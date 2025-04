Qué significa realmente el mensaje ‘este sitio no es seguro‘ cuando abres una página en internet

El mensaje de advertencia busca evitar la transmisión de datos sensibles en páginas sin protección. (Imagen ilustrativa Infobae)

En muchos navegadores, al intentar ingresar a una página web, aparece una advertencia: “este sitio no es seguro”. Ante este mensaje, algunos usuarios deciden salir de inmediato; otros, en cambio, continúan navegando sin conocer con claridad qué significa esa alerta ni qué consecuencias puede implicar. Este artículo explica qué hay detrás de ese aviso y por qué los navegadores lo muestran.

Este mensaje está relacionado con el tipo de conexión que establece el sitio web. Los navegadores modernos verifican si las páginas cuentan con certificados digitales válidos que garanticen una comunicación segura entre el usuario y el servidor. Cuando este certificado no existe, está vencido o mal configurado, el navegador impide o desaconseja el acceso automático y lanza la advertencia de seguridad.

El protocolo de comunicación segura que utilizan los sitios con protección activa es el HTTPS. Su función principal es cifrar la información que circula entre el navegador del usuario y el servidor del sitio. Esto incluye datos personales, contraseñas, métodos de pago y cualquier otro tipo de información que podría ser interceptada si la conexión no está protegida. Cuando una página solo utiliza el protocolo HTTP, sin cifrado, el navegador interpreta que la conexión no es segura y lo informa.

No todos los sitios con la advertencia “no seguro” representan un riesgo inmediato, pero sí una vulnerabilidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, el certificado digital, también conocido como certificado SSL o TLS, permite verificar la identidad del sitio web y establecer una conexión cifrada. Sin esta certificación o si la misma presenta errores técnicos, los navegadores no pueden confirmar si el sitio es legítimo ni garantizar que los datos que se intercambien estén protegidos. En esos casos, se activa el mensaje de advertencia.

Además del cifrado, estos certificados cumplen una función de autenticación. Validan que el sitio visitado pertenece a quien dice representarlo y no a un tercero que intenta suplantarlo. Si no existe esa validación, aumentan los riesgos de sufrir fraudes mediante sitios falsos que imitan el diseño de plataformas reales para captar información personal, en lo que se conoce como ataques de suplantación o ‘phishing’.

En ciertos casos, la advertencia puede no deberse a un intento de fraude, sino a errores de configuración técnica. Un sitio puede tener un certificado vencido, haber sido emitido para otro dominio, o no haber sido instalado correctamente. Aunque no impliquen una amenaza directa, estos fallos impiden establecer una conexión segura, motivo por el cual los navegadores optan por advertir al usuario.

El mensaje “este sitio no es seguro” no indica necesariamente que la página contenga software malicioso, pero sí señala que no existen las condiciones técnicas necesarias para garantizar la privacidad de la conexión. En ese contexto, ingresar información sensible, como contraseñas o datos bancarios, puede representar un riesgo.

Hay que tener en cuenta que los navegadores no bloquean automáticamente todos los sitios que no utilizan HTTPS, pero sí dificultan su acceso al usuario mediante alertas visibles, cambios en los íconos de la barra de direcciones o la desactivación de ciertas funciones. En contextos corporativos o institucionales, muchas redes bloquean de forma automática el acceso a estos sitios como medida de prevención.

Para que un sitio web funcione con HTTPS, debe contar con un certificado emitido por una entidad reconocida. Existen versiones gratuitas, como las ofrecidas por Let’s Encrypt, y versiones comerciales provistas por empresas del sector tecnológico. La instalación y renovación de estos certificados es responsabilidad del administrador del sitio, quien debe también configurar el servidor para que la conexión segura funcione correctamente.

Aunque la adopción de HTTPS ha crecido de manera sostenida en los últimos años, todavía existen páginas que operan sin este protocolo o con configuraciones defectuosas. Esto se observa con frecuencia en sitios personales, portales institucionales con infraestructura limitada o páginas que no han sido actualizadas.

En términos técnicos, el mensaje “este sitio no es seguro” es una advertencia preventiva. Informa al usuario que no se han cumplido los estándares de seguridad requeridos para proteger la información durante la navegación. La decisión de continuar o no queda en manos del usuario, pero hacerlo sin entender los riesgos puede exponer datos personales a posibles interceptaciones. Comprender lo que significa esta advertencia permite navegar con mayor criterio en entornos digitales donde la seguridad no siempre está garantizada.