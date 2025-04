Dónde cargar un coche eléctrico en España: esta es la página web que te lo dice

La página no incluye puntos privados, como los que son residenciales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si estás buscando un punto de carga para tu coche eléctrico en España, tienes la oportunidad de consultar de forma gratuita la página web https://www.mapareve.es/. Se trata de una plataforma con un mapa digital que visualiza todos los lugares ubicados en este país para cargar un automóvil de este tipo.

“Vayas donde vayas, localiza tu estación de recarga más cercana. 25.770 puntos de acceso público, con información en tiempo real, en tu mano. Porque queremos facilitarte sobre la marcha la información que necesitas para disfrutar tu ruta”, indica el sitio web impulsado por el gobierno español.

Los puntos de recarga que se muestran son puntos de recarga pública para todos los usuarios, como los que se encuentran en las estaciones de servicio, estaciones de recarga, centros comerciales, vía pública, entre otros. También se muestran algunos puntos de recarga pública, pero de acceso restringido en ciertas condiciones, como pueden ser hoteles, aparcamientos con barrera, o similar.

No se muestran los puntos de recarga de uso particular, como los instalados en las residencias privadas o los que se encuentran en las empresas para uso exclusivo de sus empleados.

Los usuarios pueden consultar de forma gratuita esta página web. (Reve)

Cómo consultar puntos de carga para coches eléctricos en España

Para consultar puntos de carga de acceso público para coches eléctricos en España, se deben seguir estos pasos:

Ir a la página web https://www.mapareve.es/mapa-puntos-recarga/, desde cualquier dispositivo. Explorar el mapa según sus necesidades. Por ejemplo, si al usuario le interesa la ciudad de Valencia debe desplazarse hacia la zona y buscar el punto de carga más cercano a su ubicación. Para consultar más información sobre el punto de recarga, basta con pulsar sobre el número que lo representa.

La página web incluye información sobre cada punto de carga, como sus métodos de pago. (Reve)

La información proporcionada para cada punto de carga incluye varios detalles clave para los usuarios de vehículos eléctricos. En primer lugar, se especifica el código de identificación del punto de carga, como es el caso de “ESESXE22XP22T3KKJAK00 1381″ y “ESESXE22XP22T3KKJAK00 1382″, lo cual permite identificar de manera única cada estación de carga.

Además, se muestra el estado de disponibilidad del punto de carga, indicando si está disponible en ese momento, lo que es crucial para planificar la carga del vehículo sin inconvenientes. Cabe señalar que en esta plataforma web no se pueden hacer reservar de los punto de carga.

“En este sitio web no se contemplan transacciones comerciales de ningún tipo. No se permite ni la posibilidad de reserva ni el pago por los servicios de recarga, dado que la normativa vigente no contempla dicha opción”, explica.

Aun así, la página ofrece información relacionada con los métodos de pago disponibles en cada punto.

Todos los puntos de carga de esta página son de acceso púbico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La página web también proporciona información sobre los conectores. Por ejemplo, ese de Valencia indicado en la anterior imagen proporciona un conector de 22 kW y es compatible con el tipo 2, lo que implica que está adaptado a los estándares comunes para la carga de vehículos eléctricos en Europa.

Finalmente, la tarifa por la carga se establece en 0.35 EUR/kWh, lo que permite a los usuarios conocer el costo por kilovatio-hora de electricidad consumido, facilitando la planificación de los costos asociados a la carga del vehículo. Estos detalles permiten una experiencia más organizada y clara para quienes necesiten utilizar estos puntos de carga.

En la página web de este mapa, se indica que próximamente contará con una aplicación móvil en App Sotre (Apple) y Play Store (Android).

“El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, con el apoyo de la Secretaría General de Administración Digital del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, está desarrollando la aplicación móvil Reve, que permitirá consultar, en una misma plataforma, la información sobre puntos de recarga y estaciones de servicio”, señalan.