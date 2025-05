“Está bien que Elon Musk trabaje para ir al espacio, pero no me interesa”, la confesión de Zuckerberg el dueño de Meta

Los dos empresarios han sido mediáticos por las formas en que han gestionado sus compañías. (Foto: REUTERS)

Durante una reciente entrevista en el podcast This Past Weekend with Theo Von, Mark Zuckerberg, fundador de Facebook y actual CEO de Meta, dejó clara su postura respecto a las prioridades tecnológicas que guían su trabajo.

En contraste con las ambiciones espaciales de Elon Musk , CEO de SpaceX , Zuckerberg afirmó que no comparte el interés por la exploración del espacio exterior. “Está bien que Elon Musk trabaje para ir al espacio, pero no me interesa”, expresó el empresario, evidenciando que su enfoque está en cómo la tecnología puede fortalecer las relaciones humanas.

Según lo discutido en el podcast, Zuckerberg explicó que su visión del progreso tecnológico no incluye la colonización de otros planetas, ni el desarrollo de cohetes con fines espaciales.

El enfoque de Zuckerberg está más alineado con la elaboración de herramientas digitales. (Foto: REUTERS/Manuel Orbegozo/File Photo)

En cambio, su interés radica en construir herramientas digitales que permitan a las personas conectarse entre sí y comprender mejor el mundo que habitan. Esta perspectiva, según detalló, ha sido una constante en su trayectoria como líder tecnológico.

En qué se diferencian los objetivos que tienen Zuckerberg y Musk

El contraste entre las prioridades de ambos líderes no es nuevo. Mientras Musk ha dedicado gran parte de sus esfuerzos y activos a proyectos como la colonización de Marte y la expansión de la presencia humana más allá de la Tierra, Zuckerberg ha centrado los recursos de Meta en la creación de mundos digitales que promueven la interacción social.

Este enfoque se refleja en iniciativas como el desarrollo del metaverso, un mundo virtual que busca redefinir la forma en que las personas interactúan en línea.

El futuro tendrá a muchas personas usando gafas o visores inteligentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la conversación, el presentador Theo Von destacó las diferencias entre las motivaciones de los líderes tecnológicos, lo que llevó a Zuckerberg a reflexionar sobre su propia filosofía.

“Para mí siempre ha sido más bien sobre cómo construir tecnología que ayude a la gente a conectarse entre sí ya comprender mejor el mundo”, afirmó el fundador de Meta, dejando en claro que su visión del futuro está más orientada hacia el fortalecimiento de los vínculos humanos que hacia la exploración del cosmos.

Cuál es la crítica de Mark Zuckerberg sobre la educación

Durante la misma entrevista, compartió reflexiones críticas sobre el papel de la educación universitaria en el mundo laboral contemporáneo. Según el empresario, existe una desconexión entre las competencias que se enseñan en las universidades y las habilidades que realmente demanda el mercado laboral actual.

Estas declaraciones se suman a un debate creciente sobre la relevancia de los sistemas educativos tradicionales en un campo profesional en constante evolución.

Este espacio es útil para la interacción social. (Imagen ilustrativa Infobae)

De acuerdo con lo expresado por Zuckerberg, la universidad, aunque cumple un rol importante en la formación social de los individuos, no está adecuadamente diseñada para preparar a los estudiantes para los trabajos que se necesitan en la actualidad.

En sus palabras, “creo como mucha gente que la universidad no prepara a la gente para los trabajos que necesitan en la actualidad”. Esta afirmación pone de relieve un desajuste entre los programas académicos y las demandas del mercado, sobre todo en sectores como la tecnología, donde los avances son tan rápidos que los contenidos educativos pueden volverse obsoletos en poco tiempo.

Qué problemas ve Mark Zuckerberg en los recién graduados

El creador de la red social más grande del mundo abordó el impacto económico que enfrentan los recién graduados, señalando que el costo elevado de la educación superior es un gran problema.

La mayoría no son capaces de solventar todos sus gastos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El hecho de que la universidad sea tan cara para tanta gente y luego, te gradúas y estás endeudado, es un problema grande”, afirmó Zuckerberg. Este comentario refleja una preocupación compartida por muchos jóvenes que, después de completar sus estudios, deben lidiar con deudas estudiantiles altas, lo que limita sus opciones profesionales y personales.

Zuckerberg, quien abandonó sus estudios en Harvard para dedicarse al desarrollo de Facebook, se une a otros líderes tecnológicos como Bill Gates y Steve Jobs, quienes dejaron la universidad para enfocarse en sus proyectos innovadores.

Este patrón entre figuras destacadas del sector tecnológico plantea interrogantes sobre la necesidad de modelos educativos más flexibles y adaptados a las realidades del mercado laboral.