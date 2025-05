Top de las series con más menciones en X este día

Estas son las series de las que todos los tuiteros están hablando. (Infobae/Jovani Pérez)

X (antes Twitter) se ha convertido en una de las plataformas más usadas por los internautas en los últimos años por diversas razones como la facilidad para hacer comunidades, por la publicación de mensajes en tiempo real y porque a través del sitio se pueden ubicar los temas más hablados del momento, por lo que también es un medidor sobre qué tanto impacto tienen ciertos títulos de series y películas.

Con más de 300 millones de usuarios, al día se generan más de 65 millones de tuits y se realizan 800 mil peticiones de búsquedas, por lo que el aparecer en el recuadro de tendencias en Twitter garantiza notoriedad -para bien o para mal- y, en el caso del entretenimiento, que más gente muestre interés por reproducir cierta producción.

Aunque en la nueva era digital podría ser fácil perderse entre tantas novedades, las tendencias de X —que siempre se van a caracterizar por el uso de los famosos hashtags— pueden ser una guía sobre qué títulos están de moda y resultan imperdibles.

Estas son las series más mencionadas en X hoy:

1. El juego del calamar

Menciones: +203

Cientos de jugadores con problemas de dinero aceptan una invitación rarísima para competir en juegos infantiles. Dentro les esperan un tentador premio y desafíos letales.

2. The Last of Us

Menciones: +177

Veinte años después de que una pandemia acabase con casi toda la población mundial, las ciudades han sido abandonadas y la naturaleza ha ocupado su lugar. Los humanos infectados se han convertido en horripilantes monstruos que vagan sin control y los supervivientes se matan por comida y protección. Joel, cuyas circunstancias personales le han convertido en un violento superviviente, es contratado para sacar de una zona militar de cuarentena a Ellie, una chica de catorce años que es la única esperanza para la humanidad. Esta simple tarea se transformará en un brutal viaje a través de Estados Unidos.

3. This Old House

Menciones: +137

Proyectos de renovación son llevados a cabo para enseñar acerca de reparaciones en la casa y técnicas de construcción.

4. The Rookie

Menciones: +90

Comenzar de nuevo no es fácil, especialmente para el chico de una ciudad pequeña John Nolan que, después de un incidente que cambia su vida, está persiguiendo su sueño de ser un oficial de policía de Los Ángeles. Como el novato más viejo de la fuerza, se ha encontrado con el escepticismo de algunos de los superiores que lo ven como una crisis ambulante.

5. El Pacificador

Menciones: +88

La historia de origen de Peacemaker, un hombre que cree en la paz a cualquier precio, no importa cuántas personas tenga que matar para conseguirla.

6. The Daily Show with Trevor Noah

Menciones: +75

Presentado por el humorista Jon Stewart, es el formato de sátira política más popular de la televisión norteamericana. Ha estado en antena en Comedy Central desde 1996 y ha ganado 18 Primetime Emmys. Se autodefine como un programa de noticias falso y enfoca su particular punto de vista en la actualidad, las noticias, los personajes políticos y de los medios de comunicación fundamentalmente con el objetivo de hacer reír. Generalmente el show comienza con un monólogo de Jon Stewart relacionado con los principales titulares de la actualidad. Después de este monólogo da paso a sus numerosos corresponsales y finalmente suele acabar con una entrevista a un personaje conocido.

7. One Piece (ワンピース)

Menciones: +74

Riqueza, fama, poder.. un hombre había obtenido todo en este mundo, era el Rey de los Piratas Gold Roger. Antes de morir sus últimas palabras inspiraron al mundo a aventurarse al mar: "¿Mi tesoro? Si lo queréis es vuestro.. lo he escondido todo en ese lugar". Y así dio comienzo lo que se conoce como la Gran Era de la Piratería, lanzando a cientos de piratas al mar para encontrar el gran tesoro One Piece. Esta serie relata las aventuras y desventuras de uno de esos piratas, Monkey D. Luffy, quien accidentalmente de pequeño, comió una Fruta del Diablo (Akuma no Mi en japonés), en particular una Gomu Gomu no Mi que hizo que su cuerpo ganara las propiedades físicas de la goma, convirtiéndose en el hombre de goma. Luffy, después de dicho suceso, decide que se convertirá en el próximo Rey de los Piratas y para ello, deberá encontrar el "One Piece".

8. Invencible (INVINCIBLE)

Menciones: +69

Mark Grayson es un adolescente normal, excepto por el hecho de que su padre es el superhéroe más poderoso del planeta. Poco después de su decimoséptimo cumpleaños, Mark comienza a desarrollar sus propios poderes y entra en la tutela de su padre.

9. Fundación

Menciones: +62

Basada en la fascinante obra de Isaac Asimov, Foundation gira en torno a un grupo de exiliados en el ocaso del Imperio Galáctico y su afán por salvar a la humanidad y reconstruir la civilización.

10. Seinfeld

Menciones: +61

El cómico Jerry Seinfeld y sus excéntricos amigos (Constanza, Kramer y Elaine) viven en Nueva York y les pasan innumerables peripecias en esta genial comedia de situación donde la menor excusa sirve para regalarnos un delirante episodio. Batió todos los récords de audiencia que se pusieron por delante y aún hoy en día sus reposiciones siguen contando con innumerables seguidores, no en vano "Seinfeld" es una verdadera leyenda de la televisión americana. "Media hora acerca de nada", así definió Jerry Seinfeld su teleserie cuando la presentó a los ejecutivos de la NBC, a comienzos de 1990. Contra todo pronóstico, ellos aceptaron. No en vano Seinfeld era ya por entonces uno de los cómicos más populares de Estados Unidos. ¿Su secreto? Sacar punta a las rutinas de cada día hasta convertirlas en reflexiones filosóficas dignas de figurar en un tratado sobre las grandezas y las miserias humanas.

Las tendencias de X, un medidor

X, antes Twitter lanzó su sección de tendencias en el 2008. (Etienne Laurent/ EFE)

Aunque X ha sido denominado el SMS del internet por sus mensajes que permiten un máximo de 280 caracteres (originalmente 140 caracteres), no es esto lo único a lo que se le atribuye el éxito de la red social, sino también los trends (tendencias).

Fue en el 2008 cuando la plataforma lanzó esta herramienta y el cofundador de la empresa, Jack Dorsey, la describió como la “evolución de la información matutina”, pues si bien antes una persona estaba enterada de las noticias más importantes leyendo los periódicos o viendo noticieros matutinos, ahora el blog del trends daba a los usuarios de X un vistazo de lo que se consideraba importante en un momento determinado.

Con ese primer vistazo se formaba a su vez el camino que permitía “explorar” cierto tema de interés, no sólo viendo las opiniones de los demás, sino también participando en la conversación.

En la actualidad es posible ver las tendencias o trending topics a nivel nacional y mundial.

Según la página de X, las tendencias se determinan mediante un algoritmo y, de forma predeterminada, se personalizan de acuerdo con las cuentas que sigues, tus intereses y tu ubicación. Este algoritmo identifica los temas que gozan de popularidad en un momento dado, en lugar de los que han sido populares durante un tiempo o diariamente, para ayudarte a descubrir los los más recientes que están siendo discutidos.

Los trending topics también se han convertido en un amplificador de denuncias ciudadanas en el mundo, como lo han sido los movimientos #MeToo o #BlackLivesMatter.