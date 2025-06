YouTube está caído a nivel mundial: usuarios reportan fallas para cargar videos

Las fallas estan relacionadas con la página web. REUTERS/Dado Ruvic/

YouTube está experimentando interrupciones en su funcionamiento a nivel global. Usuarios de distintas regiones han reportado, a través del sitio Downdetector, dificultades para acceder al sitio web y reproducir videos.

Los reportes provienen de países como Estados Unidos, España, Argentina, Brasil, entre otros.

Hasta el momento, Google ni YouTube han emitido un comunicado oficial al respecto.

Los usuarios en Estados Unidos reportan fallas para utilizar el sitio web. (Downdetector)

Qué fallas está presentando YouTube

YouTube presenta fallas a nivel global que afectan principalmente a su versión web, según reportes de miles de usuarios en plataformas como Downdetector.

Desde la tarde del viernes 6 de junio de 2025, se multiplicaron las quejas por problemas para acceder al sitio desde navegadores en computadoras.

Entre los errores más frecuentes se encuentran la imposibilidad de cargar la página principal, la ausencia de contenido en las secciones de inicio y suscripciones, y la falta de respuesta al intentar reproducir videos.

A diferencia de otras ocasiones, las fallas no afectan de forma generalizada a la aplicación móvil, que en muchos casos continúa funcionando con normalidad.

Los usuarios han reportado las fallas en X. (X)

Esta diferencia ha sido destacada por los propios usuarios en X (antes Twitter) y en Downdetector.

Varias personas publicaron capturas de pantalla mostrando el sitio en gris o con errores de carga, y preguntaron si otros estaban enfrentando el mismo problema.

Los reportes provienen de distintos países, entre ellos Estados Unidos, España, México, Brasil y Argentina.

Hasta el momento, ni YouTube ni Google han ofrecido explicaciones oficiales sobre la causa del incidente ni un estimado de tiempo para la recuperación total del servicio en su versión para navegadores.

En Argentina, el 73% de las fallas están relacionadas con la página web. (Downdetector)

YouTube cumple 20 años

En 2025, YouTube celebra su vigésimo aniversario, marcando dos décadas de influencia en la forma en que las personas consumen y comparten videos.

Desde sus inicios como un proyecto experimental creado por tres exempleados de PayPal, hasta convertirse en la plataforma de video más popular del mundo, YouTube ha transformado el entretenimiento, la información y la interacción social a través del formato audiovisual.

Según datos oficiales de la compañía, los usuarios consumen más de 1.000 millones de horas diarias de contenido en televisores.

“Pero la ‘nueva’ televisión no se parece a la ‘antigua’. Es interactiva e incluye contenido como Shorts (sí, la gente los ve en la televisión), pódcasts y transmisiones en vivo, junto con deportes, comedias y programas de entrevistas que la gente ya ama”, señaló Neal Mohan, director ejecutivo de YouTube.

El primer video de YouTube que se subió a YouTube es el de una persona en un zoológico. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Cómo fueron los inicios de YouTube

YouTube fue fundado en febrero de 2005 por Steve Chen, Chad Hurley y Jawed Karim, tres exempleados de PayPal que buscaban una forma sencilla de compartir videos en internet. La idea surgió ante la dificultad de enviar archivos de video por correo electrónico o encontrar una plataforma accesible para alojarlos.

El primer video subido, titulado Me at the zoo, fue publicado por Karim el 23 de abril de ese año y todavía se encuentra disponible en el sitio.

Inicialmente concebido como una red social basada en videos, YouTube rápidamente ganó popularidad por su facilidad de uso y su modelo abierto, que permitía a cualquier persona subir contenido sin necesidad de conocimientos técnicos.

En noviembre de 2006, apenas un año después de su lanzamiento, la plataforma fue adquirida por Google por 1.650 millones de dólares en acciones. Desde entonces, se consolidó como el sitio de videos más utilizado del mundo y un actor clave en la cultura digital.

El primer video de YouTube fue de una persona en un zoológico. (YouTube)

Cómo han sido los años recientes de YouTube

En 2022, YouTube identificó la creación de comunidad y la participación activa como una de sus principales tendencias, impulsando formatos como los Shorts, ya integrados a su modelo de monetización.

De cara al futuro, la plataforma apuesta por la inteligencia artificial para mejorar recomendaciones, generar subtítulos y detectar contenido dañino. Su director ejecutivo, Neal Mohan, afirmó que seguirán invirtiendo en herramientas de IA para potenciar a creadores y artistas.