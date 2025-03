Si vas a vender o regalar tu computadora, esto es lo primero que debes hacer con tu información personal

Antes de deshacerte de tu equipo, asegúrate de borrar todos tus datos personales. Te contamos cómo hacerlo de forma segura y sencilla para evitar fraudes - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando llega el momento de deshacerse de una computadora, ya sea por venta, regalo o reciclaje, no puedes dejar de lado la protección de tu información personal.

Muchas personas subestiman el riesgo de dejar datos confidenciales almacenados en el dispositivo, lo que podría ser aprovechado por delincuentes para realizar fraudes, robos de identidad o accesos no autorizados a cuentas.

Por qué es importante eliminar la información personal de un computador

Tu PC puede contener desde contraseñas, información financiera, correos electrónicos personales hasta fotos o documentos que, en manos equivocadas, podrían poner en peligro tu privacidad y seguridad.

Deshacerse correctamente de esta información antes de vender, regalar o deshacerte de tu equipo es un paso fundamental para evitar que datos sensibles caigan en manos equivocadas.

Qué debo hacer antes de borrar la información personal

Antes de borrar cualquier dato de tu computador, es esencial realizar una copia de seguridad de la información que deseas conservar. Ya sea que tengas fotos familiares, documentos de trabajo o archivos personales, asegúrate de transferirlos a un lugar seguro.

Opciones para copias de seguridad:

Almacenamiento en la nube : Servicios como Google Drive, Dropbox o iCloud ofrecen espacio gratuito y protegido mediante encriptación para guardar tus archivos y acceder a ellos desde cualquier dispositivo. Asegúrate de elegir un proveedor que utilice un sistema de autenticación de múltiples factores para proteger tus datos.

Dispositivos de almacenamiento externos: Un disco duro externo o una unidad flash USB te permitirá transferir archivos de manera rápida y segura, sin depender de Internet. Esta opción es ideal para aquellos que prefieren mantener sus datos bajo su propio control físico.

Cómo borrar los datos del disco duro de una forma segura

Una vez que has respaldado tus archivos importantes, el siguiente paso es borrar completamente la información del disco duro de la computadora. El simple hecho de eliminar archivos o vaciar la papelera de reciclaje no es suficiente, ya que los datos pueden ser fácilmente recuperados con herramientas de software especializadas.

Para garantizar que la información sea irrecuperable, debes utilizar métodos de borrado seguro. Los sistemas operativos como Windows o macOS ofrecen opciones para restaurar el equipo a su configuración de fábrica, lo que borra todos los datos del disco duro.

Consejos para un borrado efectivo:

Formatear el disco duro : Tanto en Windows como en macOS puedes utilizar herramientas para formatear el disco duro y eliminar los datos de forma segura. En Windows, puedes usar la opción “Restablecer PC”, mientras que en macOS, la opción “Restablecer a configuración de fábrica” también elimina los archivos personales.

Utilizar software especializado: Si deseas mayor seguridad, existen programas diseñados específicamente para borrar archivos de manera que no puedan ser recuperados, incluso con herramientas avanzadas de recuperación de datos.

Deshazte del equipo

Una vez que has borrado todos tus datos, puedes proceder a deshacerte de la computadora. Si decides vender o regalar tu dispositivo, asegúrate de que no quede ningún vestigio de tu información personal. Si el dispositivo ya no tiene utilidad para ti, lo más adecuado es reciclarlo, siguiendo las normativas de tu área.

Opciones para descartar tu PC:

Reciclaje de equipos electrónicos : Muchos centros de reciclaje y tiendas especializadas ofrecen servicios de reciclaje de computadoras. Esto garantiza que el equipo sea procesado de forma ambientalmente responsable y que los componentes sean reutilizados correctamente.

Restaurar a configuración de fábrica: Si decides vender o regalar tu computadora, asegúrate de restaurarla a su configuración original, eliminando todas tus configuraciones, aplicaciones y datos.

El robo de información personal es una amenaza real y cada vez más común. A medida que aumentan los casos de fraude y robo de identidad, es esencial ser proactivo al eliminar cualquier dato que pueda comprometer tu seguridad.

Tomarte el tiempo para hacer copias de seguridad, borrar tus datos de forma segura y descartar tu equipo de manera responsable son pasos clave para protegerte. Recuerda que la seguridad de tu información personal depende de tus acciones, y deshacerte adecuadamente de tu computadora es una forma fundamental de prevenir posibles problemas en el futuro.