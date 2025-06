Hilo dental puede analizar la saliva y decir que tan estresada está una persona, gracias a esta tecnología

Con el avance en la investigación se están desarrollando más innovaciones que buscan cuidar el bienestar de los usuarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tecnología de polímeros molecularmente impresos por electropolimerización, conocida como eMIP, ha permitido el desarrollo de un hilo dental inteligente capaz de analizar la saliva y detectar niveles de estrés en tiempo real.

Este avance, presentado por un grupo de ingenieros de la Universidad de Tufts y difundido a través de la revista Biological and Medical Applications of Materials and Interfaces, introduce una nueva forma de monitorear la salud personal sin recurrir a métodos invasivos.

Cómo funciona este hilo dental inteligente

El dispositivo, que a simple vista se asemeja a un hilo dental convencional, incorpora en su interior una tecnología que absorbe la saliva mediante un canal extremadamente fino.

El proceso utiliza el fluido emitido de la boca para el proceso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez recogida la muestra, el fluido se dirige a un sensor equipado con electrodos, los cuales identifican la concentración de cortisol, una hormona directamente relacionada con el estrés.

Entonces, la información obtenida se transmite a una aplicación instalada en el teléfono móvil del usuario, permitiendo así un seguimiento diario y sencillo del estado de salud.

Por qué es capaz un hilo dental de identificar varios signos del estado de salud

La clave de este invento reside en los eMIP, materiales que funcionan como moldes químicos con memoria capaces de reconocer moléculas específicas. A diferencia de los sensores tradicionales basados en anticuerpos, los eMIP ofrecen ventajas en rapidez, costo y versatilidad.

Es un primer paso para detectar qué está ocasionando un malestar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la Universidad de Tufts, este enfoque facilita la adaptación del sistema para identificar otros marcadores presentes en la saliva, como glucosa, hormonas sexuales o biomarcadores asociados a distintos tipos de cáncer.

De este modo, el hilo dental inteligente podría evolucionar hacia una herramienta multiuso para el seguimiento de diversas condiciones médicas.

Qué utilidad tiene este tipo de inventos en el campo de la salud

El grupo responsable del desarrollo subrayó que el dispositivo no debe considerarse un elemento de diagnóstico, porque los análisis de sangre continúan siendo el estándar clínico. Sin embargo, resaltaron su utilidad como instrumento de control y seguimiento.

Es una herramienta que no reemplaza a los exámenes de sangre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los investigadores explicó en una nota de prensa de la Universidad de Tufts: “Si necesitas controlar una enfermedad cardiovascular con el tiempo, este sistema te permite hacerlo de manera sencilla y detectar cambios cuando sea necesario”.

La validación en laboratorio demostró que la precisión del sensor se encuentra a la altura de los mejores dispositivos actuales. Este resultado ha impulsado al grupo de investigadores a trabajar en la creación de una startup con el objetivo de comercializar el producto y facilitar su uso en el ámbito doméstico.

Cómo es el diseño de este dispositivo similar a un hilo dental

El diseño del hilo dental inteligente mantiene la apariencia de los productos tradicionales, con un mango de plástico y una hebra tensada entre dos extremos. No obstante, su interior alberga la tecnología que permite la absorción y análisis de la saliva.

Su aspecto es parecido a los productos que se ofrecen en el mercado. (Foto: Universidad de Tufts)

La posibilidad de realizar mediciones diarias sin esfuerzo adicional representa un cambio en la forma en que las personas pueden controlar su salud, aprovechando una acción rutinaria como el uso del hilo dental.

Por qué es clave el desarrollo de este tipo de inventos tecnológicos

El desarrollo de este dispositivo responde a la necesidad de obtener datos biológicos de manera no invasiva y accesible. Según los ingenieros de la Universidad de Tufts, la integración de sensores basados en eMIP en objetos de uso cotidiano abre la puerta a nuevas aplicaciones en el monitoreo de la salud personal.

“La medición puede realizarse de manera diaria y sin esfuerzo adicional, porque aprovecha una acción tan rutinaria como el uso del hilo dental”, destacaron. Asimismo, la versatilidad de los sensores eMIP permite que el sistema se adapte para detectar una amplia variedad de moléculas presentes en la saliva.

Esto amplía el potencial del hilo dental inteligente más allá del control del estrés, posicionándolo como una herramienta útil para el seguimiento de enfermedades crónicas y la detección temprana de alteraciones en la salud.