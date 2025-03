PlayStation, Nintendo y Xbox: precios de estas consolas en Argentina en marzo de 2025

Los usuarios cuentan con diversas opciones al momento de escoger una consola de videojuegos. (Fotocomposición: Infobae)

Escoger una consola de videojuegos en la actualidad puede ser una tarea difícil debido a la amplia oferta disponible. Entre las opciones más populares se encuentran PlayStation, Xbox y Nintendo Switch, cada una con diferentes modelos y versiones.

Cada una de estas consolas ofrece características y experiencias de juego distintas. PlayStation se destaca por su potencia gráfica y su catálogo de juegos exclusivos. Xbox apuesta por su ecosistema con Game Pass, un servicio de suscripción con una amplia biblioteca de títulos.

Nintendo Switch, por su parte, es una opción versátil que permite jugar tanto en modo portátil como en una pantalla de televisión, con un enfoque en juegos familiares y títulos exclusivos de la compañía.

Los consolas PlayStation se caracterizan por sus gráficos y juegos exclusivos. (Imagen ilustrativa Infobae)

Los precios actuales de estas consolas en Argentina para marzo de 2025 son los siguientes:

PlayStation

De acuerdo con la página de Sony para Argentina, los precios de los diferentes modelos de PlayStation son:

Consola PlayStation 5 Digital PRO 2TB: 1.799.999 pesos argentinos.

Consola PS5 SLIM Edicion Aniversario 30TH: 1.399.949 pesos argentinos.

Consola PS5 SLIM Standard Bundle Incluye 2 Juegos (Ratchet Clank + Returnal): 1.049.999 pesos argentinos.

En la página de Sony Argentina, se encuentra toda la información relacionada con características y precios. (PlayStation)

Xbox

En la página de Xbox Argentina, se encuentran sus distribuidores oficiales, uno de ellos es Mercado Libre. En esta plataforma se pueden encuentran los siguientes modelos de Xbox con estos precios:

Consola Xbox Series S 512gb Digital Blanco: 896.999 pesos argentinos.

Consola Xbox Series S 512gb Digital 4k + Joystick Original: 764.999 pesos argentinos.

Microsoft Xbox 360 Con Cable Power + Hdmi Y Control (Usado): 149.999 pesos argentinos.

Nintendo Switch

En el portal de Nintendo Switch Argentina se pueden encontrar todas las especificaciones de sus modelos y productos disponibles, pero no se muestran los precios. Sin embargo, al ingresar a Amazon, es posible acceder a su tienda, donde están disponibles los siguientes modelos con los siguientes precios en dólares con envío a dicho país sudamericano:

Nintendo Switch Modelo OLED con consola Joy-Con blanca (Disponibles en cantidades limitadas): por 348.94 dólares.

Nintendo Switch with Neon Blue and Neon Red Joy‑Con: 298.90 dólares.

Nintendo Switch – OLED Model Mario Kart 8 Deluxe Bundle: 349.99 dólares.

En Amazon se puede encontrar información relacionada con la tienda de Nintendo. REUTERS/Andrew Kelly

Cómo escoger una consola de videojuegos

Escoger una consola de videojuegos requiere considerar varios factores, ya que cada opción ofrece diferentes características, juegos y experiencias. Algunos aspectos a tener en cuenta son:

Biblioteca de juegos.

Cada consola tiene títulos exclusivos que pueden influir en la elección. PlayStation ofrece sagas como ‘The Last of Us’ y ‘God of War’, Xbox cuenta con franquicias como ‘Halo’ y ‘Forza’, mientras que Nintendo Switch destaca por juegos como ‘The Legend of Zelda’ y ‘Super Mario’. También es importante verificar la compatibilidad con juegos multiplataforma y retrocompatibilidad con versiones anteriores.

Potencia y rendimiento.

Las consolas varían en potencia gráfica y capacidad de procesamiento. PlayStation 5 y Xbox Series X ofrecen gráficos en 4K, altas tasas de refresco y tiempos de carga reducidos gracias a sus discos SSD. Nintendo Switch, en cambio, prioriza la portabilidad y la versatilidad sobre la potencia bruta.

Experiencia de juego y formato.

Si se prefiere una experiencia tradicional en televisión, PlayStation y Xbox son las opciones más recomendadas. Para quienes buscan una consola híbrida que funcione tanto en modo portátil como en televisor, Nintendo Switch es la mejor alternativa.

La suscripción de Xbox es Xbox Game Pass y da acceso a adelantos de videojuegos y entre otros beneficios. REUTERS/Nick Adams (UNITED STATES - Tags: SCIENCE TECHNOLOGY ENTERTAINMENT)/File Photo

Precio y disponibilidad

El presupuesto es un factor clave. Nintendo Switch suele ser más accesible en comparación con PlayStation 5 y Xbox Series X, aunque también existen versiones más económicas como Xbox Series S. Además, es recomendable verificar la disponibilidad en el país y posibles ofertas en tiendas oficiales o plataformas como Amazon.

Servicios y suscripciones.

Las consolas ofrecen distintos servicios en línea que pueden influir en la decisión:

Xbox Game Pass brinda acceso a una amplia biblioteca de juegos por suscripción mensual.

PlayStation Plus permite jugar en línea y ofrece juegos gratuitos cada mes.

Nintendo Switch Online es más económico y permite jugar títulos clásicos de consolas anteriores.