Estos son todos los electrodomésticos que se deben desconectar al momento de salir de casa

Muy poco electrodomésticos se deben dejar conectados al salir de la casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desconectar electrodomésticos y dispositivos electrónicos cuando no están en uso es una medida preventiva recomendada tanto para evitar posibles accidentes como para optimizar el consumo de energía en el hogar.

Pero muchas veces no se tiene claro cuáles son esos electrodomésticos que deben desenchufarse específicamente al salir de casa.

Qué electrodomésticos desconectar al salir de casa

Entre los aparatos que más se deben desconectar se encuentran aquellos que consumen energía en modo de espera o ‘standby’. Este es el caso de televisores, cargadores de teléfonos móviles, microondas, computadoras, routers y consolas de videojuegos.

Las consolas de videojuegos siempre se deben desconectar cuando están en desuso. (Imagen ilustrativa Infobae)

Aunque estos dispositivos no están en uso activo, siguen consumiendo electricidad. De acuerdo con diversos Electrocosto, este consumo puede representar una parte de la factura de electricidad si no se toman precauciones.

Otro aspecto importante es la seguridad. Desenchufar electrodomésticos como tostadoras, planchas, o calefactores, cuando no se están utilizando, reduce el riesgo de posibles incendios derivados de fallos en el sistema eléctrico. Aunque algunos electrodomésticos modernos cuentan con sistemas de seguridad, nunca está de más tomar precauciones adicionales.

En cuanto a los electrodomésticos de alto consumo, como refrigeradores y lavadoras, aunque no es práctico desconectarlos continuamente, es recomendable asegurarse de que no se dejen conectados innecesariamente cuando no se usen por largos períodos como son las vacaciones.

Es aconsejable siempre desconectar la cafetera cuando se está fuera de casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo eliminar el consumo energético en ‘stand-by’

Eliminar el consumo energético en ‘stand-by’ es una forma eficaz de reducir el gasto eléctrico y el impacto ambiental en el hogar. La manera más sencilla de lograrlo es desconectar los dispositivos electrónicos cuando no se utilizan.

Aparatos como televisores, microondas, computadoras, cargadores de móviles y reproductores de DVD suelen seguir consumiendo energía incluso en modo de espera, lo que puede representar un porcentaje considerable en la factura de electricidad.

Para evitar este consumo innecesario, una opción práctica es utilizar regletas con interruptor, que permiten apagar varios dispositivos al mismo tiempo con solo pulsar un botón, lo que elimina el consumo en ‘stand-by’ de múltiples aparatos.

Reducir el consumo stand-by ayuda a reducir los costros de electricidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, algunos electrodomésticos modernos incluyen funciones de apagado automático, lo que facilita que se apaguen por completo después de un tiempo de inactividad, evitando el consumo de energía cuando no están en uso.

En el caso de los dispositivos que no cuentan con estas funciones, los enchufes inteligentes pueden ser una solución eficaz, ya que permiten controlar el encendido y apagado de los aparatos de forma remota, incluso desde una aplicación móvil.

De qué otras formas se puede ahorrar energía en casa

Otras formas de ahorrar energía en casa es:

Utilizar bombillas de bajo consumo, como las bombillas LED, puede reducir el consumo de energía en el hogar. Es recomendable apagar las luces cuando no se necesiten y aprovechar al máximo la luz natural durante el día.

Las luces LED son más eficientes energéticamente. (Imagen ilustrativa Infobae)

Al elegir electrodomésticos, se deben priorizar aquellos con etiquetas de eficiencia energética, como la etiqueta energética A+++ o A++. Estos electrodomésticos consumen menos energía para realizar las mismas funciones que otros de menor eficiencia.

Ajustar la temperatura de la calefacción y el aire acondicionado a niveles moderados es clave para reducir el consumo energético. En invierno, mantener la temperatura de la casa entre 18-21°C y en verano, entre 24-26°C, es ideal. Además, mejorar el aislamiento de la vivienda, como sellar ventanas y puertas, puede evitar la pérdida de calor en invierno o la entrada de calor en verano.

Evitar cargar los dispositivos electrónicos (como teléfonos móviles, tabletas y laptops) durante toda la noche o más de lo necesario puede ayudar a reducir el consumo de electricidad.

Si es posible, instalar sistemas de energía solar, como paneles solares en el techo, es una inversión a largo plazo que permite generar energía propia y reducir la dependencia de la electricidad convencional.