente no es posible eliminar por completo la contraseña de una cuenta de Microsoft vinculada, sí se puede desactivar su solicitud durante el inicio de sesión. A continuación, repasamos los métodos disponibles para lograrlo.

Método 1: desactivar la contraseña desde el panel de cuentas de usuario

Es la opción más sencilla y rápida. Basta con presionar las teclas Windows + R, escribir ‘netplwiz’ y acceder al panel clásico de cuentas de usuario. Una vez allí, solo hay que desmarcar la opción “Los usuarios deben introducir un nombre de usuario y una contraseña para utilizar este equipo”, confirmar con la contraseña actual y reiniciar.

Este método funciona tanto para cuentas locales como para cuentas Microsoft, y es reversible en cualquier momento desde el mismo menú.

Conoce qué debes hacer si quieres desactivar la contraseña de Windows 11. (Foto: Microsoft)

Método 2: eliminar la contraseña mediante el Editor del Registro

Para usuarios más avanzados, existe la posibilidad de automatizar el inicio de sesión directamente desde el registro del sistema. Es una opción poderosa, pero delicada: una mala configuración podría afectar el funcionamiento del equipo.

Desde el comando Ejecutar (Windows + R), al ingresar ‘regedit’ se accede al Editor del Registro. Allí se deben crear o modificar tres cadenas en la ruta:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon

Los valores a ingresar corresponden al nombre de usuario, la contraseña, y un valor que activa el inicio automático. Luego de guardar los cambios y reiniciar, el equipo ya no solicitará credenciales al iniciar.

Conoce qué debes hacer si quieres desactivar la contraseña de Windows 11. (Foto: Microsoft)

Método 3: crear una cuenta local sin contraseña

Si el objetivo es eliminar completamente la contraseña —incluso de la cuenta—, se puede crear un nuevo perfil local sin vinculación con Microsoft. Para lograrlo, es necesario desconectar el equipo de Internet y, desde Configuración > Cuentas, crear una cuenta sin contraseña.

Este método desactiva algunas funciones y servicios vinculados a la nube, como OneDrive, Microsoft Store y sincronización entre dispositivos, por lo que solo es recomendable si esas herramientas no son esenciales.

Conoce qué debes hacer si quieres desactivar la contraseña de Windows 11. (Foto: Microsoft)

¿Es seguro desactivar la contraseña?

Depende del uso y del entorno en el que se encuentra el equipo. En redes compartidas o con riesgo de acceso físico por parte de terceros, mantener la autenticación sigue siendo lo más recomendable. Por el contrario, en computadoras de uso personal y en entornos controlados, eliminar la contraseña puede representar un ahorro de tiempo sin riesgos significativos.

Microsoft no impide estas modificaciones, pero sí advierte sobre los posibles inconvenientes de deshabilitar la autenticación. Por eso, es clave evaluar si vale la pena priorizar la comodidad por encima de la seguridad.