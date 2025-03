Los cinco libros que debes leer antes de morir, según la inteligencia artificial

‘Don Quijote de la Mancha’ es una lectura infaltable, según ChatGPT. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La lectura es uno de los hábitos más recomendados, pero uno de los problemas que los lectores suelen enfrentar es elegir qué libro leer. En este sentido, la inteligencia artificial juega un papel clave al recomendar cinco libros que, sin duda, deberían ser leídos por todos.

Uno de ellos es ‘Don Quijote de la Mancha’ de Miguel de Cervantes, considerada una de las obras literarias más importantes de la lengua española. Esta obra explora temas como la realidad y la ilusión, la locura y la cordura, y la lucha por los ideales.

Otros libros recomendados por ChatGPT que son obligatorios e imperdibles incluyen:

ChatGPT señala que estas recomendaciones de lectura dependen de los intereses de cada persona. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

‘1984′ de George Orwell : Una novela distópica que analiza los peligros del totalitarismo, la manipulación de la verdad y la vigilancia masiva, temas que siguen siendo relevantes en la sociedad contemporánea.

‘Crimen y castigo’ de Fyodor Dostoyevski : Un profundo examen de la moralidad, el sufrimiento y la redención, esta obra explora la psicología de un joven que comete un asesinato y lidia con las consecuencias de su acto.

‘Matar a un ruiseñor’ de Harper Lee : Una reflexión sobre la injusticia racial y los prejuicios en el sur de Estados Unidos durante la Gran Depresión, vista a través de los ojos de una niña que presencia los conflictos en su comunidad.

‘En busca del tiempo perdido’ de Marcel Proust: Una obra monumental que explora la memoria, el tiempo y la identidad. Su estilo único y su introspección sobre la naturaleza de la experiencia humana la convierten en una obra clave en la literatura moderna.

La lectura es uno de los hábitos más saludables que una persona puede desarrollar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inteligencia artificial señala que “esta lista, aunque representativa, no es definitiva, y cada lector podría proponer otros títulos en función de sus intereses, contexto y época”.

Cómo pedirle recomendaciones de lectura a la IA

Para pedirle recomendaciones de lectura a la inteligencia artificial, es recomendable que el usuario sea claro y específico en su solicitud. Algunos ejemplos de prompt son:

Especificar los intereses personales.

Es importante que se indique el tipo de libros que le interesan, ya sea por género, autor, tema o estilo. Cuantos más detalles se proporcionen, más precisas serán las recomendaciones.

“¿Qué libros recomienda la IA si le gusta la ciencia ficción?”

“¿Cuáles son las sugerencias de libros sobre filosofía contemporánea?”

“¿Qué novelas históricas ambientadas en la Edad Media podría leer?”

Las recomendaciones de lectura de la IA se pueden ajustar de acuerdo con los intereses de cada usuario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Definir las preferencias de lectura.

Se puede especificar si se prefieren libros más largos o cortos, clásicos o contemporáneos, o si se busca algo más ligero o desafiante.

“¿Qué libros de fantasía recomienda la IA que sean fáciles de leer?”

“¿Qué novelas clásicas podrían recomendarse para alguien que no tiene mucho tiempo para leer?”

Indicar libros o intereses previos.

Si la persona ya tiene libros que le han gustado mucho, compartir esos títulos puede ayudar a que las recomendaciones sean más acertadas y similares a lo que ya ha disfrutado.

“Le encantan ‘Cien años de soledad’ y ‘1984′, ¿qué libros recomendaría la IA que sean similares?”

El autor favorito de Bill Gates es Vaclav Smil. (Reuters/Stephanie Lecocq/File Photo)

Solicitar una lista más general.

Si no se tiene un tipo específico de libro en mente, puede realizarse una solicitud más abierta para recibir una variedad de sugerencias.

“¿Qué libros recomienda la IA para mejorar los conocimientos sobre historia?”

“¿Cuáles son los libros imprescindibles que la IA sugiere leer alguna vez en la vida?”

Cuál fue la última recomendación de lectura de Bill Gates

La última recomendación de lectura de Bill Gates es ‘How to Feed the World: The History and Future of Food’ de Vaclav Smil. En este libro, el autor explora un análisis de cómo el mundo produce y consume realmente sus alimentos y cómo podemos alimentar con éxito a una población en crecimiento sin destruir el planeta. Smil es el escrito favorito de Gates.