Horacio Rodríguez Larreta: “La obsesión presidencial no está más”

"Toda mi vida dije que quería ser presidente. La obsesión presidencial no está más”, dijo Horacio Rodríguez Larreta, en diálogo con Infobae en Vivo

El legislador y ex jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, cuestionó la gestión de su sucesor, Jorge Macri, durante una entrevista en Infobae a las Nueve, este miércoles, en la que lo volvió a criticar por falta de gestión y de obras, y también apuntó contra la senadora Patricia Bullrich, que se muestra competitiva.

En diálogo con el equipo de Infobae a las Nueve, integrado por Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, Larreta deslizó que mantiene su “vocación de poder” para transformar la Ciudad, y reconoció que “la obsesión presidencial no está más”, luego de la aventura electoral de 2023 donde perdió la interna en las PASO de Juntos por el Cambio contra Bullrich.

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Al analizar el estado de situación del distrito, el legislador porteño se mostró muy crítico con Jorge Macri: “Siento que la Ciudad se cayó. La ciudad está mal, me lo dicen todos los vecinos a donde vaya. La ciudad está más sucia”. Y agregó que “nunca en la historia hubo tanta gente en la calle como hoy en la Ciudad”.

El legislador del bloque Confianza y Desarrollo, que comparte junto a Guadalupe Tagliaferri, Graciela Ocaña y Emmanuel Ferrario, entre otros, remarcó la ausencia de obras estructurales en la gestión actual. “No hay una obra mediana significativa que tenga la ciudad en marcha. Cero. Yo no pido que hagan el Paseo del Bajo todas las semanas”, deslizó , y reforzó: “Lo único que vale es lo que ves. Todo lo demás es discurso, verso”.

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El ex jefe de Gobierno fue enfático al comparar su gestión con las de otros adversarios que provienen del PRO: “Patricia Bullrich representa un gobierno que hizo cero obra de infraestructura, casi como se jactan de eso. Del otro lado, está Jorge Macri, que también hizo cero obras. Van dos años y medio, anunció 14 veces la línea F y no cavaron un pozo”.

En lo que respecta a La Libertad Avanza (LLA) y su intención de competir en CABA, evaluó: “Es lógico que quieran gobernar, es una democracia y que se presenten, es una elección. La Libertad Avanza no ha hecho nada en la Ciudad, podrían haber hecho una iniciativa desde el Gobierno nacional o una obra. Todas las campañas son ‘vótenme en la Ciudad para apoyar a Milei’. Ni siquiera en las campañas venían con propuestas y cosas nuevas”.

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Nuevamente, cargó por la falta de avances en iniciativas en el distrito, donde la Casa Rosada también puede intervenir: “Hay terrenos enormes como el playón de Caballito, donde podrías estar haciendo viviendas para la gente que necesita. Tenés el playón de Liniers. Son todas cosas de Nación. En la ex Bodega Giol por Juan B. Justo, podrías haber avanzado. Yo dejé terminado la mitad del desarrollo del terreno. Nación puede hacer muchas cosas en la ciudad. Hasta ahora no han hecho nada”.

"Patricia Bullrich representa un gobierno que hizo cero obra de infraestructura. Del otro lado, está Jorge Macri, que también hizo cero obras", cuestionó Rodríguez Larreta

El legado del PRO y la autocrítica política

Rodríguez Larreta defendió el recorrido de su espacio y su trayectoria en el PRO, donde “en 20 años ganamos todas las elecciones”. “Vino Jorge Macri y perdió. Éramos el PRO y Juntos por el Cambio. Había gente del radicalismo, de la Coalición Cívica, de Confianza Pública, del socialismo y de Republicanos. Había una coalición muy amplia”. Y consideró: “Acá lo importante no son los partidos, sino sumar gente y que conozca de la ciudad, de cada tema”.

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Sobre su propio estilo político, subrayó: “Tengo diálogo con todos, goberné con una coalición muy amplia incluso con la oposición, la ciudad se manejó muy civilizadamente. Siempre fui de diálogo”. En ese marco, contrastó los pocos funcionarios de su gabinete que quedaron: “No quiero decirlo porque después los persiguen. De 30, quedaron 3. Echaron a la gente que trabajó conmigo”.

Consultado sobre su vínculo con los actuales referentes del PRO, Rodríguez Larreta indicó que “hace un año y algo” no habla con Bullrich y Macri“. En ese marco, mostró su malestar por el rumbo actual: “Me rompí el culo durante 16 años laburando catorce horas por día de la ciudad. Entonces, cuando yo voy ahí al Riachuelo y veo que no terminaron el último pedacito de las obras y me quiero matar. Me da bronca”.

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El proceso personal

Consultado sobre las consecuencias personales de la derrota electoral en 2027, Larreta reconoció que “tocó fondo” y que “en ese momento es difícil encontrar lo bueno". Relató que, pese a los consejos y frases de ánimo, “los querés mandar a todos a la mierda”. Pero admitió que sólo con el tiempo pudo procesar la experiencia: “Después sí, mirado en retrospectiva, uno dice: ‘bueno, aprendí a los golpes’. Pero en ese momento te la regalo”.

