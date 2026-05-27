El Salvador

El 98 % de los salvadoreños respalda la gestión de Nayib Bukele en seguridad, según CID Gallup

El sondeo nacional posiciona al presidente con niveles históricos de aprobación ciudadana, mientras la política de control de la violencia obtiene el mayor respaldo registrado en la región

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La figura presidencial supera el respaldo a partidos en las preferencias ciudadanas, según datos de CID Gallup (Cortesía Presidencia de la República)
La figura presidencial supera el respaldo a partidos en las preferencias ciudadanas, según datos de CID Gallup (Cortesía Presidencia de la República)

La última encuesta de CID Gallup, presentada esta mañana 27 de mayo y recogida por el gerente general Luis Haug, revela que el presidente Nayib Bukele alcanza niveles históricos de aprobación ciudadana, impulsado principalmente por la percepción de seguridad en el país.

El estudio, basado en mil doscientas entrevistas telefónicas a nivel nacional, refleja un respaldo del 93% a la imagen del mandatario y una satisfacción del 98% respecto al abordaje gubernamental en materia de seguridad, cifras que, según el reporte, no tienen precedentes en la historia reciente de El Salvador. La medición muestra que la agenda nacional está marcada por la gestión de Bukele y el impacto de las políticas de control de la violencia.

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De acuerdo con la información difundida por el gerente general de la CID Gallup, en el espacio de entrevista Frente a Frente, El Salvador figura entre los países con mejor percepción de seguridad a nivel mundial. El propio Haug detalló que el país centroamericano se ubica en el octavo lugar de un ranking global, superando por primera vez a varias naciones latinoamericanas y situándose junto a países como Suiza y Suecia. Esta posición responde a la reducción de hechos delictivos y a la sensación de tranquilidad que predomina entre los ciudadanos.

El gerente general de CID Gallup, Luis Haug, durante la presentación de los resultados de la última encuesta sobre percepción de seguridad y aprobación ciudadana en El Salvador (Cortesía Secretaría de Prensa).
El gerente general de CID Gallup, Luis Haug, durante la presentación de los resultados de la última encuesta sobre percepción de seguridad y aprobación ciudadana en El Salvador (Cortesía Secretaría de Prensa).

Según los datos del estudio, el 97% de los salvadoreños no ha sido víctima de ningún crimen en los últimos cuatro meses, un cambio radical frente a los niveles de inseguridad de años anteriores.

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El informe elaborado por CID Gallup destaca que el 98 % de la población está satisfecha con el trabajo gubernamental en seguridad. Haug subrayó que la aprobación es “un máximo histórico”, resultado de una política que ha desplazado la inseguridad como principal preocupación de la ciudadanía.

Entre los encuestados, el 95 % avala la estrategia contra las pandillas y el 83 % respalda la aplicación de medidas más estrictas para quienes ya están en prisión y aquellos pendientes de captura. Para el gerente de la encuestadora, las acciones implementadas se consideran “únicas en Latinoamérica” y marcan un hito en la región.

Infografía sobre seguridad en El Salvador con un skyline urbano bajo un domo protector, flanqueado por siluetas militares y personas, y texto con estadísticas.
Una encuesta de CID Gallup revela que el 97% de los salvadoreños no ha sido víctima de crimen y el 98% está satisfecho con la gestión de seguridad del gobierno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Víctimas de delitos bajan del 40 % al 3 %

Durante la entrevista, Haug recordó que en periodos anteriores, bajo distintas administraciones, hasta el 40 % de los hogares había reportado víctimas de delitos en los meses previos a los estudios. Ahora, la cifra se reduce a solo un 3 %.

La gestión de Nayib Bukele ha logrado un efecto de referencia más allá de las fronteras salvadoreñas. Según lo relatado por Haug, la presidenta de Costa Rica agradeció públicamente la asistencia de El Salvador en temas de seguridad, reconociendo la asesoría recibida para enfrentar el incremento de la violencia en ese país.

De igual manera, el respaldo a Bukele no se limita a la percepción de seguridad. El estudio de CID Gallup muestra que el presidente es identificado con la marca política dominante del país, al punto que gran parte de los simpatizantes de Nuevas Ideas se consideran primero seguidores de Bukele antes que del partido. Haug explicó:

“Aquí en El Salvador lo que existe es el bukelismo. Independientemente de la bandera, los ciudadanos están siguiendo al mandatario”. En las mediciones de imagen, Bukele ha pasado de un 79 % de opinión favorable en 2019 a un 93 % en 2026, una tendencia ascendente rara vez observada en la región tras varios años de mandato.

Nayib Bukele mantiene altos niveles de respaldo ciudadano, con un 93 % de imagen positiva reportado en el reciente estudio de CID Gallup (Cortesía Secretaría de Prensa).
Nayib Bukele mantiene altos niveles de respaldo ciudadano, con un 93 % de imagen positiva reportado en el reciente estudio de CID Gallup (Cortesía Secretaría de Prensa).

Al analizar la distribución del optimismo nacional, la encuesta señala que cuatro de cada cinco salvadoreños ven con buenos ojos el futuro del país y el 87 % manifiesta orgullo por el liderazgo presidencial.

La encuesta también revela que el 79 % de los salvadoreños considera que Bukele gobierna para toda la población y no solo para las élites. Este dato, recogido por CID Gallup, se alinea con el alto grado de satisfacción en áreas como educación y salud, aunque la nota dominante sigue siendo el impacto de la política de seguridad.

A siete años de iniciado su mandato, Nayib Bukele ha consolidado una hegemonía política respaldada por cifras inéditas de aprobación social. Según la última medición de CID Gallup, el mandatario conduce un país donde la percepción de seguridad y la identificación con su figura marcan la pauta del debate público, mientras otros temas comienzan a emerger en la agenda nacional.

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