Xbox tendría planeado entrar en la realidad virtual y se aliaría con Meta para lograrlo

Xbox podría entrar al mundo de la realidad virtual con las Meta Quest 3S Xbox Edition, según rumores recientes. (@Zuby_Tech)

La industria del gaming atraviesa una etapa de cambios notables. Xbox prepara una posible entrada al campo de la realidad virtual (VR), un movimiento que llevaba años esquivando. Las recientes filtraciones y rumores sobre una edición especial, las Meta Quest 3S Xbox Edition, adelantan lo que muchos consideran el anuncio inminente de una colaboración relevante entre Microsoft y Meta.

Algo que va en línea con su nueva ideología de ‘Todo es un Xbox’, con la que ha llevado su plataforma a otros dispositivos como televisores y una consola portátil, que diseño en alianza con Asus.

Cómo sería la llegada de Xbox a la realidad virtual

Desde hace meses, Microsoft tiene una estrategia de expansión global para Xbox, que trasciende el ecosistema tradicional de la consola. La apertura de sus juegos hacia PlayStation 5 y Nintendo Switch, así como anuncios recientes sobre dispositivos portátiles como el ROG Xbox Ally.

Ahora, todo indica que la marca quiere consolidar su presencia en el VR, un sector donde históricamente sus competidores han tomado la delantera. Aunque las primeras declaraciones de Phil Spencer, jefe de Microsoft Gaming, descartaron dispositivos VR propios, el panorama ha cambiado drásticamente.

El paquete filtrado incluiría gafas VR, 128 GB, un mando Xbox, correa Élite y tres meses de Game Pass Ultimate.(@Zuby_Tech)

Las filtraciones recientes sugieren que Microsoft explora alianzas con actores clave de la industria, como Meta, propietaria de la línea Quest, para abordar este segmento con una colaboración de alto perfil.

Cuál sería el dispositivo de Xbox con Meta

Las redes sociales y sitios especializados se vieron sacudidos por la aparición de una imagen del supuesto paquete de las Meta Quest 3S Xbox Edition. El dato no solo refuerza los rumores, sino que dibuja un horizonte muy concreto: el anuncio oficial podría llegar el 24 de junio.

El reporte inicial señala que el kit costaría 399 dólares e incluiría, además de las gafas, 128 GB de almacenamiento interno, una combinación promocional con tres meses de Xbox Game Pass Ultimate y la presencia de un control inalámbrico Xbox y la correa Élite entre los accesorios destacados.

La apariencia de la edición limitada marca diferencias visibles respecto a la línea estándar. Predomina el color negro —de fácil identificación frente al blanco habitual de la familia Meta Quest— y ostenta un diseño alusivo a la estética de la marca Xbox.

Meta Quest 3S Xbox Edition aprovecharía la conectividad con Steam para ofrecer una amplia variedad de juegos en VR. (XBOX)

La filtración, proveniente de una cuenta de X (@Zuby_Tech) que había adelantado rumores previos sobre VR, fue rápidamente amplificada por portales de referencia como Insider Gaming.

Después de este rumor surgen más dudas de cómo será el dispositivo, especialmente si se trata del desembarco definitivo de Xbox en la realidad virtual, en línea con el producto de PlayStation VR2, o van por otro camino.

Sin embargo, todo apunta a que esta edición especial no supone un visor VR propio de Xbox, sino más bien una versión personalizada —e inspirada— con la marca para Meta Quest 3S, que ya ofrece la experiencia inmersiva de VR y realidad mixta.

En este sentido, la propuesta no convierte automáticamente títulos como DOOM The Dark Ages o Call of Duty en juegos de realidad virtual. En cambio, sigue la línea de la funcionalidad prematuramente introducida por el Xbox Cloud Gaming, es decir, el acceso a Game Pass a través de una gran pantalla virtual 2D en un entorno de realidad mixta.

Los usuarios pueden disfrutar de una vasta selección de títulos vía streaming desde las gafas, aunque sin adaptación específica a VR.

Las Meta Quest 3S Xbox Edition no incluirían experiencias VR exclusivas, pero ofrecerían compatibilidad con Xbox Game Pass.(REUTERS/Kevork Djansezian/File Photo)

Características técnicas y diferencias del modelo Xbox Edition

Las Meta Quest 3S Xbox Edition comparten las especificaciones base con la línea Quest 3S: utilizan el chip Snapdragon XR2 Gen 2 y cuentan con 8 GB de RAM. El punto diferencial radica en el acabado visual, el branding de Xbox y los accesorios incluidos en el paquete.

Uno de los valores más señalados por los analistas es la autonomía: el visor funciona de forma independiente, no requiere de un PC ni de una consola para ejecutar sus aplicaciones y juegos. Aun así, ofrece conectividad con Steam, lo cual amplía el espectro de juegos al alcance, incluidos títulos en VR disponibles en la plataforma.

En cuanto al contenido, la propuesta de Meta destaca por sus juegos exclusivos, como Batman: Arkham Shadow o Asgard’s Wrath 2, que han consolidado la reputación de la marca entre los amantes de la realidad virtual. La edición Xbox no introduce títulos nuevos, aunque la compatibilidad con Game Pass y Cloud Gaming convierte a las Quest 3S en una alternativa para quienes ya forman parte del ecosistema Microsoft.

La filtración indica que la caja del producto mostraría un mando de Xbox, pero queda pendiente de confirmación si este control forma parte de cada paquete o solo aparece para destacar la compatibilidad.