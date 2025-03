Nunca cuelgues una llamada cuando quieran venderte algo, esta es la mejor respuesta para terminar

Técnicas de marcación automática y estrategias agresivas incrementan la frecuencia del spam telefónico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A diario, millones de personas reciben llamadas no solicitadas en las que se les intenta vender productos o servicios. Este tipo de spam telefónico, que abarca desde promociones comerciales hasta intentos de estafa, suelen ser solucionados colgando directamente la comunicación, pero existe una frase que podría frenar esta molesta situación: decir una frase y colgar.

En los últimos años, las compañías han perfeccionado técnicas de marcación automática y estrategias de contacto cada vez más agresivas. Como resultado, muchas personas reciben múltiples llamadas al día, incluso luego de haberse registrado en sistemas como la Lista Robinson o instalar aplicaciones bloqueadoras.

Por qué colgar no funciona

Una de las reacciones más comunes ante estas llamadas es colgar inmediatamente, ya sea por fastidio o desconfianza. Sin embargo, esta respuesta puede resultar contraproducente. Según especialistas en seguridad digital, los sistemas automáticos de marcación pueden interpretar un corte rápido como una señal de que el número está activo, pero la persona no se encuentra disponible, lo cual genera un nuevo intento de llamada en otro momento.

Algo similar ocurre cuando el usuario bloquea el número sin más interacción. En esos casos, muchas empresas simplemente utilizan otro número para volver a llamar. La acción de bloquear puede funcionar a corto plazo, pero no garantiza la eliminación del número de las bases de datos utilizadas para campañas telefónicas.

Cuál es la frase clave que puede marcar la diferencia

Frente a la ineficacia de colgar o bloquear, varios expertos y asociaciones de consumidores coinciden en que lo más eficaz es usar una frase clara y definitiva: “No, gracias. No me interesa.” Esta expresión, directa y sin ambigüedades, tiene el potencial de indicar al interlocutor —ya sea humano o sistema— que no hay oportunidad de venta, y puede motivar que el número del usuario sea retirado de futuras campañas.

Esta estrategia es más efectiva que otras formas de evasión porque elimina el margen de duda. Frases como “ahora no puedo” o “llamame más tarde” pueden interpretarse como una señal de interés, lo que incrementa la probabilidad de que la empresa vuelva a intentar el contacto. En cambio, la negativa firme y educada, seguida del corte inmediato de la llamada, reduce notablemente los futuros intentos.

Qué evitar hacer durante una llamada sospechosa

Además de adoptar una respuesta clara, es crucial mantener ciertos cuidados al interactuar con desconocidos por teléfono:

No confirmar la identidad: evitar responder con el nombre propio o cualquier dato personal. Decir “sí” o brindar información puede ser utilizado para verificar que el número es válido, o incluso para manipular grabaciones en casos de fraude.

No responder preguntas: cuando se consulta por la titularidad de la línea o por el nombre, lo recomendable es no responder directamente. En su lugar, usar respuestas evasivas como “¿diga?”, ayuda a evitar validar la identidad.

No ofrecer excusas: expresiones como “estoy ocupado” abren la puerta a nuevos intentos posteriores.

No interactuar innecesariamente: cuanto más tiempo se extienda la conversación, mayor es la posibilidad de que el número quede registrado como “potencial cliente”.

Además del comportamiento personal, existen aplicaciones que pueden reforzar la defensa contra llamadas spam. Muchas de ellas utilizan bases de datos compartidas con reportes de usuarios que identifican números molestos o peligrosos. Algunas permiten bloquear automáticamente cualquier número que no se encuentre en la lista de contactos, lo cual, si bien puede generar falsos positivos, también reduce la exposición al spam.

Sin embargo, ninguna herramienta técnica es completamente infalible. Las empresas y estafadores adoptan nuevos métodos constantemente, por lo que la actitud del usuario sigue siendo el factor más determinante para acabar con la molesta situación y frenar las llamadas que interrumpen continuamente.