6 claves para tener en cuenta si vas a regalar un smartphone en el Día de la Madre

Qué tener en cuenta antes de regalarle un celular a mamá este año - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cada celebración del Día de la Madre, aparece el mismo cuestionamiento respecto a qué regalar. Hay opciones clásicas que nunca fallan, como flores o perfumes, pero quienes buscan sorprender optan por un obsequio que combine utilidad con cariño.

En medio de todas esas posibilidades, regalar un smartphone puede ser una gran idea. No solo permite mantener la conexión constante con la familia, sino que se convierte en una herramienta para simplificar muchas tareas cotidianas.

Sin embargo, elegir un celular para mamá no es tan simple como mirar el último lanzamiento del mercado. Un teléfono inteligente no es solo una pantalla. Es una interfaz que, si no está bien adaptada al perfil del usuario, puede generar más frustración que comodidad.

Batería duradera, pantalla cómoda y cámara simple pueden hacer la diferencia cuando se piensa en regalar con empatía - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchas madres no crecieron rodeadas de tecnología, por lo que su experiencia de uso puede diferir considerablemente de la de sus hijos o nietos. Elegir el dispositivo adecuado es, en el fondo, una forma de demostrar atención, empatía y afecto.

1. Batería de larga duración: autonomía sin preocupaciones

Uno de los elementos más valorados por quienes no están pendientes del cargador es una batería que dure todo el día.

Para evitar que mamá se quede sin teléfono en mitad de la jornada, es importante buscar modelos que ofrezcan buena autonomía y, de ser posible, carga rápida. Así podrá seguir en contacto sin tener que preocuparse por el porcentaje restante.

Elegir el dispositivo correcto puede ser la diferencia entre un regalo práctico y uno que verdaderamente conecte - (Imagen Ilustrativa Infobae)

2. Pantalla grande y de buena resolución

Una pantalla amplia no es solo una cuestión estética. Facilita la lectura de mensajes, el uso de redes sociales y la visualización de fotos o videos enviados por hijos y nietos.

Además, una buena resolución mejora la experiencia visual y reduce la fatiga ocular, algo clave para personas que usan lentes o tienen sensibilidad visual.

3. Sistema operativo intuitivo y actualizable

No todos los teléfonos son iguales cuando se trata de usabilidad. Para una madre que no está completamente familiarizada con los entornos digitales, un sistema operativo claro, con menús visibles, iconos grandes y funciones accesibles, puede marcar la diferencia.

También conviene elegir marcas que garanticen actualizaciones de seguridad y mejoras de sistema durante varios años.

Pantalla grande, cámara intuitiva y batería de larga duración son algunas de las funciones que más valoran - (Imagen Ilustrativa Infobae)

4. Cámara de calidad, sin complicaciones

Muchas madres disfrutan capturando momentos: una salida al parque, una reunión familiar o el plato que acaban de preparar. Por eso, un buen smartphone para regalar debe tener una cámara eficiente que permita obtener imágenes nítidas con un solo clic. Las múltiples funciones avanzadas son bienvenidas, pero solo si no interfieren con una experiencia sencilla.

5. Memoria interna amplia o ampliable

Con el paso del tiempo, el almacenamiento se convierte en un problema frecuente. Las fotos, los audios de WhatsApp, los videos y las aplicaciones ocupan más espacio del que parece.

Elegir un dispositivo con buena capacidad de almacenamiento o que permita sumar una tarjeta microSD es clave para evitar mensajes de “espacio lleno” a corto plazo.

A veces un dispositivo es también un puente para compartir momentos, emociones y cercanía a la distancia - (Imagen Ilustrativa Infobae)

6. Diseño resistente y atractivo

El diseño no debe dejarse de lado. Un teléfono pensado para mamá debe ser bonito, liviano y cómodo de sostener.

Pero también robusto, capaz de soportar el uso diario sin deteriorarse fácilmente. Algunos modelos ofrecen carcasas reforzadas o protección contra salpicaduras, detalles que pueden prolongar su vida útil.

Regalar un smartphone en el Día de la Madre no debe ser una decisión impulsiva. No se trata de optar por el más caro o el más publicitado, sino por el que mejor se adapte a su ritmo de vida, a sus hábitos y a sus preferencias.

Un buen celular no solo es una herramienta práctica, puede ser una vía para compartir más, para estar más cerca, y para hacerle sentir que cada día, incluso en la distancia, alguien pensó en ella.