Sobre el fallido intento presidencialista, el ex jefe de Gobierno porteño admitió: “Yo no creo en el plan B, por ejemplo. Para mí había plan A solamente y nada. Por eso el golpe fuerte”. En cuanto a cómo sobrellevó la crisis personal, detalló: “Y todo. Psicólogo, pareja. Milagros me acompañó muchísimo. Amigos, familia, mi mamá, mis hermanos y mis hijas. Todos”.

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"Para mí había plan A solamente y nada. Por eso el golpe fuerte", dijo sobre su candidatura fallida

Respecto a la recuperación anímica, Larreta señaló: “No es que te recuperás así linealmente”. Con honestidad, compartió: “Hoy, mirado para atrás, estoy bastante orgulloso de cómo lo superé. No, por el resultado. El resultado no tiene nada de bueno, nada, por más que te lo digan”.

La autocrítica

Rodríguez Larreta reconoció que, durante su campaña presidencial, se “alejó de la gente” cuando “hice toda mi carrera cerca, en la calle”. “Me encontrabas en el bar de la esquina en Monte Castro y después me iba a Lugano y atendía a la gente en la plaza. Todos los días de mi vida hacía eso. Llegué a la candidatura presidencial y desapareció”, admitió, al subrayar que durante esa etapa, su campaña “era alrededor de políticos”

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“Fue una boludez. Y toda la vida además, es lo que me gusta, es lo que yo siento. Hoy hago dos o tres reuniones de vecinos por día. Algunas más grandes, otras con tres o cuatro. Todos los días, de lunes a sábado”, sostuvo.

Al ser consultado sobre su interés en una candidatura presidencial, Rodríguez Larreta fue tajante: “La obsesión presidencial no está más. Todo político te va a decir siempre que quiere ser presidente. Tenía una obsesión por eso. Para mí era, si querés una fijación, eso no está más. Hoy estoy totalmente enfocado”.

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Sobre su relación con Mauricio Macri y los cambios en el PRO, fue preciso: “Hace un año largo que no hablo con Macri, me lo crucé en Tabac. Estamos bien”. Consultado si su candidatura sería funcional al kirchnerismo, respondió: “Para mí el kirchnerismo es el pasado. No podemos seguir mirando la política en función del kirchnerismo o antikirchnerismo. Macri tiene derecho a presentarse. Si quiere presentarse, que se presente. Fue presidente, está en su derecho”.

Al analizar la gestión de Macri como presidente, Larreta fue categórico: “Con luces y sombras. Yo no tengo dudas que siempre tuvo buena intención. Fue un tipo muy respetuoso del que pensaba diferente. Jamás agredía. Muy republicano en su visión. Obviamente, en lo económico faltó, si no, no hubiera perdido la reelección”.

Acerca del gobierno de Javier Milei, Rodríguez Larreta cuestionó que el Gobierno utilice “la agresión como forma de hacer política, que los putea a los periodistas, a los políticos, a los economistas”.

“No es el país que yo quiero y creo que la Argentina necesita -continuó-. Que yo reconozca que el equilibrio fiscal está bien. Ahora la gente no tiene laburo y la mayoría de los que tienen trabajo no llegan a fin de mes. Viene cayendo el nivel de empleo formal. Por otro lado, construye una sociedad donde el que no piensa igual es un enemigo o un traidor a la patria. No quiero eso para Argentina, no está bueno”.

El método “larreta”

Rodríguez Larreta reivindicó su método de gestión, al que caracterizó que “podía decir en mi computadora y en mi teléfono dónde estaba parado cada policía en la ciudad en ese momento”. “Eso es método. Medio obsesivo. Algunos me decían robot. Me joden un poco con eso”, ilustró.

Sobre el presente, contrastó con lo que ocurre con la gestión porteña, al afirmar que “se perdió eso”. Y reforzó su vínculo con la calle: “El ‘volvé’, el ‘la ciudad estaba mejor’. Esa frase aparece. Pero con respeto. Mirá que yo camino y voy por el medio de los lugares más concurridos. Me meto en todos lados”.

En cuanto a la situación electoral, también insistió en que “mientras yo era jefe de gobierno, ganamos todas las legislativas” en el PRO. “Llegó Jorge Macri y perdió. Es contundente. Eso es lo que dice la gente respecto a la gestión”, sostuvo.

Y reiteró que la presunta falta de método se traslada a los problemas de infraestructura: “Volvimos a ver, después de 15 años, imágenes de la ciudad inundada. No se puede creer. Te acordás de Mauricio Macri decía: ‘No se inunda más’. Bueno, hay que fijarse las fotos de Libertador y Dorrego. ¿Sabés por qué se inunda? Porque no limpian. Porque abajo hay un caño tremendo del Arroyo Maldonado. Si vos no limpiás y destapás el sumidero, la ciudad se vuelve a inundar”.

Rodríguez Larreta, Jorge Macri y Mauricio Macri (Foto NA)

Sobre el PRO y el oficialismo porteño, aclaró: “No es un problema del partido, es un problema del Gobierno de la Ciudad. Hay gente del partido del PRO que piensa igual que yo o peor. Preguntale a la gente. La gente ya opinó con el voto contundentemente. Entonces, a mí lo que me da bronca es eso, que no se haya seguido avanzando”.

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