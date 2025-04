Glosario de tecnología: qué significa eSIM

La tecnología es muy útil en las actividades diarias. (Infobae)

La tecnología es parte fundamental de nuestras vidas y que en los años venideros seguirá aumentando su influencia en las actividades que realizamos a diario, por lo que todos tendremos que seguir creciendo a su par.

La pandemia de COVID-19 dejó en claro que había personas que no estaban preparadas para el internet de las cosas, ya que a muchas les parecían ajenas. Rápidamente tuvieron que ponerse al corriente para no quedar atrás y mantener el contacto con las actividades y personas que tuvieron que dejar de ver físicamente.

La tecnología seguirá influenciando nuestra rutina, por lo que es importante no bajar la guardia y seguir ampliando nuestro conocimiento en términos como espacio en la nube, metaverso, USB, criptomonedas, entre otros.

Qué es eSIM

La tecnología es sumamente útil en las actividades diarias. (Reuters)/Dado Ruvic

eSIM (SIM electrónica ) es una tecnología de tarjeta SIM que no requiere la inserción física de una tarjeta SIM para activar o configurar los dispositivos. Esta tecnología se ha desarrollado para permitir a los usuarios cambiar de proveedor y configurar sus dispositivos sin la necesidad de obtener y cambiar una tarjeta SIM física. La eSIM se almacena y programa en el dispositivo y permite a los fabricantes de teléfonos inteligentes ofrecer servicios conectados sin necesidad de utilizar una tarjeta SIM física.

La tecnología eSIM (SIM electrónica) está cambiando la forma en que los usuarios administran sus dispositivos móviles. Esta tecnología permite a los usuarios conectar sus dispositivos al proveedor y configurarlos sin necesidad de obtener una tarjeta SIM física. Gracias a esto, los consumidores pueden disfrutar de una mayor flexibilidad para administrar sus teléfonos inteligentes y otros dispositivos de telecomunicaciones móviles.

En este texto, exploraremos el tema eSIM analizando sus ventajas y desventajas, su funcionamiento, cómo activarlo y las diferencias entre eSIM y SIM física. Descubriremos cómo se beneficiarán los consumidores al usar la tecnología eSIM para ahorrar tiempo en el cambio de tarjetas SIM y simplificar el proceso de configuración del dispositivo.

Ventajas y desventajas de la tecnología eSIM

Las ventajas de la tecnología eSIM son múltiples. La primera es que permite a los usuarios disfrutar de un mejor diseño y mayor comodidad, ya que no hay necesidad de insertar una tarjeta SIM física en el dispositivo. Lo que implica que las personas pueden disfrutar de un teléfono más delgado, ligero y portátil. Además, la tecnología eSIM ofrece la posibilidad de tener varias líneas virtuales al mismo tiempo. Por lo tanto, los usuarios no tendrán que cambiar sus tarjetas SIM cuando cambien de operador o se muden a otro país. Lo que les permitirá mantener su número original sin problemas.

Otra gran ventaja es la facilidad con la que los usuarios pueden gestionar sus líneas eSIM. Esta tecnología incluye herramientas para gestionar fácilmente las líneas virtuales desde su dispositivo sin necesidad de acudir a una tienda física para realizar el trámite. Asimismo, los usuarios tendrán acceso a tarifas más bajas y promociones desde el propio dispositivo gracias a esta tecnología.

No obstante, como toda tecnología viene con sus desventajas, también hay algunos inconvenientes relacionados con esta innovación: La primera es que no todos los países han implementado esta tecnología por lo que puede ser difícil encontrar teléfonos compatibles en algunos lugares del mundo. Además, muchos operadores telefónicos no ofrecen soporte para eSIMs por lo que los usuarios tendrán que buscar otros medios para activarlos y configurarlos correctamente en el dispositivo. Finalmente, esta tecnología solo está disponible para teléfonos inteligentes por lo que aquellos clientes con teléfonos simples seguirán teniendo la necesidad de insertar una tarjeta SIM física para tener acceso a servicios como llamadas y datos móviles.

A modo de resumen, la tecnología eSIM ofrece numerosas ventajas como mejor diseño y mayor comodidad gracias al reemplazo del clásico formato SIM card. Además permite gestionar las líneas virtuales desde el propio dispositivo, ofreciendo tarifas más bajas y promociones sin necesidad de acudir a un local físico. Sin embargo existen limitaciones debido a su reciente implementación así como su exclusividad entre teléfonos inteligentes.

