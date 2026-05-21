Los argentinos lideran el ranking de ingresos entre los inmigrantes latinos en EEUU: por qué ganan 30% más que la media

Los hogares de inmigrantes argentinos registran los ingresos más altos dentro de la comunidad hispana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La comunidad hispana en los Estados Unidos dejó de ser vista únicamente a través de la lente de la fuerza laboral tradicional para consolidarse como un verdadero motor macroeconómico global. Si se agrupara a los 65 millones de latinos que residen en territorio estadounidense como si formaran un país independiente, su producción económica total alcanzaría aproximadamente los 4 billones de dólares. Esta cifra sitúa a la economía latina de ese país en el quinto puesto del orden mundial, superando de manera directa el Producto Interno Bruto de naciones como India, el Reino Unido, Francia, Rusia, Canadá, Italia y Brasil. Dentro de este escenario, sobresalen los inmigrantes argentinos.

Según un estudio de Latinometrics, elaborado en base al Censo 2024 de EE.UU., las personas nacidas en la Argentina que viven territorio estadounidense registran actualmente el mayor ingreso promedio por hogar entre todos los grupos de origen hispano que residen en ese país.

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Este indicador sociodemográfico no solo posiciona a las familias de origen argentino por encima de las provenientes del resto de las naciones de América Latina y el Caribe, sino que también las ubica con claridad por encima de la mediana de ingresos de la totalidad de la población estadounidense.

El perfil económico de una migración de ingresos altos

La brecha de ingresos entre las diferentes corrientes migratorias dentro de la misma categoría demográfica hispana se hace evidente al observar los registros oficiales de ingresos por hogar y los niveles formativos alcanzados por sus adultos. Mientras que el total de la población de los Estados Unidos se sitúa en una línea de ingresos intermedia, los hogares argentinos logran quebrar de manera sostenida esa barrera de referencia.

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El ingreso mediano de un hogar compuesto por inmigrantes argentinos se ubica en el rango de las seis cifras anuales, un valor monetario que supera de manera aproximada en un 30% a la mediana nacional registrada para el conjunto de los habitantes del país norteamericano. También aparecen por debajo los ingresos promedios de brasileños, ecuatorianos, colombianos y venezolanos, entre otros.

Al analizar la composición interna de los ingresos de la comunidad hispana, la tendencia marca que los inmigrantes procedentes de los países de América del Sur registran, en términos promedio, niveles educativos más formales y remuneraciones mensuales notablemente superiores en comparación con los inmigrantes que provienen de la región de América Central.

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Esta diferencia influye de manera directa en los sectores de la economía en los cuales logran insertarse los trabajadores de cada corriente, determinando así sus posibilidades de movilidad y el volumen total de dinero que ingresa a cada vivienda. Junto con la comunidad chilena, los ciudadanos argentinos constituyen los dos únicos grupos de origen latinoamericano que logran superar el umbral promedio de ingresos del trabajador estadounidense común, posicionándose por encima de otros colectivos de la región como los de origen brasileño, peruano, colombiano o ecuatoriano.

Un fenómeno impulsado por la formación académica

Para comprender los motivos estructurales que colocan a las familias argentinas al frente del ranking de ingresos en Estados Unidos, se debe evaluar la variable educativa de la población. El nivel de ingresos por hogar muestra una correlación directa con la proporción de adultos que han completado estudios superiores y cuentan con un título universitario de grado. En el escenario de la migración argentina, casi la mitad de los adultos que residen en los Estados Unidos posee un título universitario formal.

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Esta elevada tasa de profesionalización universitaria define el tipo de empleo al que acceden en el mercado corporativo estadounidense. A diferencia de los flujos migratorios de países con menores índices de desarrollo relativo que se ven obligados a aceptar salarios iniciales bajos, el colectivo argentino se caracteriza por estar integrado en gran medida por profesionales en actividad de alta calificación técnica.

Entre ellos se destaca un volumen considerable de ingenieros y científicos, muchos de los cuales cuentan además con una fluida competencia en el idioma inglés, lo que les facilita una inserción laboral inmediata en puestos ejecutivos y de alta especialización dentro del sector privado norteamericano.

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Las causas detrás de la fuga de cerebros

El perfil sociodemográfico de la comunidad argentina en el exterior responde a dinámicas de emigración particulares que se han extendido a lo largo de las últimas décadas. El traslado de este sector de la población hacia América del Norte no suele responder a una búsqueda desesperada de subsistencia básica inmediata, sino más bien a un proceso sostenido de transferencia de capital humano calificado, frecuentemente denominado como “fuga de cerebros”.

Según Latinometrics, las reiteradas crisis económicas que afectaron a la Argentina a lo largo de su historia reciente empujaron a miles de sus profesionales universitarios más competitivos a buscar estabilidad y previsibilidad financiera en el exterior, eligiendo a los Estados Unidos como uno de sus destinos principales.

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La corriente migratoria de origen argentino en territorio estadounidense se caracteriza por una alta proporción de ingenieros, científicos y profesionales con estudios de grado finalizados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con los especialistas, la distancia geográfica también ejerce un filtro logístico y socioeconómico fundamental en la composición de este grupo. LA Argentina se encuentra situada en el extremo sur del continente, lo que representa una de las distancias físicas más extensas que se puedan recorrer dentro del hemisferio occidental para llegar a territorio estadounidense.

“Emigrar desde una geografía tan remota requiere de una planificación financiera previa y de recursos económicos iniciales sustancialmente mayores en comparación con los que necesitan los ciudadanos de países de América Central o el Caribe”, indica el informe.

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Brechas dentro del bloque económico hispano

El origen geográfico, el nivel de escolaridad formal que arrastra cada individuo desde su país natal y el contexto político de salida determinan el éxito financiero en el destino de llegada. Por ejemplo, mientras que los ciudadanos venezolanos se consolidan estadísticamente como la comunidad de origen hispano con mayor porcentaje de educación universitaria en los Estados Unidos, los argentinos capitalizan esa combinación de formación profesional y manejo de herramientas técnicas para transformarla en el mayor rendimiento monetario por unidad familiar del mercado.

Esta realidad contrasta de manera directa con la situación de los hogares provenientes de naciones centroamericanas de menor desarrollo relativo. Los inmigrantes hondureños, por citar el caso extremo del informe, perciben actualmente los salarios más bajos del mercado laboral entre los hispanos, viéndose relegados a empleos de menor remuneración relativa que restringen sus posibilidades de ahorro, impactando negativamente en indicadores clave como el acceso a la vivienda propia.

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La brecha evidencia que, dentro de la economía de los Estados Unidos, los inmigrantes argentinos han logrado consolidar un modelo de inserción diferencial, transformando la educación la experiencia técnica previa en el pasaporte directo hacia los ingresos más altos de la primera economía del planeta.