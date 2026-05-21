Economía

La demanda residencial de gas se disparó y volvieron los cortes para contratos interrumpibles

Por la ola de frío y el fuerte aumento del consumo en hogares, volvieron las restricciones de gas para industrias y estaciones de GNC con contratos interrumpibles

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El aumento de la demanda residencial de gas durante la ola de frío provoca cortes en industrias y estaciones de GNC

La provisión de gas en estaciones de servicio y en industrias con contratos ininterrumpibles se encuentra limitada en el país debido a la necesidad de asegurar el suministro residencial durante las bajas temperaturas. Desde hace algunas semanas, las primeras restricciones emergieron con la llegada del frío, medida que se mantendrá hasta nuevo aviso.

El operativo fue dispuesto para garantizar el acceso prioritario al gas en los hogares argentinos. El recorte afecta principalmente a empresas y establecimientos industriales, mientras los usuarios residenciales reciben protección regulatoria. La decisión fue implementada oficialmente con fundamento en el crecimiento sostenido del consumo y los recientes picos de demanda asociados al otoño, que presentó valores poco usuales.

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“La mayor reserva de combustibles fósiles que tiene Argentina es gas natural”, dijo en Infobae en Vivo Oscar Olivero, vicepresidente de la Cámara de Exprendores de GNC. El consumo nacional presenta distribución específica: la industria utiliza entre 35 y 36 millones de metros cúbicos diarios; la generación eléctrica, 41 millones; los residenciales —en promedio, fuera del invierno— 17 millones; y el GNC, alrededor de 6 millones seiscientos mil metros cúbicos diarios.

Calefacción
Argentina restringe el suministro de gas a contratos interrumpibles para priorizar a los hogares ante el pico de consumo invernal

Panorama productivo: distribución del gas y desafíos de abastecimiento

Olivero detalló: “Estamos en una carrera de utilización del gas desde hace muchos años. Argentina tiene una producción diaria de gas de 120 millones de metros cúbicos. Nosotros aconsejamos a todas las estaciones de servicio que expenden GNC que tengan contratos firmes, no interrumpibles".

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Según precisó el vicepresidente, “el problema es que el desarrollo de las obras lleva más tiempo que lo que tardamos en aumentar el consumo”. En términos porcentuales, la industria consume un 30%, la generación eléctrica 34%, residenciales 14% y el GNC un 5,5% de la producción diaria.

Durante el invierno, la demanda de los hogares trepa de 17 a cerca de 55 o 70 millones de metros cúbicos diarios. “Ese es el problema de los cortes”, sintetizó Olivero. “Durante el invierno, el consumo residencial salta de 17 millones a 55 o 70 millones”. Este salto desplaza la disponibilidad para el resto de los sectores, agudizando el riesgo de restricciones en industrias y estaciones de servicio.

GNC - gas - estaciones de servicio YPF Güemes y Maipú
Las estaciones de servicio con contratos interrumpibles sufren restricciones más severas por no contratar suministro firme de gas (Adrián Escándar)

Compras de GNL y economía del sector

El salto en la demanda residencial obliga a la importación de Gas Natural Licuado (GNL) para cubrir la brecha de suministro en el país. “En la ecuación nos va a dar que nos van a faltar 20 o 30 millones de metros cúbicos diarios y por ese motivo es que se están comprando los barcos con GNL”, puntualizó Olivero. El gas importado es reinyectado en la red desde plantas ubicadas en Zárate e Ingeniero White.

El vicepresidente de la Cámara de Expendedores de GNC reiteró la recomendación a las estaciones de servicio: “Aconsejamos a todas las estaciones de servicio que para poder tener un abastecimiento continuo tienen que contratar algo de firme. Lo que pasa es lo siguiente, que el firme es bastante más caro”.

Según Olivero, muchas estaciones optan por contratos interrumpibles ante la diferencia de tarifa, quedando sujetas a interrupciones cuando la demanda residencial se dispara durante el invierno.

La tendencia a temperaturas más frías y la imposibilidad de apurar la construcción de infraestructuras clave hace prever restricciones al menos hasta el año 2026. Olivero concluyó: “Por lo menos durante el año 2026 va a haber cortes de gas durante el invierno”.

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