Cómo activar y usar una eSIM

Activar y usar una eSIM es muy sencillo. Estos son los pasos que hay que seguir para hacerlo:

Lo primero que hay que hacer es comprar una tarjeta SIM electrónica, también conocida como eSIM. Estas tarjetas están disponibles en la mayoría de las tiendas de telefonía móvil y se pueden adquirir por separado o junto con un teléfono inteligente.

Una vez adquirida la tarjeta, hay que activarla. La mayoría de las compañías requieren un número de serie, código PIN o contraseña para activar la tarjeta SIM electrónica. Del mismo modo, puede ser necesario descargar una aplicación para realizar el proceso de activación.

Después, se tendrá que insertar la tarjeta SIM en el teléfono inteligente o tableta compatible con eSIM. Algunos dispositivos permiten insertar directamente la tarjeta SIM electrónica en su ranura correspondiente. Otros requieren pasos adicionales para conectarla al teléfono a través del sistema operativo del dispositivo. De cualquier forma, el procedimiento necesario para conectar la tarjeta SIM al dispositivo dependerá del modelo concreto del teléfono inteligente o tableta y está generalmente indicado en el manual de usuario del fabricante o en su sitio web oficial.

Una vez activada y configurada correctamente, ya se puede empezar a utilizar la eSIM como si fuera una tarjeta SIM tradicional. Antes de utilizarla, es importante revisar los ajustes relacionados con la red móvil, así como aquellos relacionados con los datos personales y las opciones de seguridad disponibles. Estas configuraciones son necesarias para garantizar un buen funcionamiento y protección contra accesos no autorizados.

Finalmente, ya se podrá disfrutar al máximo los beneficios de contar con un servicio móvil moderno mediante eSIM, desde realizar llamadas hasta navegar por Internet sin limitaciones ni preocupaciones.

Diferencias entre eSIM y SIM física

Las tarjetas SIM (Subscriber Identity Module) son la forma de identificar un dispositivo móvil. Estas tarjetas se encuentran en la mayoría de teléfonos inteligentes y permiten a los usuarios conectar sus dispositivos a una red celular para tener acceso a servicios de datos móviles. La tarjeta SIM se ha utilizado durante mucho tiempo, pero ahora hay otra opción disponible: la eSIM (Embedded Subscriber Identity Module). Esta es una nueva tecnología que proporciona algunas ventajas sobre la tarjeta SIM física convencional.

En primer lugar, las diferencias más evidentes entre la eSIM y la SIM física son su tamaño y capacidad. La eSIM no es visible al ojo humano ya que está integrada dentro del dispositivo móvil. Lo cual implica que no necesita un espacio extra para ser insertada como lo hace una tarjeta SIM física. Además, debido a su pequeño tamaño, puede contener muchos más datos que una tarjeta SIM convencional.

Otra diferencia entre la eSIM y la tarjeta SIM física es el hecho de que se puede configurar remotamente con cualquier proveedor de red deseado sin necesidad de insertar físicamente una tarjeta en el dispositivo. Lo que indica que los usuarios pueden cambiar de proveedor sin tener que recurrir a ningún tipo de hardware ni software adicional. Por otro lado, con una tarjeta SIM física el proceso es mucho más complicado ya que implica reemplazar manualmente la tarjeta antigua por otra nueva cada vez que se desea cambiar el proveedor.

Para cerrar, debido a su diseño integrado en el dispositivo, las eSIMs consumen menos energía y no requieren baterías externas para funcionar como lo hacen las tarjetas SIM tradicionales. Esto significa menos derroche energético y mejora la vida útil del dispositivo en general gracias al menor consumo de batería requerido para mantenerla activada todo el tiempo.

Dicho con otras palabras, existen varias diferencias fundamentales entre las eSIMs y las tarjetas SIM físicas convencionales: su tamaño reducido permite mayor capacidad, se puede configurar remotamente con cualquier proveedor y consume menos energía gracias a su diseño integrado en el dispositivo sin necesidad de recurrir a baterías externas para mantenerla activada todo el tiempo

La tecnología es un aliado de las personas en su día a día. (EP)

La tecnología en la vida

A pesar de que la tecnología se encuentra en todos los ámbitos de la vida, es posible que haya personas que aún no sepan usarla o no sepan actuar adecuadamente frente algunas situaciones; sin embargo, la mejor manera de seguir así, es ampliar el conocimiento para estar más preparado.

Por ejemplo, solo una persona que sabe distinguir el phishing puede evitar ser víctima de un fraude y alertar a otros en caso de notar algo anormal en los sitios que visita.