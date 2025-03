MrBeast se confiesa y derrumba la idea fantástica de ser influenciador: “la gente sería desgraciada si tuviera que hacer mi trabajo”

"Serían desgraciados trabajando todo el tiempo", expresó MrBeast sobre la carga de su vida profesional. Cary Edmondson-Imagn Images)

A los 26 años, Jimmy Donaldson, conocido como MrBeast, se ha convertido en la figura más influyente de YouTube. Su canal, que acumula más de 364 millones de suscriptores, le ha permitido alcanzar la fama, negocios millonarios y el rótulo de ser el youtuber más exitoso del planeta. Pero detrás de sus virales desafíos de premios multimillonarios y producciones espectaculares, el creador de contenido ha confesado la difícil que es su vida profesional y salud mental.

“La gente normal no quiere vivir lo que yo, ni estar en mi cabeza. Serían desgraciados porque estarían trabajando todo el tiempo”, aseguró en una conversación con el empresario e influencer Steven Bartlett en el podcast The Diary of a CEO.

Por qué MrBeast cree que la gente odiaría su trabajo

Durante la entrevista, MrBeast se refirió a la dificultad de sostener el ritmo de producción que su entorno le exige. “No tengo libertad, soy como un pequeño robot para mis empresas”, confesó, trazando un paralelismo entre su rutina laboral y la de un animal en cautiverio.

Explicó que, aunque a simple vista su vida podría parecer deseable, muchos se sentirían desbordados si tuvieran que ponerse en su lugar: “La persona promedio no quiere vivir esta vida ni estar en mi cabeza porque serían miserables trabajando todo el tiempo”.

Jimmy Donaldson admite que su adicción al trabajo impacta su salud mental, condicionándola frente a su éxito. (YouTube)

Este nivel de dedicación absoluta ha derivado en una profunda adicción al trabajo. Donaldson admitió que su salud mental no es una prioridad en su vida diaria: “Si mi salud mental fuera una prioridad, no tendría tanto éxito como el que tengo. Trabajo cada hora que mis ojos están despiertos”.

Una rutina que parece haberse vuelto parte de su identidad como creador. Steven Bartlett lo describió tras la entrevista como alguien “tan absorto en su trabajo” que la palabra “obsesión” no alcanzaba a definirlo.

MrBeast dice que la riqueza no garantiza el bienestar

A pesar de haber sido mencionado como posible comprador de TikTok en Estados Unidos y de ser considerado un millonario —e incluso un multimillonario— por distintos medios, MrBeast sorprendió al aclarar que su cuenta bancaria personal no refleja esa riqueza.

En varias oportunidades, tanto en la entrevista con Bartlett como en declaraciones posteriores, subrayó que la mayor parte de sus ingresos se destinan al mantenimiento y expansión de sus negocios: “En teoría, sí [soy multimillonario]. Pero en la práctica, mi cuenta bancaria tiene menos de un millón de dólares”.

MrBeast asegura que su riqueza aparente no se refleja en su cuenta bancaria personal. (@mrbeast)

Este desequilibrio entre su patrimonio “en papel” y su disponibilidad de efectivo se debe a su filosofía empresarial. Donaldson asegura que concibe el dinero como una herramienta para potenciar su misión creativa y filantrópica: “El dinero es el motor que hace crecer un negocio”.

Se paga a sí mismo solo lo necesario para cubrir sus gastos mensuales personales, considerando los costos de sus asistentes y colaboradores cercanos. “Intento limitarme a lo que realmente necesito cada mes”, explicó.

Qué resultados tuvo con su reality en Prime Video

El caso más elocuente de esta estrategia financiera extrema fue su producción Beast Games, una serie no guionada lanzada en Prime Video, donde regaló 5 millones de dólares y una isla privada. Si bien la serie se convirtió en la más vista en la historia de la plataforma —con 50 millones de espectadores en apenas 25 días—, también representó una de sus peores decisiones económicas.

“Perdimos mucho dinero con ese programa y todo salió de mi bolsillo. Gastamos demasiado en el proyecto. Perdí miles de millones en ese programa. Soy un idiota”, contó.

La serie Beast Games en Prime Video recibió 50 millones de espectadores, pero generó grandes pérdidas para MrBeast. (Cary Edmondson-Imagn Images)

Donaldson invirtió personalmente 50 millones de dólares en la producción y destinó en total 100 millones al proyecto. Aunque lo describió como una “mala decisión financiera”, aclaró que no se arrepiente: “Para mí, lo más importante era que la primera temporada fuera lo mejor posible. No puedo fallarle a la comunidad de YouTube”.

Cuál es el peso de la exposición pública

Además de los desafíos financieros y la sobrecarga laboral, MrBeast enfrentó críticas por sus acciones filantrópicas, lo que le generó un conflicto adicional. “Cuanto más bien haces, más gente piensa que eres secretamente malvado”, comentó en relación con las sospechas que despiertan sus iniciativas solidarias. “Ahora estamos condicionados en Estados Unidos: cuando alguien hace algo bueno, siempre hay algún motivo oculto”.

Durante la entrevista, también habló de los obstáculos personales que lo marcaron, como el acoso escolar que sufrió en su infancia, su complicada relación con sus padres y la convivencia diaria con la enfermedad de Crohn.

Estos elementos, sumados al constante escrutinio del público y a la exigencia de mantenerse como líder en una industria voraz, configuran una realidad en la que el éxito y el sufrimiento parecen entrelazarse.