La revolución silenciosa de las excavadoras eléctricas

Oslo lidera la electificación de maquinaria, marcando un nuevo estándar en sostenibilidad (Captura de pantalla / YouTube - CNH Industrial América LLC)

La industria de la construcción está a punto de ser testigo de una transformación fundamental, impulsada por la transición hacia equipos eléctricos. Aunque la adopción de maquinaria alimentada por batería es aún limitada, ciudades como Oslo comenzaron a liderar este cambio.

La electromovilidad, que ya está redefiniendo el transporte, encontró un nuevo campo de acción en la maquinaria pesada. Las excavadoras eléctricas son una muestra clara de este giro hacia la sostenibilidad, ofreciendo no solo beneficios ambientales sino también ventajas en términos de funcionalidad y salud pública.

En un escenario donde la preocupación por el medio ambiente y la contaminación son cada vez más prevalentes, la construcción parece ser uno de los sectores con mayor potencial para marcar una diferencia.

Equipos como el Takeuchi TB20e, una excavadora eléctrica que ya opera en algunas obras en Londres, son prueba de que este cambio hacia la electrificación está tomando forma. La maquinaria eléctrica promete cambiar la naturaleza misma de las ciudades al reducir significativamente la contaminación acústica y las emisiones de CO2.

La transición a equipos eléctricos promete disminuir las emisiones de CO2 en la construcción (Captura de pantalla / YouTube - Takeuchi MFG)

Oslo lidera la transición hacia un futuro libre de emisiones

En Noruega, específicamente en Oslo, la electrificación de la construcción avanza a pasos agigantados. Esta ciudad se ha convirtió en pionera al establecer la primera obra de construcción cero emisiones en el mundo en 2019.

A partir de marzo de 2025, el 85% de las obras municipales en la capital noruega están libres de emisiones, y se espera que esta cifra llegue al 100% hacia finales de este año. Esta tendencia no solo refleja un compromiso con la sostenibilidad, sino también una respuesta a los estrictos mandatos gubernamentales sobre la reducción de la contaminación.

Oslo demostró que es posible crear un entorno de trabajo libre de emisiones, con máquinas que operan de manera eficiente y limpia, a la vez que garantizan la seguridad y comodidad de los trabajadores y residentes cercanos.

El gobierno noruego también dio un paso más al autorizar a todas las ciudades del país a establecer zonas de transporte de cero emisiones, lo que exige la electrificación de la construcción. La adopción de esta medida podría abrir la puerta para que otras ciudades del mundo sigan el mismo camino, creando un entorno más saludable tanto para los trabajadores como para los residentes de las áreas urbanas.

La maquinaria eléctrica como solución al ruido y la salud pública

El ruido es uno de los mayores problemas que enfrentan las ciudades, y las obras de construcción no son ajenas a este desafío. Los motores diésel, en particular, son conocidos por generar ruidos excesivos, lo que puede afectar no solo la calidad de vida de los habitantes cercanos, sino también la salud pública de los trabajadores.

Según un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la exposición prolongada al ruido ambiental aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares y estrés oxidativo.

Excavadoras eléctricas reducen ruidos y emisiones en obras urbanas (Captura de pantalla / YouTube - CNH Industrial América LLC)

Las excavadoras eléctricas, se presentan como una alternativa para mitigar este problema. Con un funcionamiento casi silencioso, estas máquinas no solo mejoran la calidad del aire sino que también disminuyen la contaminación acústica en las áreas urbanas.

Estas máquinas eléctricas no requieren tiempo de calentamiento como las versiones diésel, lo que mejora la productividad en las obras. El rendimiento sin vibraciones de las excavadoras eléctricas también es un beneficio importante para los trabajadores, que experimentan menos fatiga y estrés físico en su jornada laboral.

Obstáculos y desafíos de la electrificación en la construcción

Aunque la electrificación de la maquinaria de construcción ofrece numerosas ventajas, el cambio hacia estos equipos enfrenta varios desafíos. El mayor obstáculo para las empresas constructoras sigue siendo el alto costo inicial de los equipos eléctricos, que puede ser significativamente más caro que las alternativas diésel.

A pesar de que a largo plazo los equipos eléctricos pueden generar ahorros en los costos operativos, el coste inicial sigue siendo una barrera importante para las empresas.

Los costos iniciales de la maquinaria eléctrica son un desafío clave (Captura de pantalla / YouTube - Mercado Vial TV - Un Mundo de Máquinas)

Además, la duración de las baterías y los tiempos de carga son aspectos que todavía deben mejorar. Algunos modelos, tienen baterías que permiten un uso continuo durante un turno completo de ocho horas, mientras que otras máquinas necesitan recargarse después de cinco horas de operación. Las condiciones climáticas extremas, como el frío o el calor intenso, también pueden afectar el rendimiento de las baterías.

La región de Asia oriental lidera el mercado de maquinaria eléctrica

Aunque Europa y Estados Unidos están avanzando hacia la electrificación en la construcción, el mayor mercado para este tipo de equipos es Asia. Según le comentó a Bloomberg, Pranav Jaswani, analista tecnológico de IDTechEx, los bajos costos energéticos y la capacidad de fabricación de baterías en el continente facilitaron la adopción de maquinaria eléctrica.

Aunque las ventas de equipos eléctricos en la Unión Europea y los Estados Unidos todavía son bajas, con una cuota de mercado total del 1,5% y el 1% respectivamente, se espera que el mercado crezca a medida que las normativas ambientales se endurezcan y los costos de los equipos disminuyan.

A pesar de los desafíos que enfrenta la industria de la construcción, el cambio hacia la electrificación sigue siendo una tendencia imparable. Según Bloomberg, los beneficios ambientales, de salud pública y de aceptación social son factores clave que impulsarán este cambio en los próximos años.