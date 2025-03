Bloquea las llamadas Spam sin necesidad de descargar una app para tu Android o iPhone

Las interrupciones diarias pueden evitarse con ajustes sencillos que no requieren aplicaciones externas ni conocimientos técnicos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las llamadas SPAM se han convertido en una molestia diaria que afecta la tranquilidad de millones de personas. Algunos usuarios tanto de iPhone como de Android apenas reciben una o dos por día. Otros, en cambio, son acosados por decenas de interrupciones provenientes de números desconocidos.

Aunque muchos piensan que se trata de estafadores, en realidad la mayoría de estas llamadas proviene de centros de contacto que trabajan para bancos, operadoras o empresas de servicios. Aunque sean legales, siguen siendo igual de invasivas.

Por qué bloquear al número no es suficiente

Muchas llamadas provienen de centros de contacto legales pero invasivos, y existen herramientas para silenciarlas sin perder el control - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos centros de llamadas utilizan sistemas automáticos que marcan múltiples números al mismo tiempo. Si atiendes y no hay un operador disponible, la llamada se corta.

Por eso muchas veces respondes y no escuchas a nadie. Luego, el teléfono vuelve a sonar. Y otra vez. Esta dinámica hace que bloquear un número no solucione nada, ya que el sistema simplemente lo reemplaza por otro casi idéntico, con apenas una cifra diferente.

Silencia las llamadas SPAM sin instalar aplicaciones

No necesitas descargar ninguna app externa ni otorgar permisos innecesarios para dejar de recibir llamadas SPAM. Tanto Android como iPhone incluyen funciones nativas que permiten bloquear automáticamente los números desconocidos.

La opción de bloquear o silenciar contactos desconocidos está disponible en los teléfonos más comunes y puede activarse en pocos pasos - REUTERS/Dado Ruvic/File Photo

Esta opción está integrada en el sistema operativo y puede activarse desde la configuración del teléfono. Es una solución eficaz que no compromete la seguridad de tus datos.

Android

Si tienes un dispositivo Android, abre la aplicación Teléfono de Google. Luego toca el ícono de tres puntos que aparece en la parte superior derecha de la pantalla. Selecciona la opción Configuración y entra en el apartado Números bloqueados.

Ahí verás una opción llamada Bloquear números desconocidos. Por defecto estará desactivada, pero puedes activarla con un solo toque. A partir de ese momento, las llamadas de números no identificados dejarán de sonar en tu dispositivo.

iPhone

En iPhone, el proceso es igual de simple. Abre la aplicación Ajustes, busca la sección Teléfono y selecciona la opción Silenciar desconocidos.

Esta función también está desactivada por defecto. Una vez activada, todas las llamadas que provengan de números no guardados en tu lista de contactos serán silenciadas automáticamente. Aunque no se bloquean por completo, no interrumpirán tu día.

Consecuencias de tener esta función activada

Así puedes saber si tu número fue filtrado en alguna base de datos - VisualesIA (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta herramienta puede mejorar tu concentración y tranquilidad, pero también puede impedir que recibas llamadas importantes. Si estás esperando un servicio técnico, una entrevista laboral o una entrega a domicilio, podrías no escuchar la llamada.

Por eso es recomendable mantener tu agenda de contactos actualizada y comunicar a las personas cercanas que, si no pueden comunicarse por teléfono, lo intenten por otros medios.

Herramientas gratuitas para saber si tu número fue filtrado

Si recibes muchas llamadas no deseadas, puede que tu número haya sido filtrado en alguna base de datos. Existen herramientas gratuitas para verificarlo. Una opción es ‘;--have i been pwned?’, que permite comprobar si tu número o correo electrónico fue expuesto. Solo hay que ingresar el dato en su sitio web y ver los resultados.

Otra alternativa es ID Protection de Trend Micro, que funciona de forma similar tras registrarte en su página. Google también ofrece una función dentro de Google One para rastrear datos filtrados en la dark web, como tu número, correo o contraseñas.

Aunque es exclusiva para suscriptores, tiene una versión gratuita con funciones limitadas. Para usarla, basta con acceder a la web de Google One desde Chrome y ejecutar un análisis.

En un entorno donde la conectividad es constante, tener control sobre quién puede llamarte se ha vuelto una necesidad. Con solo unos ajustes en tu teléfono, puedes bloquear las interrupciones no deseadas sin instalar aplicaciones ni exponer tu información personal. Es una medida sencilla que puede hacer una gran diferencia en tu día a día.