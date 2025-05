Trabajar solo dos días a la semana: Bill Gates plantea este posible escenario con el desarrollo de la IA

Para Gates, la jornada laboral podría cambiar por la IA. REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana/File Photo

La inteligencia artificial está transformando la forma en que las personas trabajan, y Bill Gates es consciente de ello.

Tanto así que, durante una entrevista en el programa de Jimmy Fallon, planteó un posible escenario en el que la jornada laboral podría reducirse a dos o tres días por semana.

“La IA resuelve problemas específicos, como la falta de médicos o profesionales de salud mental, pero también trae consigo muchos cambios. ¿Cómo serán los trabajos en el futuro? ¿Deberíamos trabajar solo dos o tres días a la semana? Me encanta cómo impulsará la innovación, pero aún hay mucha incertidumbre", expresó el cofundador de Microsoft.

Gates señaló que algunas profesiones no se verán tan afectadas. REUTERS/Mike Segar

Cómo se imagina el futuro del trabajo Gates con la IA

Durante una conversación en el programa de Jimmy Fallon, Bill Gates reflexionó sobre el impacto que la inteligencia artificial tendrá en el trabajo y en la sociedad durante la próxima década.

Según el cofundador de Microsoft, el mundo está entrando en una nueva era en la que la inteligencia, hasta ahora considerada un recurso escaso, será tan accesible como lo fue en su momento la computación, cuando pasó de ser costosa a estar al alcance de todos.

Gates explicó que, gracias a la IA, servicios que hoy dependen de profesionales altamente capacitados, como la atención médica o la educación personalizada, se volverán comunes y prácticamente gratuitos.

La incorporación de la IA en el trabajo, transformará muchas dinámicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta transformación, dijo, permitirá resolver problemas estructurales como la escasez de médicos y profesionales de la salud mental.

Sin embargo, advirtió que estos avances traerán consigo profundos cambios en el mundo laboral.

“¿Cómo serán los trabajos en el futuro? ¿Deberíamos trabajar solo dos o tres días por semana?”, se preguntó Gates, planteando un escenario donde muchas de las tareas humanas podrían ser asumidas por sistemas automatizados.

Ante la pregunta de Fallon sobre si aún se necesitarán humanos, Gates respondió con humor que algunas actividades, como conducir un programa de televisión o jugar béisbol, seguirán siendo reservadas para las personas.

Aun así, reconoció que muchas funciones relacionadas con la producción, el transporte y la agricultura serán resueltas por la tecnología.

Gates señala que la IA también traerá una profunda transformación social. REUTERS/Mike Segar

Gates concluyó que el desafío no es solo técnico, también social: “¿Podremos darle forma a este cambio? Es un territorio completamente nuevo”.

Qué hacía Bill Gates en el programa de Jimmy Fallon

En el programa de Jimmy Fallon, Bill Gates se encontraba promocionando su libro autobiográfico más reciente, titulado ‘Código fuente’, centrado en su infancia, adolescencia y juventud, antes de cofundar Microsoft.

A través de estas memorias, el empresario y filántropo reflexiona sobre los eventos personales y profesionales que moldearon su trayectoria y lo llevaron a convertirse en una de las figuras más influyentes del mundo tecnológico.

Bill Gates presenta sus memorias, Source Code, reflexionando sobre su trayectoria profesional y personal. (Bill Gates)

En una publicación en su blog Gates Notes, el cofundador de Microsoft señala que el libro no solo narra su ascenso profesional, sino también los desafíos personales que enfrentó en el camino. “Escribo sobre las relaciones, lecciones y experiencias que sentaron las bases de todo lo que vino después en mi vida”, explicó.

Entre los episodios compartidos, Gates habla de su sensación de ser un “inadaptado” durante la niñez, los conflictos familiares en la adolescencia, la tristeza por la pérdida de seres queridos y la angustia de haber estado cerca de ser expulsado de la universidad.

Este año celebra su cumpleaños número 70, al tiempo que Microsoft conmemora cinco décadas desde su fundación y su organización filantrópica cumple 25 años. “Es un buen momento para mirar atrás un poquito”, afirmó el autor, quien expresó gratitud por el apoyo de sus padres y por las oportunidades que marcaron su vida.

A lo largo de su carrera, Bill Gates ha publicado otros libros como ‘The Road Ahead’, ‘Business @ the Speed of Thought’ y ‘How to Avoid a Climate Disaster’, donde aborda temas relacionados con la tecnología, los negocios y la sostenibilidad.