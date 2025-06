Microsoft hace mofa a Apple tras el lanzamiento de Liquid Glass: creen que hay un parecido con Windows Vista

Gran impacto de la IA en el empleo: las compañías dejaron de valorar las competencias técnicas al contratar Varios expertos en la industria son optimista sobre el futuro de los trabajos humanos pero advierten que se deben afianzar habilidades que esta tecnología no puede realizar

WhatsApp advierte: no descargues estas aplicaciones si no quieres perder tu cuenta La plataforma de Meta refuerza su liderazgo con funciones oficiales y lanza advertencias ante apps no autorizadas