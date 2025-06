Desactivar Meta AI de WhatsApp: cómo hacerlo y por qué

Meta AI opera fuera del cifrado habitual y permanece activo incluso cuando no se utiliza, lo que ha llevado a algunos usuarios a buscar métodos indirectos para reducir su presencia - META

En la constante evolución de las aplicaciones de mensajería, WhatsApp ha dejado de ser una simple herramienta para enviar mensajes. Hoy es una plataforma compleja que incluye funciones de voz, video y recientemente, inteligencia artificial.

Con la incorporación de Meta AI, una herramienta que actúa como asistente virtual dentro de la propia aplicación, Meta ha dado un paso más hacia la integración de modelos conversacionales en entornos cotidianos. Sin embargo, esta funcionalidad no ha sido bien recibida por todos.

Qué función cumple Meta AI en WhatsApp

La nueva función de inteligencia artificial responde a preguntas y ofrece asistencia en tiempo real, pero también recopila datos y consume recursos sin ofrecer control total sobre su activación - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Meta AI aparece en la interfaz de WhatsApp como un círculo azul visible en la parte superior de la pantalla de chats, y también como un contacto fijo con el que se puede interactuar al estilo de un chatbot.

Su propósito es facilitar respuestas automáticas, brindar información rápida y asistir en diversas tareas. A pesar de sus potenciales beneficios, algunos usuarios han manifestado su preferencia por limitar o evitar su uso, ya sea por razones de privacidad, rendimiento o simplemente por el deseo de mantener una experiencia de mensajería tradicional.

Cómo desactivar la Meta AI en WhatsApp

Actualmente, no existe una opción directa para desactivar por completo Meta AI en WhatsApp. La función forma parte de la arquitectura principal de la aplicación y, por el momento, no puede eliminarse desde el menú de configuración. No obstante, sí es posible reducir su presencia y limitar su actividad con algunas acciones sencillas:

Meta despliega su chatbot en WhatsApp sin opción para desactivarlo - (Meta)

Evitar cualquier interacción : No iniciar conversaciones con Meta AI ni responder a mensajes del asistente. Al no usarlo, se evita generar datos que puedan ser procesados o almacenados.

Archivar la conversación : Si Meta AI aparece como un chat fijo en la lista principal, puede archivarse como cualquier otra conversación. Esto no elimina la funcionalidad, pero permite que desaparezca de la vista principal.

Revisar los ajustes de privacidad : Aunque no se puede controlar Meta AI desde allí, es importante asegurarse de que las demás configuraciones de privacidad están activadas correctamente. Verificar qué permisos tiene la aplicación y desactivar los que no sean necesarios puede mejorar la seguridad general.

Restringir el uso en segundo plano : Desde la configuración del sistema operativo del dispositivo (en Android o iOS), se pueden establecer límites al uso de datos o al funcionamiento de WhatsApp en segundo plano, lo cual puede reducir el impacto de Meta AI en el consumo de batería.

Actualizarse sobre cambios: Meta podría introducir nuevas opciones de configuración en futuras versiones. Por ello, es conveniente seguir las actualizaciones oficiales de la aplicación para detectar si se añade la posibilidad de desactivar esta función.

Meta AI llega a la app de mensajería como una herramienta de consulta automática, pero su integración ha generado críticas por la falta de transparencia y por recolectar datos fuera del canal cifrado - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una funcionalidad integrada que aún se está consolidando

Meta AI representa una extensión de los desarrollos que la compañía ha realizado en otros productos como Facebook o Instagram, donde ya se están implementando sistemas similares de asistencia basada en inteligencia artificial.

Su llegada a WhatsApp forma parte de una estrategia más amplia para posicionar estos modelos como herramientas integradas en la vida digital diaria.

No obstante, su implementación en entornos de mensajería plantea nuevas preguntas sobre el equilibrio entre utilidad y privacidad, así como sobre el control que los usuarios tienen sobre su experiencia dentro de la plataforma.

A falta de opciones oficiales para desactivar esta función, quienes prefieran no utilizarla deben recurrir a medidas indirectas que, si bien no eliminan la IA, reducen su visibilidad y actividad.

En un momento donde las aplicaciones evolucionan constantemente y los límites entre asistencia digital y recopilación de datos se vuelven difusos, contar con información clara sobre el funcionamiento de estas herramientas se vuelve esencial. Meta AI en WhatsApp es una funcionalidad con potencial, pero que requiere mayor transparencia y control por parte del usuario para integrarse de forma equilibrada en la experiencia cotidiana.